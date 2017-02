Les AINS n’ont finalement qu’un effet modeste sur les rachialgies

La douleur rachidienne (cervicale ou lombaire) est la principale cause d'incapacité dans le monde. Elle est habituellement prise en charge en médecin générale. Aux Etats Unis, le paracétamol est recommandé en première intention, avant les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et enfin les opioïdes en dernier recours. Cependant, de récentes méta-analyses ont suggéré l'inefficacité du paracétamol et le faible effet des opioïdes.

Quid des AINS ?

L'objectif de cette étude australienne était d'évaluer l'efficacité et la sécurité des AINS versus placebo chez des sujets souffrant de rachialgies avec ou sans radiculalgie.

Il s'agit d'une revue de la littérature menée à partir des bases de données EMBASE, MEDLINE, CINAHL, CENTRAL et LILACS consultées de leur début à février 2016.

Seuls les essais randomisés contrôlés versus placebo ont été inclus dans l'analyse.

Au total, 35 études (6 065 patients atteints de rachialgies) ont été jugées pertinentes.

Onze d'entre elles incluaient des patients avec une rachialgie aiguë et 11 avec une lombalgie chronique. Onze évaluaient des malades souffrant de sciatique et 2 d’une cervicalgie.

La durée médiane de traitement dans ces études était de 7 jours (5-7). La plupart concernaient des AINS oraux, mais dans 5, il s'agissait d'AINS parentéraux et dans 3, de topiques.

Un risque gastro-intestinal évidemment

Les AINS réduisent la douleur immédiatement (-9,2/100 sur l'EVA, intervalle de confiance à 95 % [IC95 %] -11,1.-7,3) et à court terme (-7,7, IC95 % -11,4 à -4,1) versus placebo.

Le nombre de sujets à traiter pour observer un effet significatif des AINS vs placebo sur la douleur est, pour une action immédiate de 5 (IC95 % 4 à 6) et sur un court terme de 6 (4-10).

Les AINS réduisent également modestement le handicap.

Sans surprise, le risque gastro-intestinal est nettement plus important qu'avec le placebo (28/702 sujets du groupe traité concernés, versus 9/465 du groupe placebo, RR=2,5, IC 95 % 1,2-5,2).

Selon cette méta-analyse, les AINS sont efficaces sur la douleur rachidienne et le handicap, mais cette efficacité est modeste versus placebo et 6 malades doivent être traités pour un malade amélioré à court terme, avec un sur risque gastro-intestinal.

On peut conclure avec les auteurs qu'il y a besoin urgent de développer des thérapeutiques efficaces dans la rachialgie.

Dr Juliette Lasoudris Laloux