Les droits des enfants adoptés

J.-V. DE MONLÉON*, J. PIERRON** *Consultation d’adoption Outre-Mer, hôpital d’Enfants, CHU de Dijon ; membre du Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) **Cabinet de médecine générale, Marsannay-la-Côte ; vice-président de La Voix des Adoptés ; membre du CNPE



Si l’adopté intéresse toujours, suscite les curiosités, il reste pour beaucoup un inconnu. Définir les droits de l’enfant adopté, c’est lui reconnaître certaines spécificités, afin de lui permettre de trouver sa place entière tout à la fois dans sa famille et dans notre société.

Le poids de la Convention de La Haye

Dès qu’on parle d’adoption, et plus encore des droits des enfants, on en arrive bien vite à évoquer la Convention de La Haye du 29 mai 1993 portant sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale(1). Cette convention veut mettre en avant l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe de double subsidiarité (tels que définis dans l’article 21 de la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989), c’est-à-dire que l’adoption ne doit être envisageable que si aucune solution n’a pu être trouvée dans la famille de l’enfant et dans son pays d’origine. Elle veut aussi interdire toute malversation et impose que toutes les adoptions soient réalisées par un organisme agréé. Si tous ces principes sont tout à fait louables, et absolument pas contestables, on peut s’inquiéter comme pour d’autres conventions internationales de sa mise en pratique et de la difficulté des différents pays à coopérer.

La lutte contre toute malversation, tout enlèvement d’enfants ou tromperie des familles biologiques doit être une priorité. L’Afrique reproche encore à la France une réelle légèreté vis-à-vis de l’aventure rocambolesque de l’Arche de Zoé, qui n’était rien d’autre qu’une tentative de rapt d’enfants à grande échelle.

D’autres malhonnêtetés, moins importantes et moins spectaculaires, si elles restent rares, ont pu exister. Afin de les éliminer, il faut s’en donner les moyens et ne pas se contenter d’une simple signature de la convention qui serait une garantie multirisque.

Malheureusement, lors de la rédaction de la Convention de La Haye, il n’a pas été tenu compte des moyens à disposition des pays. Les dommages collatéraux ont pu être importants. Quand, par exemple, la France a fortement incité Madagascar à signer cette convention, ce pays du fait de ses difficultés politiques et économiques n’avait pas les moyens de l’appliquer. L’adoption internationale n’est pratiquement plus possible à Madagascar. La triste conséquence en a été de voir des enfants retourner à la rue. À la rue, parce que les orphelinats locaux qui recueillaient tout à la fois des enfants adoptables et non adoptables et dont la principale source de revenus était la participation des adoptants, n’ont pas d’autres solutions que de mettre la clé sous la porte. Inciter fortement un pays en voie de développement à signer la Convention de la Haye sans lui permettre d’avoir les moyens de l’appliquer prive donc des enfants délaissés d’avoir la possibilité d’avoir une famille ou même un abri. S’il faut continuer les efforts pour faire appliquer la convention, il ne faut pas le faire sans tenir compte de la réalité du terrain et en oubliant une nécessaire coopération entre pays riches et pays pauvres, entre pays d’accueil et pays d’origine afin qu’elle soit appliquée de manière optimale.

Le droit d’être adopté et d’avoir une vraie famille

Dans l’adoption, il y a un dogme(2) qui doit rester le moteur de toutes les adoptions, mais qui n’est pas forcément connu du grand public. Ce dogme définit l’adoption comme une des solutions de protection de l’enfance, et tout particulièrement de l’enfance délaissée. Le but de l’adoption est bien de trouver une famille pour un enfant, et non pas de donner un enfant à une famille. Si l’adoption n’est pas un geste humanitaire, les institutions doivent cependant veiller à ce qu’elle soit motivée par le bien-être de l’enfant, la possibilité qu’il puisse avoir une famille. Une famille, le lieu qui semble encore et toujours le plus approprié pour élever un enfant et lui apporter sécurité matérielle et affective. Il convient donc que cette famille soit la meilleure possible. C’est pourquoi, la délivrance d’un agrément réalisé par un service de l’état (les conseils départementaux) doit permettre d’éliminer, sans atermoiements, les postulants qui ne sont pas aptes à accueillir un enfant fragilisé par des ruptures et des chamboulements. C’est la raison pour laquelle les « décideurs » de l’apparentement (conseils départementaux pour les enfants français, organismes agréés pour l’adoption ou Agence française de l’adoption pour les enfants étrangers) ne doivent pas hésiter à sélectionner les meilleures familles possibles. Si certaines situations à risque sont bien identifiées(2), et s’il est souvent facile de choisir en priorité les couples hétérosexuels, jeunes, en bonne santé, avec un bon niveau de vie et un esprit ouvert, il faut aller plus loin dans ce travail d’appariement et choisir pour chaque enfant la meilleure famille, c’est-à-dire celle qui permettra le mieux de se développer.

Le droit à son histoire

La quête des origines nous est souvent présentée comme une obsession centrale des adoptés. Il semble rassurant pour l’homme de la rue, le journaliste, mais parfois aussi le professionnel de l’enfance d’attribuer à ce manque tous les soucis qui peuvent toucher l’enfant, l’adolescent ou l’adulte adopté. Lorsqu’on prend la peine de les interroger, de les écouter, tous les adoptés révèlent qu’ils se sont interrogés à un moment ou un autre sur leurs origines(3). Les motivations et les questionnements sont aussi divers que les individus eux-mêmes. Certains veulent juste savoir à qui ils ressemblent ou savoir s’ils ont des frères ou sœurs, pour d’autres c’est le besoin de connaître leur histoire, la raison de la séparation d’avec leur famille biologique enfin, dans des cas plus rares, parfois provoquée par des causes graves (comme un amalgame qui n’a jamais pris avec leur famille adoptive), cette recherche des origines devient quête essentielle, un Saint-Graal qui semble indispensable pour continuer à vivre. Il a aussi été constaté pour certains adoptés que plus que de ne pas savoir, ils étaient gênés par une interdiction de savoir. Avoir alors une histoire qui commence par un accouchement sous X, ou un de ses équivalents, est insupportable.

Il est nécessaire de préciser aux pédiatres que ces interrogations sont plus un questionnement de jeunes adultes, au moment où l’on commence à s’interroger soimême sur une future maternité ou paternité, qu’un problème aigu de l’adolescence comme cela nous est souvent présenté. Dans tous les cas, les adoptés nous expriment le côté personnel, intime de cette quête. S’ils sont parfois heureux d’être aidés par leurs parents ou des proches, ils vivent fort désagréablement les

indiscrétions(3). La question des origines pour l’adopté fait a fortiori partie de sa quête identitaire et doit être considérée. Mais l’intérêt et l’intensité avec laquelle il souhaitera – ou pas – mener une quête de ses origines est propre à chaque adopté, et elle ne saurait être la seule réponse aux difficultés pour un enfant ou un adolescent adopté qui se cherche.

Le droit d’être considéré comme un enfant

Nous aimons à répéter que dans le terme « enfant adopté », le mot le plus important est bien « enfant ». Au-delà d’une jolie formule, c’est bien d’une réalité concrète qu’il s’agit. L’adoption intéresse, l’adoption fascine mais l’adoption reste encore une grande inconnue. Et l’adoption internationale, qui est particulièrement visible depuis une trentaine d’années, et encore plus sujette à des interprétations et fantasmes de toutes sortes. Par leur aspect différent, beaucoup d’adoptés ont eu à souffrir de racisme. Ce racisme n’est pas tout à fait le même que celui dont souffrent les populations issues de l’immigration.

Les adoptés sont un peu plus épargnés par un racisme banal, facilement identifiable, que l’on peut qualifier de direct, de brut ou de primaire. C’est ce racisme qui fait que les enfants d’origine extraeuropéenne se font qualifier de « métèque »,« bougnoule», « négro » ou encore « chinetoque». La forme la plus fréquente de racisme dont souffrent les adoptés, est beaucoup plus insidieuse. Souvent, ceux qui le pratiquent ne se rendent pas compte de la violence de leurs propos. Il s’exprime d’ailleurs en présence de l’enfant (car on considère qu’il ne peut pas comprendre) et des parents adoptifs, qui eux sont européens et comprennent donc bien de quoi on parle… C’est cette forme de racisme qui affirme haut et fort que le petit Africain a forcément le rythme dans la peau et un bon niveau en sport, ou qui s’indigne lorsqu’un enfant asiatique se comporte mal à l’école, puisque d’habitude « avec ces enfants-là, on n’a pas problème, ils sont sérieux et travailleurs ! ».

En plus de ce racisme ethnique, l’adopté est confronté à un ostracisme provoqué par son état d’adopté. Si l’homme de la rue, le journaliste, le politique et même le professionnel de l’enfance pouvaient se rendre compte du mal qu’ils provoquent en désignant les parents biologiques sous le terme de « vrais parents », ils n’oseraient plus le dire. Car si on parle de « vrais parents », c’est donc qu’il y en a aussi des « faux ». Un enfant, qui entendra fréquemment qualifier ainsi, les seuls parents qu’il connaît, ceux qui s’occupent de lui depuis de nombreuses années, pourra douter de leur affection et de la réalité du lien qui les attachent.

Un autre point de cette maltraitance sociétale est le phénomène qui transforme l’enfant adopté en un enfant-public. Puisque ses parents adoptifs ne sont pas véritablement ses parents, d’aucuns pensent qu’ils ont le droit de s’immiscer dans la vie privée de cette famille, de donner des conseils souvent aussi impudiques qu’inappropriés, de poser (de préférence là encore, en présence de l’enfant) des questions aussi indiscrètes qu’idiotes : « Et il vous a coûté combien ? », « Et sa vraie maman, cela ne lui a pas fait trop de peine de s’en séparer ? », ou encore de féliciter les adoptants de leur générosité, alors qu’ils ne sont que stériles ! De même, l’adopté à qui l’on dit « Tu en as de la chance ! » peut être fortement irrité par ce présupposé qu’il est chanceux, donc sensé être redevable et bien avec ses parents. C’est une chance de s’adopter, mutuelle et partagée avec ses parents adoptifs, pas une chance unique pour l’adopté !

Le droit à une prise en charge expérimentée, spécifique et bienveillante

C’est ce que nous souhaitons, quand un adopté se rend chez son pédiatre. Depuis 30 ans, c’est plus de 100 000 enfants qui ont été adoptés à l’étranger par des familles françaises. Tout médecin de l’enfance se doit d’avoir quelques connaissances sur les particularités des adoptés. Un récent ouvrage a regroupé des auteurs d’horizons différents dans ce but (4). Il faut tout à la fois connaître les risques propres à l’adoption (parasitose, séquelles d’alcoolisation fœtale, puberté précoce, etc.), mais voir aussi le petit adopté comme un enfant unique avec ses caractéristiques propres. Et se rappeler, que s’il a du mal à l’école, ce n’est pas forcément à cause de ses origines lointaines ou des faiblesses dues aux nombreux chamboulements qu’il a vécu, mais aussi à cause d’une banale dyslexie ou myopie.

