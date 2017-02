L’enfant qui respire bouche ouverte

M. FRANÇOIS

L’examen de la morphologie faciale, des fosses nasales, de la cavité buccale et du pharynx est souvent suffisant pour trouver le ou les facteurs empêchant la ventilation nasale normale et obligeant l’enfant à respirer bouche ouverte. La respiration nasale doit être restaurée pour éviter des conséquences sur l’esthétisme du visage de l’enfant.

Ventilation buccale transitoire ou permanente ?

La respiration se fait bien entendu bouche ouverte lorsque le nez est bouché par un coryza. Mais ceci est transitoire. Normalement, la respiration s’effectue exclusivement par le nez, avec les lèvres fermées et détendues. Cependant, en cas d’effort physique, il est normal d’ouvrir la bouche, car cela diminue l’espace mort. Nous ne parlerons ici que des enfants de plus de 1´an car la situation est plus rare et la problématique bien différente avant cet âge.

Pourquoi investiguer et traiter un enfant qui respire bouche ouverte ?









• À court terme, la respiration buccale entraîne de petits inconvénients ´: picotements ou sensation de brûlure pharyngée, lèvres sèches, voire crevassées, perlèche, nécessité de boire souvent, halitose(1).

• À moyen terme, il n’a jamais été prouvé que la respiration bouche ouverte favorise en elle-même les infections ORL, mais une de ses causes principales, l’hypertrophie des végétations adénoïdes, est un facteur de risque reconnu des otites moyennes aiguës récidivantes et de l’otite séreuse, elle-même responsable d’hypoacousie( 2). L’hypertrophie amygdalienne n’est pas un facteur de risque d’angines, mais peut expliquer des troubles du sommeil, une cassure de la courbe de poids. L’obstruction nasale chronique peut avoir des conséquences sur le sommeil et, plus inattendu, sur la mémoire(3).

• À long terme, la respiration bouche ouverte a des conséquences sur la croissance de la face, si celle-ci n’est pas terminée. Ces dernières sont d’autant plus importantes que l’enfant est plus jeune et que le trouble dure plus longtemps. En effet, pour que la langue puisse stimuler la croissance transversale du maxillaire supérieur, il faut qu’elle reste en position haute, contre le palais, donc que la respiration se fasse par le nez(4). Si la respiration est buccale, la langue est en position basse, l’arcade dentaire supérieure qui n’est pas assez stimulée transversalement reste étroite et le palais prend une forme ogivale. Il en résulte une dysharmonie buccodentaire et une malocclusion qui peut prendre des formes variées : béance antérieure, version interne des dents, endognathie, etc. Par ailleurs en cas de respiration buccale, les lèvres ne sont pas jointives et la lèvre supérieure a tendance à rester courte, laissant les dents supérieures découvertes. Enfin, la position basse de la langue empêche la maturation de la déglutition qui, après l’âge de 3 ans, doit se faire dents serrées avec placage de la langue contre le palais pour propulser le bol alimentaire vers le pharynx.

Les causes d’une respiration bouche ouverte

L’examen clinique complété de quelques examens complémentaires, permet de retrouver la ou les causes d’une respiration bouche ouverte. Les trois principales étiologies chez l’enfant sont l’hypertrophie des végétations adénoïdes, l’hypertrophie des amygdales palatines et la rhinite allergique.

L’examen endobuccal apprécie la forme du palais, la taille des amygdales palatines, recherche un éventuel débord des végétations adénoïdes sous le bord libre du voile du palais. L’examen endonasal par rhinoscopie antérieure vérifie l’absence de masse endonasale (polype, tumeur) et surtout si le cornet inférieur ne bloque pas tout passage d’air dans la partie inférieure de la fosse nasale. Chez l’enfant de plus de 6 ans, l’application pendant 5 minutes dans chaque fosse nasale d’un morceau de coton imbibé de xylocaïne à la naphazoline et essorée, soulage pour une demi-heure environ l’obstruction nasale due à la congestion du cornet inférieur(5). Dans les formes majeures ou associées à un asthme, les allergènes responsables peuvent être déterminés par des prick-tests orientés par les données de l’interrogatoire.

L’examen du cavum se fait habituellement par fibroscopie nasopharyngée pour apprécier le volume des végétations adénoïdes et vérifier si elles n’obstruent pas les choanes de plus de 50 %. Plus exceptionnellement, il pourrait faire le diagnostic d’une tumeur du cavum, mais il y a en général d’autres signes cliniques d’apparition récente comme des adénopathies cervicales (Hodgkin, carcinome indifférencié du cavum) ou des épistaxis abondantes (fibrome nasopharyngien).





Comment traiter ?

L’hypertrophie des végétations adénoïdes

En cas d’hypertrophie adénoïdienne responsable d’une respiration bouche ouverte par obstruction quasi complète des choanes, le seul traitement efficace à court et moyen terme est l’adénoïdectomie. Elle se pratique sous anesthésie générale, en ambulatoire. Si la respiration reste ou redevient buccale, il faut rechercher une rhinite allergique concomitante, mais aussi une repousse des végétations adénoïdes. Dans ce dernier cas plutôt que de proposer une deuxième adénoïdectomie, il est conseillé de faire une pHmétrie(6) et si celle-ci est pathologique, il faut instituer un traitement par inhibiteurs de la pompe à protons de 2 mois. Certains auteurs ont proposé avec des succès divers un traitement médicamenteux de l’hypertrophie adénoïdienne par corticoïdes intranasaux (mais encore faut-il que la perméabilité nasale soit suffisante pour leur permettre d’atteindre la cavum) ou les antileucotriènes (AMM en cas d’asthme grave)(7).

L’hypertrophie des amygdales palatines

Son traitement est chirurgical: amygdalectomie par dissection, ou amygdalectomie intracapsulaire (par radiofréquence, par exemple) s’il n’y a pas d’angines associées.

La rhinite allergique

Le traitement d’une rhinite allergique est médicamenteux et fait appel en première intention aux corticoïdes nasaux(8). En fonction de la gravité de la symptomatologie, on peut y associer un antihistaminique oral. La désensibilisation orale contre certains allergènes est une option intéressante lorsque l’éviction de l’allergène est inefficace ou n’est pas réalisable et que le traitement symptomatique est insuffisant ou mal toléré ou, bien encore, si la rhinite est associée à un asthme.



Les faces étroites

L’étroitesse du maxillaire supérieur est à la fois cause et conséquence d’une respiration buccale chronique chez l’enfant. L’avis d’un orthodontiste doit être sollicité. Il pourra proposer des techniques d’expansion du maxillaire supérieur par prothèse adjointe avec vérin à porter pendant quelques mois(9).



Conclusion

La respiration buccale doit être repérée chez les jeunes enfants, investiguée et traitée pour éviter les complications de ses différentes formes étiologiques et éviter des déformations faciales définitives.

