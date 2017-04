Les conditions indignes de détention à la prison de Fresnes unanimement dénoncées

Paris, le mercredi 19 avril 2017 - Depuis plusieurs mois, plusieurs instances tentent de mobiliser les pouvoirs publics face aux conditions de détention indignes et potentiellement délétères pour la santé au sein de la prison de Fresnes. L’observatoire international des prisons (OPI) a été la première à lancer l’alerte, tandis que le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a dénoncé une situation intolérable. Une première action a donc été conduite auprès du Tribunal administratif de Melun qui avait sommé l’Etat d’intervenir et notamment de mener des actions de dératisation. Si des améliorations ont initialement été espérées, l’OIP se désole aujourd’hui de n’avoir aucune visibilité sur les actions engagées. Il déplore la persistance d’une surpopulation grave, de violences fréquentes, de cellules insalubres infestées par les rats et les punaises de lit, tandis que le secret médical paraît régulièrement bafoué. Aussi, aujourd’hui l’OIP saisit de nouveau le juge des référés soutenu par les Barreaux de Paris, du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine, du Syndicat des avocats de France, de l'Union des jeunes avocats de Paris et de l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus.

M.P.