Les épidémies de grippe se suivent et ne se ressemblent pas

Paris, le jeudi 22 décembre 2016 – L’épidémie de grippe 2015-2016 s’était caractérisée par un début tardif (début février), une prépondérance des virus de type B (dont la souche B/Victoria, majoritaire, n’était pas couverte par le vaccin) et des personnes âgées moins fortement touchées qu’habituellement. Les foyers d’infections respiratoires aiguës (IRA) dans les maisons de retraite ont en effet été moins nombreux que lors des saisons précédentes.

Le retour d’A(H3N2)

L’épidémie qui débute cette semaine en France se distingue considérablement de la saison 2015-2016. D’abord, dès la semaine dernière, la maladie a dépassé le seuil épidémique avec 192 cas pour 100 000 habitants. La Bourgogne-Franche-Comté est la région la plus sévèrement touchée, tandis que les Hauts-de-France, les Pays de la Loire, la région Centre et la Corse sont encore épargnées. La différence s’observe également en ce qui concerne le type de virus circulant le plus fréquemment : il s’agit cette année du virus A(H3N2). Le Bulletin hebdomadaire de surveillance publié par Santé publique France indique en effet qu’en médecine ambulatoire, depuis la reprise de la surveillance (il y a dix semaines), 99 % des virus identifiés étaient de type A (dont 84 % A (H3N2)). A l’hôpital, la proportion est également très élevée, puisque sur les 935 virus détectés, 97 % étaient de type A. Enfin, on constate que les personnes âgées apparaissent très exposées. Ainsi, cinquante-sept foyers d’infections respiratoires aiguës survenus en collectivités de personnes âgées ont été signalés à Santé publique France.

Un profil inquiétant

Si l’épidémie 2015-2016 a été marquée par un nombre de situations graves assez élevé, beaucoup redoutent que la saison actuelle ne se caractérise par une sévérité plus importante. La concomitance entre la prépondérance de virus de type A et la précocité de l’épidémie sont en effet des signaux alarmants pour les spécialistes. « Les virus H3N2 donnent des épidémies de plus grandes tailles » précise ainsi le directeur du centre de référence sur la grippe à Lyon, le professeur Brunon Lina. On sait également que le virus A(H3N2) peut être particulièrement dangereux pour les plus fragiles, personnes âgées en tête. Lors de la saison 2014-2015, la surmortalité des plus de 80 ans associée au virus A(H3N2) avait ainsi été importante (estimée à 18 300 décès supplémentaires au total).

Se vacciner et se laver les mains

Cependant, la saison 2015-2016 se caractérise par un atout par rapport à l’an passé : l’efficacité plus grande de son vaccin. Alors que l’hiver dernier, le produit ne protégeait pas contre la souche B/Victoria qui avait circulé le plus massivement, le vaccin actuel répond bien au profil de l’épidémie. Par ailleurs, les experts espèrent que le sursaut constaté l’année dernière (avec une progression de la couverture vaccinale des sujets à risque de 2,2 %, permettant de mettre fin à une baisse de six années consécutives) se confirmera cet hiver. Cependant, le bénéfice de la vaccination pourrait être restreint par le caractère précoce de l’arrivée de l’épidémie. Est-il désormais trop tard pour tenter de se protéger ? Les autorités sanitaires, par la voix du ministre de la Santé, assurent que non. Marisol Touraine a ainsi insisté hier dans un communiqué sur le fait que la vaccination était encore possible. S’il apparaît essentiel de continuer à encourager la population à la vaccination, Bruno Lina observe que ceux qui ne se sont pas encore vaccinés « ont raté la fenêtre de tir idéale », d’autant plus que les virus H3N2 ne se caractérisent généralement pas par des épidémies de longue durée. Demeurent cependant également parallèlement à la vaccination les mesures barrières classiques, dont notamment le lavage des mains, qui n’est pas encore totalement devenu un automatisme au sein de la population.

Aurélie Haroche