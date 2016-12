Les blouses impudiques à l’hôpital en voie de disparition

Questions techniques de fermeture

Ouf! J'ai eu peur. J'ai cru, avant d'aller plus loin que le titre, qu'il s'agissait des blouses d'infirmières dont certaines, il est vrai, faisaient un peu fort dans le genre "sexy" mais tendent, de toute façon, à disparaître au profit de vêtements plus neutres (blouse et pantalon).

Il restera toujours aux nostalgiques des blouses "sexy" les dessins de Michel Gros et quelques autres illustrations plus ou moins humoristiques et il n'est pas interdit de penser que quelques patients regretteront aussi cette période qu'ils pouvaient trouver plus "stimulante".



Pour ce qui est des blouses de patients, je partage sans réserves l'avis général sur leur indécence et je pense que des blouses fermant devant poseront rapidement le même problème si elles sont choisies trop ajustées (choix limité dans les services) ou quand les premiers boutons-pression lâcheront, à moins qu'elles ne soient croisées.



H.Tilly