Les allergies liées aux lecteurs de glycémie non invasifs

Les diabétiques disposent à présent de dispositifs non invasifs permettant une information dynamique sur la glycémie. Associant un capteur appliqué sur le bras et remplacé tous les 14 jours à un lecteur de glycémie, ils assurent une mesure de la glycémie en continu grâce à un cathéter maintenu en contact avec le liquide interstitiel. Véritable révolution dans le suivi des diabètes instables, il a cependant engendré de nombreux cas de dermatite allergique de contact sans que l’on ne connaisse avec précision l’allergène responsable.

Le suspect numéro 1 : l’IBOA

Pour le déterminer, une équipe belge menée par Anne Herman (Université de Louvain) a réalisé des patch tests chez 15 patients ayant présenté un eczéma de contact lié à un lecteur de glycémie. Ils ont utilisé pour cela une série standard européenne, des séries de colles et de plastiques, des séries acrylate, des séries résine époxy et avec des morceaux et/ou des extraits de bain à ultrasons de la partie adhésive du capteur. Par ailleurs, soupçonnant l'isobornylacrylate (IBOA), celui-ci a été testé par patch tests chez tous les patients, à diverses concentrations (0.1%, 0.05% et 0.01 %) et dans divers véhicules. Une chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de masse (GC-MS) du capteur a également été effectuée.

Tous les patients testés ont réagi à la partie adhésive du capteur, et tous sauf un ont présenté une réaction positive à l’IBOA. Des réactions simultanées avec d’autres allergènes ont également été mises en évidence, notamment avec les sesquiterpènes lactones chez 7 des 15 patients. Mais aucune pertinence n’a pu être établie pour ces allergènes. La chromatographie en phase gazeuse a confirmé la présence d’IBOA dans le capteur à des concentrations variant de 0.2 à 5 µg/cm2. Sur les 20 patients contrôles, aucun n’a présenté de réaction sur les bains en ultrasons ni sur des morceaux de la partie adhésive.

Déjà connu pour son potentiel allergisant

Les auteurs retiennent de ces résultats que l’IBOA est un candidat pertinent pour expliquer ces allergies de contact. D’autres allergènes de contact jusqu'ici non identifiés pourraient toutefois encore être présents dans ce dispositif. Cette hypothèse semble d’autant plus vraisemblable que l’IBOA, un monomère acrylate utilisé dans les plastifiants, les revêtements, l’encre UV, a déjà été impliqué dans des allergies de contact aux sets d’infusion par pompe à insuline, ainsi que chez des ouvriers travaillant dans des manufactures de colle, associé parfois à des problèmes respiratoires.

Dr Dominique-Jean Bouilliez