Législatives : raz de marrée Macron également pour les médecins !

Paris, le mardi 13 juin 2017 – La médecine est une profession traditionnellement largement représentée à l’Assemblée nationale (que l'on songe au Dr Guillotin ou à Jean-Paul Marat !). Il ne devrait pas sur ce terrain y avoir d’exception dans le prochain hémicycle : en effet quarante-cinq praticiens sont toujours en lice au deuxième tour (sur 129 investis), dont la moitié (notamment dans les rangs d’En Marche !) a des chances solides d’être élue.

De l’importance de marcher !

La carte des résultats obtenus par les médecins est semblable à celle de la France : En Marche ! obtient un large succès. Tous les praticiens retenus par le parti du Président de la République sont en lice pour le deuxième tour. Certains affichent des scores qui les voient assurés de l’emporter dimanche : le neurologue Olivier Véran (47,2 % des voix, Isère), la rhumatologue Stéphanie Rist (44,7 %, Loiret) le professeur Jean-Louis Touraine (42,8 %, Rhône) et l’allergologue Geneviève Darrieusecq (Modem, 43,3 %, Landes). On retiendra également le score élevé de l’interne Thomas Mesnier, qui avec 38 % des voix en Charente devrait parvenir à éliminer Martine Boutin (France insoumise).

Des Républicains en mauvaise posture

Chez les Républicains, a contrario, les médecins ont, comme les autres candidats, accusé de nombreux revers. Certains sont parvenus à résister à la vague En Marche !, comme le cardiologue Jean-Pierre Door (23,78 %, Loiret). Mais sa victoire est loin d’être assurée puisqu’il est devancé de cinq points par son adversaire. L’épreuve sera également rude pour les docteurs Pierre Morange (26,45 %, Yvelines) et Nicolas Dhuiq (25,68 %, Aube). Le docteur Nora Berra, qui fut secrétaire d’état à la Santé sous Nicolas Sarkozy et qui affrontait dans le Rhône un autre médecin (Jean-Louis Tourraine) est pour sa part éliminée n’ayant rassemblé que 13,13 % des voix.

Front bas à l’extrême droite

Du côté du Front national, souvent boudé par les professionnels de santé, les quatre médecins en course ont été éliminés. C’est le docteur Philippe Fouché-Saillenfest qui a décroché le score le plus honorable de ses confrères frontistes, mais ses 11,49 % des voix (Calvados) ne lui ont pas permis de disputer de se maintenir face aux candidats En Marche ! et Les Républicains.

Même insoumis, les médecins ne l’emportent pas toujours

La France Insoumise comptait plusieurs médecins dans ses rangs, mais deux seulement restent en lice : les Docteur Raphaël Briot (14,71 %, Isère) et Alain Laffont (15,58 %, Puy de Dôme). Il faudra par contre compter sans la médiatique Sabrina Ben Ali, interne à Paris et qui s’était fait remarquer par plusieurs vidéos interpellant le ministère de la Santé sur les difficiles conditions de travail des internes. La jeune femme, candidate suppléante dans la 18ème circonscription de Paris a été éliminée avec Paul Vannier.

Enfin, au parti socialiste, l’hécatombe n’épargne guère les médecins. Les anciens ministres Ségolène Neuville (15,68 % Pyrénées-Orientales) et Michèle Delaunay (10,69 %, Gironde) n’ont pas plus résisté que les autres à la vague macroniste. Gérard Bapt (14,38 % Haute-Garonne), député depuis 1987, ne pourra pas plus rempiler pour un nouveau mandat. Valérie Fourneyron fait figure de rescapé, mais ses 17 % de voix (Seine Maritime) lui laissent peu d’espoir de l’emporter.

Verdict pour elle et les autres dimanche 18 juin.

Aurélie Haroche