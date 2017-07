Les effets d’un traitement intensif par statines sur l’athérome coronaire varieraient en fonction…du sexe

Un traitement intensif par les statines (TIS) est volontiers recommandé dans des indications précises qui relèvent, pour la plupart, de la prévention secondaire de la maladie cardiovasculaire (MCV), exception faite de l’hypercholestérolémie familiale. Cette stratégie diminuerait la fréquence des évènements cardiovasculaires (ECV), dans les suites, par exemple, d’un syndrome coronarien aigu ou d’une insuffisance cardiaque. La prescription dépend également du niveau de risque, de l’existence d’un diabète sévère ou encore d’une dyslipidémie difficile à contrôler. Quoi qu’il en soit, l’efficacité d’un traitement intensif par les statines pourrait être en partie liée au sexe, encore que les études dans ce domaine ne brillent pas par la concordance de leurs résultats.

Une analyse post hoc de trois essais randomisés de grande envergure permet d’aborder ce sujet à partir d’un effectif plutôt conséquent. REVERSAL, ASTEROID et SATURN sont ces trois études qui ont offert cette opportunité. L’échographie endovasculaire, pratiquée à l’échelon de la circulation coronaire, a permis d’estimer le volume des lésions d’athérome (VLA), sous la forme d’un pourcentage, au sein d’une cohorte composée de 451 femmes et de 1 190 hommes et de suivre leur évolution à long terme (18-24 mois) alors qu’un TIS était en cours chez tous les participants. L’analyse a également pris en compte les concentrations plasmatiques du cholestérol, de ses fractions et des lipoprotéines, ceci alors que le traitement était en cours.

La régression du volume des lésions d’athérome est plus nette pour les femmes

La comparaison entre les deux sexes n’a révélé aucune différence significative quant aux taux de LDL-cholestérol sous traitement (680 ± 240 versus 670 ± 220 mg/l, p = 0,62) et il en a été de même pour les taux d’apoB (770 ± 230 vs 760 ± 200 mg/l, p = 0,51). En revanche, les paramètres biologiques suivants étaient significativement plus élevés dans le sexe féminin : (1) HDL-C (530 ± 120 vs 470 ± 110 mg/l, p < 0,001) ; (2) apoA1 (1540 ± 260 vs 1400 ± 240 mg/l, p < 0,001) ; (3) triglycérides [1220 (950, 1580) vs 1140 (890, 1540) mg/l, p=0,012] ; (4) CRP [1,7 (0,9, 3,8) vs 1,1 (0,6, 2,7) mg/l, p < 0,001]. A l’inverse, le rapport cholestérol total (CT)/ HDL-C s’est avéré plus bas (2,9 ± 0,8 vs 3,1 ± 0,8, p < 0,001).

Pour ce qui est des lésions athéromateuses du réseau coronaire, la valeur basale du VLA s’est avérée plus basse chez les femmes, soit 34,8 ± 8,7 vs 38,3 ± 8,8 %, p < 0,001). Au cours du suivi, la régression du VLA a été plus marquée dans le sexe féminin (ΔVLA -1,07 ± 0,26 vs -0,66 ± 0,23 %, p=0,02). La même tendance a été observée de façon plus marquée dans le cas de figure biologique suivant, observé sous traitement: LDL-C < 640mg/l, apoB < 730 mg/l, non-HDL-C < 88,8 mg/l, et rapport CT/HDL-C < 2,99. Pour couronner le tout, une analyse variée avec ajustements a révélé que le sexe féminin était significativement associé à la régression du VLA, indépendamment des autres variables explicatives (coefficient -0,66, p = 0,02)

Au total, pour des raisons mystérieuses, il semble que la régression des plaques d’athérome coronaire soit plus marquée dans le sexe féminin, sous l’effet d’un TIS au long cours, comparativement au sexe masculin. La différence serait maximale quand les taux plasmatiques des lipoprotéines athérogènes sont plus bas. Deux remarques s’imposent : (1) ces résultats émanent d’une analyse post hoc, ce qui doit toujours laisser planer un doute et conduire à leur réplication par d’autres approches ; (2) la mesure du VLA par échographie endovasculaire a par ailleurs des limites qui doivent être prises en compte.

Dr Catherine Watkins