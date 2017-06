Les aliments « gluten-free » contiennent plus de lipides

Le régime sans gluten prend parfois des allures de phénomène de mode qui laisse les médecins dubitatifs. Ce scepticisme ne doit toutefois pas faire oublier les patients atteints de la maladie cœliaque, pour lesquels l’éviction du gluten est indispensable au long cours. Car, si de plus en plus de personnes optent pour ce type d’alimentation par choix personnel, dans une perspective de mieux-être, environ 1 % de la population européenne serait concernée actuellement par la maladie cœliaque, et le nombre d’enfants atteints augmente régulièrement depuis quelques années.

Pour eux particulièrement, il est impératif que les aliments commercialisés comme étant sans gluten soient reformulés pour leur assurer les mêmes valeurs nutritionnelles que les aliments habituels. Le régime d’exclusion ne doit pas mettre en péril la croissance et le développement des enfants.

Et, il semble que l’on en soit loin. Au Congrès de l’ESPGHAN étaient en effet dévoilés les résultats d’une étude évaluant la qualité nutritionnelle de 654 produits sans gluten, comparés à 655 produits contenant du gluten. Et le constat n’est pas très satisfaisant, puisqu’il apparaît que le pain sans gluten contient significativement plus de lipides et d’acides gras saturés, les pâtes sans gluten moins de sucres et de protéines que les pâtes classiques et les biscuits sans gluten moins de protéines mais plus de lipides.

Le Dr Sandra Martínez-Barona estime que ce constat est d’autant plus inquiétant que les patients ne sont pas informés de ces différences de composition. Les étiquetages alimentaires étant encore souvent imparfaits ou illisibles, voire manquants, pour les produits non pré-emballés comme le pain.

Nul doute qu’un étiquetage plus précis faciliterait la comparaison entre les différents produits, notamment en ce qui concerne leur contenu en protéines, graisses et sucres. Ceci permettrait aux parents et aux soignants, mais aussi aux consommateurs, de faire le choix de l’alimentation véritablement la plus saine.

Dr Roseline Péluchon