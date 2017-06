Législatives : Marisol Touraine en tête dans sa circonscription

Lettre d'une infirmière, aux habitants de la ville de Loches, circonscription de Marisol Touraine.

Les dégâts provoqués par Marisol Touraine pendant 5 ans au ministère de la santé sont énormes, tant pour les usagers que pour les soignants. Vous le voyez tous les jours lorsque certains médicaments ne sont plus remboursés, lorsque la mutuelle ne prend plus en charge certaines dépenses. Nous le subissons au quotidien avec moins de personnels et donc une qualité des soins qui se dégrade.

Quelques soient les raisons qui font que Marisol Touraine se représente en Indre et Loire, vous ne devez pas la réélire car elle ne tient pas ses promesses et a copiné avec les députés de la droite pour parvenir à ses fins. Comme elle copine ici et là pour se faire réélire. Elle est annoncée à la présidence de l'Assemblée Nationale.

La santé des infirmières et des blouses blanches est entre vos mains car réélue elle continuera à jouer contre nous, donc contre vous.



Elisabeth Moisson