Les donneurs de rein ont bon cœur…

Avant l’intervention, le débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) était en moyenne de 102 ± 15 ml/min/1,73 m 2 . Au bout de 12 mois, sa valeur a chuté à 70 ± 13 ml/min/1,73 m2 (p < 0,001). Parallèlement, la MVG est passée de 112 ± 22 à 115 ± 23 g (p < 0,001) et la fréquence cardiaque au repos de 65 ± 7 à 74 ± 14bpm ; p = 0,04). Le volume du rein resté a augmenté significativement, passant en effet de 163 ± 33 à 195 ± 34 ml (p < 0,001), le volume de la surrénale accolée suivant la même tendance (de 7,6 ± 2,2 à 8,4 ± 2,4 ml (p = 0,032). Pour leur part, les marqueurs biologiques ont plus ou moins varié : les taux plasmatiques de procollagène III ont augmenté (Δ = 0,11 ng/ml, p < 0,001), ceux du NT-BNP (N-terminal probrain natriuretic peptide) restant stables (Δ14 pg/ml, p = 0,25).

Ces observations qui témoignent des connexions physiologiques entre rein et cœur ont conduit à une petite étude de cohorte longitudinale dans laquelle ont été inclus 23 donneurs de rein (dont 52 % d’hommes, âge moyen 54 ± 10 ans). L’objectif était en effet de préciser l’impact d’une légère altération de la fonction rénale liée à la néphrectomie sur les structures et les fonctions cardiaques dans les mois qui sont suivi cette dernière. La MVG a été estimée par IRM cardiaque et divers marqueurs biologiques ont été systématiquement dosés.

Le rein d’un donneur vivant est à l’évidence une garantie d’efficacité et de succès lors de la transplantation rénale. Ce don passe par une néphrectomie globale qui est peu risquée à court terme, mais l’on peut s’interroger sur ses conséquences à long terme. En effet, selon certaines études épidémiologiques, le donneur serait exposé à une majoration faible mais significative de la mortalité cardiovasculaire à long terme. Par ailleurs, il est établi qu’un déclin, même modeste de la fonction rénale est associé à une augmentation de la masse ventriculaire gauche (MVG) et à la maladie cardiovasculaire chez les patients atteints d’une insuffisance rénale chronique.

Référence

Altmann U et coll. : Effects of Reduced Kidney Function Because of Living Kidney Donation on Left Ventricular Mass. Hypertension 2017; 69:297-303.