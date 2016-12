L’effet Angelina Jolie aurait-il raté sa cible ?

L’engagement des célébrités pour des causes médicales est devenu banal. Il peut s’agir de leur implication dans la promotion de régimes à la mode ou de compléments alimentaires, mais aussi de sujets plus graves tels le dépistage des cancers. C’est ainsi que le 14 mai 2013, dans un éditorial du New York Times, la très célèbre Angelina Jolie pressait les femmes de se faire dépister pour la mutation du gène BRCA1/2 et annonçait qu’elle avait elle-même choisi de subir une mastectomie préventive. Un « effet Angelina Jolie » était alors évoqué, présageant d’une possible « ruée » vers les tests de dépistage BRCA.

L’éditorial d’Angelina Jolie a-t-il réellement modifié les comportements vis à vis du dépistage et de la mastectomie préventive ? C’est l’objet d’une étude publiée dans le British Medical Journal. Les auteurs ont comparé le nombre de tests de recherche de mutation BRCA 1 et 2 et celui de mastectomies réalisés avant et après la parution de l’éditorial.

4 500 tests en plus dans les 15 jours suivant la prise de parole d’Angelina

Incontestablement, l’éditorial d’Angelina Jolie a eu un impact sur les comportements de détection puisque, parmi les femmes de 18 à 64 ans, le nombre de tests quotidiens est passé de 0,71 tests pour 100 000 femmes dans les semaines précédentes à 1,13 test pour 100 000 femmes dans les semaines suivantes. Notons que l’année précédente, le nombre de tests demandés était de 0,58 et 0,55 pour 100 000, respectivement avant et après la date du 14 mai. Au niveau national, cette augmentation s’est traduite par 4 500 tests BRCA supplémentaires réalisés dans les 15 jours suivant l’éditorial.

Mais pas davantage de mastectomies préventives

Toutefois, le nombre total de mastectomies réalisées jusqu’à 6 mois après les tests reste stable, et le taux de mastectomies parmi les femmes qui ont décidé de faire le test BRCA après l’éditorial a diminué. Selon les auteurs, cela suggère que l’augmentation du nombre de tests réalisés n’a pas permis l’identification de nouveaux cas de mutations justifiant une mastectomie préventive, c’est-à-dire que la probabilité qu’un test revienne positif après l’intervention d’Angelina Jolie est réduite par rapport à ce qu’elle était avant, et/ou que les nouveaux cas de mutation BRCA identifiés sont moins susceptibles de relever d’une mastectomie.

Les plus concernées ont « manqué » le message

Cela illustre le fait que faire délivrer un message de santé par une « personnalité » peut être un moyen peu coûteux et efficace d’influencer les décisions, en particulier à notre ère des réseaux sociaux. Dans le cas précis de « l’effet Angelina Jolie », la stabilité des mastectomies laisse toutefois penser que de telles annonces obtiennent certes une grande audience, mais ne ciblent pas forcément la population qui bénéficierait le plus du message, ici les femmes ayant des antécédents familiaux de cancer du sein, de l’ovaire, des trompes ou de cancer péritonéaux.

Dr Roseline Péluchon