Les événements veineux thromboemboliques asymptomatiques sont fréquents après un PAC !

Une embolie pulmonaire isolée a été observée chez 13 des 100 patients (13 %) et était associée à une phlébite profonde chez 8 des 100 patients (8 %) ; une phlébite profonde isolée a été observée chez 4 des 100 patients (4 %). On a ainsi dénombré au total 25/100 événements thromboemboliques veineux (25 %).

Après pontage aorto-coronaire (PAC), l’incidence des accidents thromboemboliques veineux (phlébite profonde et/ou embolie pulmonaire) symptomatiques est estimée à 1 %. Certaines études isolées ont cependant signalé que les accidents thromboemboliques veineux asymptomatiques donc méconnus n’étaient pas rares dans les suites immédiates d’un PAC mais que leurs caractéristiques cliniques sont mal connues. C’est ce qui a poussé Viana et coll. à tenter d’identifier les événements thromboemboliques veineux survenus après PAC et ce, indépendamment de toute suspicion clinique.

