Légaliser la prostitution réduit les contaminations par le VIH des travailleuses du sexe

Henri de Toulouse Lautrec : la visite médicale

Le plus vieux métier du monde n’est pas sans risque : violence, agressions, maladies sexuellement transmissibles, en particulier contamination par le virus du sida. Certains pays, pour diverses raisons, ont interdit la prostitution. C'est pourquoi, une équipe de chercheurs européens a cherché à savoir s'il existait un lien entre l’infection par le VIH des travailleuses du sexe et la législation sur la prostitution féminine dans 27 pays du vieux continent. Leurs résultats publiés sur par le The Lancet HIV le 24 janvier 2017, sont démonstratifs : les politiques les plus prohibitionnistes en matière de prostitution sont aussi celles qui favoriseraient le plus les contaminations par le VIH. Ce travail ouvre des pistes de réflexion solides sur la prévention chez les travailleuses du sexe.

Des taux de contamination allant de 0,1 à 22 % en Europe !

On sait que les prostituées font partie des groupes à risque pour l’infection par le VIH, avec des taux de contamination bien plus élevés que ceux de la population générale. Sans doute parce que certains clients exigent des rapports sans préservatif. Mais aussi parce que la prostitution est associée à d’autres comportements à risque, comme l’injection de drogues par voie intraveineuse. Les taux de contamination varient en Europe dans cette population : 0,1 % des prostituées seraient contaminées en République Tchèque contre 22 % en Lettonie ! Parmi les facteurs de risque de contamination, les politiques nationales de chaque pays en matière de prostitution pourraient jouer un rôle majeur. En particulier, les lois qui criminalisent la vente et l’achat de rapports sexuels, pourraient exacerber l’isolement des prostituées et réduire l’accès aux soins et à la prévention.

Pour mener à bien cette enquête, Aaron Reeves et coll. ont utilisé la base de données du Centre Européen pour le contrôle et la prévention des maladies (ECDC) afin d’obtenir les taux de contamination par le VIH des prostituées dans 27 pays d’Europe. Ils se sont ensuite intéressés aux législations de chaque Etat en la matière et ont recherché des éventuelles corrélations entre les deux.

8 fois plus de séropositives dans les états prohibitionnistes

Résultats : il apparaît que le taux de contaminations par le VIH des professionnelles du sexe est plus faible dans les pays où cette activité est au moins en partie légalisée par rapport à ceux où elle est totalement illégale. Ainsi, chez les prostituées, la prévalence moyenne de l’infection à VIH est de 4,02 % dans les pays où cette pratique est totalement interdite (10 pays) ; contre 0,5% pour les états qui ont au moins partiellement légalisé cette activité. Il n’y a pas de différence claire entre les pays qui acceptent à la fois la vente et l’achat d’actes sexuels et ceux qui acceptent la vente, mais pénalisent le client, comme les pays Nordiques et la France depuis peu. L’Allemagne est le pays à la fois le plus ouvert à la prostitution sur le plan légal (avec en particulier des maisons closes !) et celui qui a le taux le plus faible de contamination. Les résultats restent statistiquement significatifs, même en tenant compte des prostituées utilisant des drogues par voie intraveineuse.

« Les pays qui ont légalisé certains aspects du travail sexuel ont le moins de prostituées vivant avec le VIH, concluent Reeves et coll. En fait, les pays qui acceptent l’achat et la vente d’actes sexuels ont les professionnelles ayant le taux le plus faible de contamination. Nos résultats sont concordants avec d’autres travaux qui montrent que le retrait des lois criminalisant cette activité protège les travailleurs du sexe, leur permet de bénéficier d’assurance sociale et de protection juridique. Une telle légalisation augmente le recours aux préservatifs, réduit le risque de violence et renforce le pouvoir de ces femmes pour imposer l’usage du préservatif. »

Plusieurs décennies après l’apparition du virus du Sida, cette enquête est une des premières à se pencher sur cette problématique, dans l’objectif de réduire le risque de contamination pour cette population. « Ce travail suggère que le retrait des lois criminalisant la prostitution pourrait permettre de faire un grand pas pour réduire la contamination pour les professionnelles du sexe, soulignent Marie-Claude Boily (Imperial College de Londres) et Kate Shanon (Université de Colombie Britannique, Vancouver), dans un éditorial. Comprendre comment la criminalisation de la prostitution expose aux contaminations et comment l’élimination de ces facteurs structuraux influence le risque, est une des clés de la prévention du VIH. »



En France la loi d’avril 2016 instaure une interdiction d’achat d’acte sexuel. L’infraction de recours à la prostitution est punie d’une contravention (amende de 1 500 euros). En cas de récidive, l’amende est portée à 3 750 euros.

Dr Martine Perez