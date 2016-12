Les compléments alimentaires pour sportifs dans le collimateur

Paris, le mardi 20 décembre 2016 – Dans des recommandations publiées il y a quelques années, la Société française de nutrition du sport (SFNS) considérait que « Par principe et de façon générale, pour les pratiquants d’activités physiques et pour la majorité des sportifs, quel que soit leur niveau de performance, y compris ceux de haut niveau (SHN), une alimentation équilibrée et diversifiée par les produits courants, privilégiant les aliments de bonne à haute densité nutritionnelle, suffit pour satisfaire leurs besoins spécifiques démontrés. Aucun complément ou supplément n’est justifié dans le cadre de leur pratique ». Ces préconisations sont loin d’être majoritairement respectées aujourd’hui. A l’instar de la tendance qui s’observe globalement, le marché des compléments alimentaires destiné aux sportifs n’a en effet cessé de progresser ces dernières années et une promenade rapide sur les forums confirme que la question est devenue centrale, tant la recherche de la performance surpasse aujourd’hui le plaisir de l’activité physique. Certaines enquêtes outre-Atlantique, notamment au Canada, estiment que jusqu’à neuf athlètes sur dix consomment au moins ponctuellement des compléments alimentaires.

Des substances interdites

Trop souvent considérés comme sans danger, notamment quand ils sont estampillés "naturels" ou "bios", les compléments alimentaires, qui ne sont pas l’objet de contrôles aussi stricts que les médicaments représenteraient en réalité des risques non négligeables. Pour mieux les identifier, l’Agence nationale de sécurité de l’alimentation (ANSES) a mis en place en 2009 un dispositif de surveillance spécialement dédié aux compléments alimentaires. Si les signalements concernant les produits dédiés aux sportifs n’ont pas connu d'augmentation démesurée, ils demeurent néanmoins préoccupants. Entre 2009 et début 2016, quarante-neuf signalements d’effets indésirables susceptibles d’être liés à la consommation de ce type de produits ont été collectés. Sur ces quarante neuf déclarations, l’imputabilité était avérée dans au moins dix-sept cas. Si les données de l’ANSES suggèrent un phénomène rare, la sous déclaration vraisemblable suggère une plus grande fréquence de ces complications. Par ailleurs, l’analyse des compléments alimentaires réalisée dans le cadre de ces investigations est édifiante. Il apparaît en effet que parallèlement à différentes substances autorisées, l’ANSES a pu identifier de très nombreux produits interdits, parmi lesquels des stéroïdes anabolisants androgènes et de l’éphédrine. L’achat de plus en plus fréquent via internet explique la présence de ces éléments pourtant bannis par la réglementation. « Les effets constatés étaient principalement d’ordre cardiovasculaire (tachycardie, arythmie et accident vasculaire cérébral) et psychiques (troubles anxieux et troubles de l’humeur) » rapporte l’ANSES.

Ces constatations incitent aujourd’hui l’ANSES à rappeler tout d’abord que l’utilité de ces compléments alimentaires est très discutée. « De façon générale, l’absence de données d’efficacité scientifiquement démontrée rend les bénéfices escomptés de ces compléments alimentaires très fortement hypothétiques, rendant ainsi l’intérêt des produits les contenant largement discutable au regard des risques encourus ». Sachant qu’à l’instar des préconisations de la SFNS, une telle mise en garde ne sera pas suffisante pour freiner des pratiques de plus en plus fréquentes, l’ANSES formule plusieurs autres recommandations précises. Elle déconseille ainsi « fortement » la consommation de compléments alimentaires visant le développement musculaire ou la diminution de la masse grasse « aux personnes présentant des facteurs de risque cardiovasculaire ou souffrant d’une cardiopathie ou d’une altération de la fonction rénale ou hépatique ou encore de troubles neuropsychiatriques », ainsi qu’aux enfants, adolescents et femmes enceintes ou allaitantes. Elle dissuade encore d’associer plusieurs compléments alimentaires ou de leur ajouter de la caféine.

Les pouvoirs publics priés d’intervenir

L’ANSES considère par ailleurs qu’un meilleur encadrement de l’utilisation des compléments alimentaires devrait être mis en place. Les professionnels de santé sont ainsi appelés à s’impliquer davantage sur ces questions, à travers notamment la formation continue ou encore la déclaration des effets secondaires suspects. Par ailleurs, l’information des sportifs nécessite d’être renforcée et ces derniers devraient notamment être incités à privilégier les compléments alimentaires conformes à la norme AFNOR NF V 94-001 (une liste des compléments alimentaires répondant à ce critère a été élaborée par la SFNS). Enfin, les pouvoirs publics sont invités à agir sur ce sujet, trop largement négligés. « Considérant la banalisation de la consommation de ces compléments alimentaires, l’Agence recommande aux pouvoirs publics de mener une réflexion sur la pertinence de la distribution de ces produits sur les sites de pratique sportive » conclue ainsi l’ANSES.

Aurélie Haroche