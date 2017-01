Les accidents de la vie courante troisième cause de décès en France

Paris, le mardi 10 janvier 2017 – La mobilisation de certaines associations afin de donner une plus grande visibilité à l’ampleur du fléau que représentent les accidents de la vie courante n’a pas été totalement couronnée de succès. Ces traumatismes demeurent encore trop fréquemment ignorés. Plusieurs raisons expliquent sans doute cette attitude.

D’abord, parce que beaucoup considèrent, le plus souvent à tort, que ces accidents relèvent de la fatalité, quant la majorité est en réalité évitable, qu’il s’agisse notamment de certaines chutes, des suffocations ou encore des noyades.

Le manque de visibilité s’explique également par la diversité des situations que recouvre la notion d’accident de la vie courante. Sont ainsi désignés « l’ensemble des traumatismes non intentionnels à l’exception des accidents de circulation et des accidents de travail ». Une telle définition expose à des interprétations complexes et à des difficultés de codification que rappellent Linda Lasbeur et Bertrand Thélot (Santé publique France) dans leur article consacré aux accidents de la vie courante publié cette semaine dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH). Ils relèvent ainsi par exemple comment « l’augmentation des décès par intoxications entre 1999 et 2000 (+44 %) est due à la mise en place du codage automatique, qui classe les intoxications pour lesquelles l’intentionnalité n’est pas claire (accidentelle ou intentionnelle, plus souvent suicide) en intoxication accidentelle ».

Des améliorations nettes chez les plus jeunes

Mais la première raison du manque de visibilité de l’enjeu de santé publique que représente la lutte contre les accidents de la vie courante est la minimisation de leur ampleur. Sur ce point, les travaux de Linda Lasbeur et Bertrand Thélot permettent de rappeler des chiffres édifiants. En 2012, 21 740 personnes sont mortes d’un accident de la vie courante ! Ces derniers demeurent aujourd’hui le troisième groupe de causes de décès en France, après les cancers et les maladies cardiovasculaires remarquent les auteurs.

On observe cependant quelques tendances encourageantes. En effet, le taux de mortalité par accident de la vie courante a diminué de 2,2 % par an entre 2000 et 2012. C’est d’abord chez les plus jeunes que cette évolution favorable s’observe, avec un recul de 5,4 % de la mortalité accidentelle depuis 2000. Les plus âgés pour leur part continuent à payer le plus lourd tribu à cette menace quotidienne : les deux tiers des décès par accidents surviennent chez les plus de 75 ans.

Hôpitaux : un lieu dangereux

Corollaire de cette prépondérance des plus âgés parmi les victimes, les chutes sont les accidents de la vie courante les plus fréquents : elles ont tué 6 119 personnes en 2012. On constate néanmoins une évolution favorable avec une diminution du nombre de décès par chute ces dix dernières années (-3,4 % par an).

On relèvera encore, toujours en écho avec l’âge des victimes que plus de la moitié des décès par accidents de la vie courante ont lieu à l’hôpital (56 %). D’une manière générale, une surmortalité masculine est retrouvée.

Des codifications souvent imprécises

De telles études sont cependant insuffisantes pour mesurer la véritable ampleur des accidents de la vie courante, en raison notamment d’un manque de précision des certificats de décès. « Vingt-deux pourcent des accidents de la vie courante sont codés "autres accidents non précisés" » indiquent les auteurs qui jugent que cette situation « induit une sous estimation des différents accidents de la vie courante ».

Aurélie Haroche