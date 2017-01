Les écrans éloignent les jeunes de la consommation de substances psycho-actives

Paris, le lundi 9 janvier 2017 - L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) a récemment fait un état des lieux des principaux constats du dispositif TREND (Tendances Récentes Et Nouvelles Drogues) établis en 2014 concernant les consommations de produits chez les jeunes. D’après ce rapport, l'âge de la première expérience d'alcool, de tabac et de cannabis a significativement reculé. Par rapport à 2005, les jeunes démarrent leur consommation de tabac à 14 ans (8 mois plus tard) et celle de cannabis à 15,3 ans (4 mois plus tard) en moyenne. Le premier verre est actuellement consommé à 15,2 ans.

D’après l’OFDT, cette tendance pourrait être expliquée par l’augmentation du temps passé devant des écrans. La génération née entre 2000 et 2005, âgée de 11 à 16 ans aujourd’hui, passe beaucoup plus de temps connectée aux écrans que la précédente. La part des jeunes qui vont quotidiennement sur Internet a explosé en 12 ans, passant de 23% en 2003 à 83% en 2015. Selon l’analyse faite par l’Observatoire, ce phénomène est de nature à éloigner ces jeunes d’un certain nombre d’opportunités de consommer, notamment hors du regard des adultes référents.

Une autre explication serait le changement de comportement des parents qui restent le modèle principal des jeunes adolescents. Ces derniers consomment nettement moins de tabac et d’alcool que les générations précédentes. Les habitudes quotidiennes auxquelles sont exposés les adolescents sont donc moins marquées par l’alcool et le tabac.

Parallèlement, les consommations ont baissé : la consommation d’alcool mensuelle des jeunes de 15 ans a chuté de 58% en 2006 à 42% en 2014, le tabagisme quotidien a baissé de 18% en 2006 à 15% en 2014. Seule l’expérimentation de cannabis à 15 ans est restée stable à 28% entre 2006 et 2014.

Du côté des produits, assez peu de Nouveaux Produits de Synthèse (NPS) sont mis sur le marché. En revanche la MDMA et l’ecstasy restent prédominants en milieu festif. Pour le cannabis, la concurrence entre l’herbe et la résine incite les trafiquants à vendre des produits de plus en plus dosés en THC. En matière d’offre, les trafiquants continuent de moderniser leurs pratiques vers leurs clients en recourant par exemple aux SMS, aux livraisons ou aux commandes de produits sur Internet.

La dissémination de la consommation du crack (cocaïne basée) en région parisienne est également en augmentation. Enfin, en plus des mésusages de médicaments de substitution aux opiacés (MSO), un accroissement de pratiques de détournements d’autres molécules médicaments opioïdes et codéinés par des publics jusqu’ici peu rencontrés semble se confirmer. La situation demeure toutefois sans commune mesure avec la gravité de celle observée outre-Atlantique, en particulier aux États-Unis.

Dr Claire Lewandowski