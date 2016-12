Les faux positifs de la FDG-TEP-TDM au cours du suivi des lymphomes

Dans le suivi des lymphomes, la tomographie par émission de positons (TEP) couplée à la tomodensitométrie (TDM) et réalisée après injection intraveineuse de déoxyglucose marqué par le fluor 18 (FDG), est largement utilisée en pratique courante. L’examen est souvent fait avant la mise en route de la polychimiothérapie, puis répété pendant et au terme de celle-ci. Cette stratégie permet d’évaluer la réponse thérapeutique initiale et finale, avec un succès indéniable et des limites bien connues, qui tiennent à la spécificité limitée du radiopharmaceutique utilisé. En effet, ce dernier ne se fixe pas qu’au sein du lymphome et de ses localisations à distance, les lésions inflammatoires étant à même de le capter avec une affinité identique. C’est souligner que l’interprétation de la FDG-TEP-TDM, dans ce contexte, doit être nuancée, comme dans d’autres indications relevant de l’oncologie.

Une revue systématique de la littérature internationale permet d’illustrer ce propos, au travers d’une méta-analyse. Dans tous les cas, le gold standard qui a permis d’évaluer la spécificité de la technique n’a été ni plus ni moins que la biopsie des lésions jugées suspectes. La qualité méthodologique des études incluses a été soigneusement évaluée et la méta-analyse a reposé sur deux modèles : (1) à effets aléatoires (lorsque l’hétérogénéité entre les études, estimée par le test I2 était ≤50 %) ; (2) à effets fixes en l’absence d’une telle hétérogénéité (I2>50 %).

La nécessité d’un regard critique

Au total, n’ont été retenues que onze études, représentant un effectif restreint de 139 patients qui ont tous subi au moins une biopsie d’un foyer hypermétabolique révélé par la 18F-FDG-TEP, réalisée pendant ou après la fin du traitement antilymphomateux. D’emblée, il faut souligner la qualité méthodologique modérée des études analysées. Parmi toutes les lésions biopsiées, la proportion de faux positifs a été éminemment variable, puisque comprise entre 7,7 % et …90,5 %, le plus souvent en rapport avec des processus inflammatoires. Pour donner un ordre de grandeur plus précis, la somme pondérée des proportions, dans le modèle à effets aléatoires (I2=75,7 %) a été estimée à 55,7 %, l’intervalle de confiance à 95 % (IC95) étant de 32,6-76,6 %.

Dans les lymphomes hodgkiniens recensés, aucune FDG-TEP-TDM n’a été effectuée en cours de traitement. La proportion combinée de faux-positifs n’a donc pu être calculée que dans les cas de figure suivants : (1) FDG-TEP-TDM intermédiaire dans les lymphomes non hodgkiniens (effets fixes, I2=27,7 %) : 83 % (IC95=72,0 %-90,2 %) ; (2) FDG-TEP-TDM de fin de traitement dans les lymphomes hodgkiniens (effets aléatoires, I2=67,1 %) : 23,1 % (IC95=3,9 %-83,9 %) et (3) dans les lymphomes non hodgkiniens (effets aléatoires, I2=68,3 %) : 31,5 % (IC95=3,9 %-83,9 %).

Cette méta-analyse ne saurait prétendre à des résultats incontestables, du fait du petit nombre d’études incluses, de leur qualité méthodologique jugée modérée et de la faiblesse de l’effectif total. Elle n’en souligne pas moins la prudence avec laquelle il convient d’interpréter les résultats de la FDG-TEP-TDM utilisée dans le suivi des lymphomes. Un regard critique doit être constamment exercé, car la proportion de faux positifs dans cette indication est certainement élevée, comme le suggère d’ailleurs la pratique courante de cette technique.

La présence d’un foyer hypermétabolique n’est en rien synonyme de lésion maligne et, dans le doute, la biopsie s’impose, compte tenu de l’importance des enjeux thérapeutiques. La remarque vaut autant pour les examens intermédiaires que pour ceux effectués à la fin du traitement. Sur un autre registre qui rejoint le précédent, il existe aussi des faux négatifs, car la détection d’une maladie résiduelle peut échapper à la technique. L’opinion actuelle n’est pas de la remettre en cause, car elle est globalement utile, mais elle mérite d’être utilisée avec une certaine circonspection.

Dr Philippe Tellier