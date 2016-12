Les bactériémies à germes Gram négatif, marqueurs cliniques des cancers occultes

Les bactériémies à germes Gram négatif peuvent révéler un cancer occulte. Cette notion classique a fait l’objet d’une évaluation du risque correspondant dans les suites d’une hospitalisation marquée par une bactériémie de cette nature. A cette fin, KK Søgaard et coll. ont eu recours à une base de données médicales qui a permis d’étudier une cohorte nationale composée de tous les patients originaires du Danemark, sortis du milieu hospitalier, entre 1994 et 2013 avec le diagnostic de bactériémie à germes Gram négatif. Le risque absolu de cancer et les SIR (standardized incidence ratios) correspondants ont été calculés par rapport aux valeurs observées dans la population générale qui a ainsi servi de référence.

Au sein de la cohorte étudiée (n = 11 753), ont été dénombrés au total 1 379 cancers versus 988 attendus dans la population de référence, ce qui correspond à un SIR global de 1,40 (intervalle de confiance à 95 % [IC] = 1,32-1,47). Au cours des 6 mois qui ont suivi le diagnostic de bactériémie, le SIR de cancer a été estimé à 3,33 (IC = 2,99-3,69), correspondant à un risque absolu de 3,05 %. Ces valeurs ont principalement trouvé leur origine dans la survenue en excès de (1) tumeurs malignes affectant notamment le tractus gastro-intestinal (3 à 13 fois plus) ou génito-urinaire (3 à 13 fois plus) ; (2) lymphomes non hodgkiniens (5 fois plus) ; (3) de cancers métastatiques sans primitif identifiable (5 fois plus) ; (4) de cancers du sein ou du poumon (2 fois plus).

Entre le 6e et le 12e mois après le diagnostic de bactériémie, le SIR de pathologie maligne, tous types confondus a été estimé à 1,46 (IC = 1,22-1,72). Au-delà d’une année de recul, le SIR correspondant a chuté à 1,13 (IC = 1,05-2,10). Cette étude rétrospective de grande envergure confirme ainsi que les bactériémies à Gram négatif constituent bel et bien un marqueur clinique des cancers occultes dont la typologie apparaît variée.

Dr Philippe Tellier