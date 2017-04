Les discriminations des patients pauvres dans le viseur du Défenseur des droits

Paris, le mardi 4 avril 2017 – Si la fréquence des refus de soins touchant les patients relevant de la CMU, de l’Aide à la complémentaire santé (ACS) ou de l’aide médicale d’Etat (AME) est difficile à évaluer, il ne s’agit pas de pratiques totalement isolées et marginales. Certains professionnels de santé affichent même au grand jour leur éviction de ces malades : le Défenseur des droits et l’Ordre des médecins ont récemment été saisis alors que des médecins affichent clairement sur des sites de prise de rendez-vous en ligne leur refus de recevoir des patients relevant de la CMU.

Mieux caractériser les refus de soins

Le Défenseur des droits s’est penché sur ce phénomène à de nombreuses reprises à travers différentes enquêtes. Une nouvelle fois, il a publié ce 3 avril un rapport sur des entretiens menés avec des médecins généralistes, des spécialistes et des chirurgiens dentistes. Les praticiens étaient invités à se prononcer sur les patients connaissant une situation de précarité. Les auteurs de l’étude ont d’abord pu constater la tendance de professionnels à regrouper ces malades sous le vocable restrictif de "les CMUs". Ils ont également observé qu’à ce groupe étaient fréquemment associées des idées reçues. Ces patients sont plus souvent soupçonnés que les autres d’être à l’origine de fraude, d’une surconsommation de soins, de retard ou encore d’absentéisme. Cette représentation peut servir à justifier des refus de soins. Ces refus ne sont cependant pas toujours directement affichés, mais peuvent être plus insidieux. Il peut s’agir comme le relève le Défenseur des droits de délais anormalement longs ou de réorientations systématiques des patients vers un hôpital ou un autre praticien. Les professionnels peuvent également être plus réticents à prendre en charge ces patients pour des raisons médicales : ils évoquent des suivis plus difficiles, des comorbidités plus importantes, une moins bonne observance. Même s’il reconnaît que la grande majorité des praticiens accorde des soins de qualité aux patients en situation de précarité, le Défenseur des droits considère qu’une plus grande attention devrait être portée aux réflexes insidieux de rejet. Une caractérisation plus fine de la notion de rejet de soins dans les textes réglementaires et législatif est ainsi recommandée.

Aurélie Haroche