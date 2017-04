Les diabétiques vont mieux…en Suède

Les autorités de santé suédoise se sont attachées à évaluer l’évolution de la mortalité et de l’incidence des événements cardiovasculaires dans la population des diabétiques de type1 et 2 entre 1998 et 2014. La base de données utilisée est le registre national suédois.

Le diabète de type1, pour cette zone géographique, est une maladie auto-immune reposant sur des facteurs génétiques de susceptibilité sur lesquels interviennent des facteurs environnementaux divers, d'origine virale, peut-être toxique, des modifications du mode de vie. Il survient volontiers avant l'âge de 30 ans. Il se caractérise par une carence insulinique aboutissant à une insulinothérapie précoce. Le diabète de type 2 est une maladie chronique, infiniment plus fréquente et insidieuse certainement polygénique souvent précédée et accentuée par une résistance à l'insuline puis une faillite relative ou absolue de l'insulinosécrétion, au fil des années. Phénomène variable d'un individu à l'autre, toutefois. Cette résistance à l'insuline s'agrège avec des facteurs de risque cardiovasculaire comme l'hypertension artérielle, une dyslipidémie athérogène et l'athérothrombose.

L'incidence de ces 2 maladies augmente régulièrement d'une décennie à l'autre comme le confirme encore un article dans le même numéro du New England journal of medicine.

Durant la période d'observation concernée, des mesures thérapeutiques se sont installées plus massivement dans la prise en charge du risque et des complications cardiovasculaires. Plusieurs grandes études dont la UKPDS et la STENO Study on soutenu la conviction de l'effet d'un renforcement thérapeutique global ciblant le contrôle glycémique mais aussi le contrôle de l'hypertension artérielle et de la dyslipidémie, principalement à partir de l'utilisation des statines, l'arrêt du tabac, les modifications des modes de vie dans une perspective de prise en charge globale. Parallèlement, on assistait à la montée en puissance et l'amélioration du traitement de la maladie coronaire qu'il s'agisse d'angioplasties ou de pontages.

Les (bons) effets d’une prise en charge globale

Voici les résultats constatés par les auteurs :

Concernant la mortalité globale :

• Sur la période concernée elle diminue de 29 % pour le diabète de type 1 alors qu'elle ne diminue que de 23 % pour un groupe contrôle sans toutefois que le calcul du HR (Hazard Ratio) soit significatif.

• Pour le diabète de type 2 : la mortalité diminue de 21 %. Le groupe contrôle conserve toutefois une diminution de mortalité globale toutes causes confondues de 13 % supérieur au diabétique de type 2.

Pour les décès d'origine cardiovasculaire :

• Diabète de type 1 : diminution de 42 % contre 38 % pour le groupe contrôle (différence non significative).

• Diabète de type 2 : diminution de 46 % alors que le groupe contrôle conserve un avantage significatif de réduction de 6 %.

Pour les décès d'origine coronarienne :

• sensiblement les mêmes chiffres que pour les décès d'origine cardiovasculaire.

En ce qui concerne les hospitalisations pour cause cardiovasculaire :

• Diminution de 36 % pour le diabète de type 1.

• Diminution de 44 % pour le diabète de type 2.

• Pour cet item, le groupe contrôle fait moins bien (les coronaropathies diminuent moins).

En ce qui concerne les hospitalisations pour insuffisance cardiaque :

• Pas de différence entre le groupe contrôle et les diabétiques de type 1.

• En revanche, information intéressante, net avantage chez les diabétiques de type 2 par rapport au groupe contrôle.

Les auteurs, sans négliger l'amélioration de la prise en charge de l'hyperglycémie (qui ne pourra, on l'espère, que progresser avec pour les prochaines décennies étudiées la prise en compte des nouveaux médicaments du diabète dont certains semblent avoir un impact favorable sur les événements cardiovasculaires, l'amélioration de l'autosurveillance, l'éducation thérapeutique), en toute logique, insistent sur la prise en charge globale du risque cardiovasculaire : contrôle de la pression artérielle (on note une diminution significative de la microalbuminurie, indicateur de bonne santé endothéliale, dans le groupe des diabétiques), utilisation des tant décriées statines pour le contrôle du LDL cholestérol. Tout ceci survenant au sein d'un système de santé plutôt discipliné et homogène.

Bref quand on s'occupe des diabétiques, ils vont mieux… En Suède.

Dr Edgar Kaloustian