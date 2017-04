Les fédérations hospitalières refusent d’adhérer à l’Institut National des Données de Santé

Paris, le mercredi 19 avril 2017 - A peine lancé, le nouvel Institut national des données de santé (INDS) essuie déjà un premier camouflet matérialisé par le refus des fédérations hospitalières d’y adhérer. La Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP), la Fédération hospitalière de France (FHF), la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) et UNICANCER viennent en effet de publier un communiqué commun dans lequel elles dénoncent l’accès restreint dont elles disposeront aux données du futur Système national des données de santé (SNDS).

Alors qu’elles rappellent qu’elles sont les cofondatrices de l'Institut des Données de Santé (IDS) depuis 2007 et qu’elles ont « soutenu la mise en œuvre du partage et de l'ouverture des données de santé » en participant activement aux travaux de la commission Open Data, les fédérations déplorent que le décret publié en décembre 2016 relatif au SNDS restreigne l'accès aux données de santé pour les fédérations et pour 98 % des hôpitaux et cliniques « en multipliant les obstacles administratifs ». Selon elles, il y aurait bien « une inégalité de traitement inadmissible » entre elles et d’autres organismes « dont l'objet est parfois bien éloigné du champ de la santé » et qui « se voient attribuer un accès permanent aux données ».

Qualifiant l’option prise par le gouvernement de « close data », les 4 organismes qui représentent les établissements de santé publics et privés de France ne comprennent pas comment ils ont pu se retrouver écartés d’un système qu’ils contribuent pourtant grandement à alimenter. En l’absence « d'un accès permanent et fluide aux données de santé » qui s’apparente, selon eux, à un « déni de la mission d’intérêt général » et à une « peur du partage d’information indispensable à un dialogue équilibré et constructif », les fédérations hospitalières ont donc pris la décision de ne pas adhérer à l’INDS.

La FMF s’inquiète d’une « protection très approximative de la confidentialité sanitaire »

Si le manque d’ouverture du SNDS a donc provoqué l’ire de certains, d’autres comme la Fédération des médecins de France (FMF) fustigent au contraire les risques que fait encourir un « accès rendu libre aux données de santé des Français ». Le syndicat alerte ainsi les assurés contre la potentialité élevée « de perte de confidentialité de leurs données personnelles » en rappelant que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) avait estimé que « le niveau de sécurité envisagé ne sera pas atteint au lancement du traitement SNDS en mars 2017 ».

La FMF prévient par ailleurs que « des risques de discrimination sur critère de santé des employeurs, des assurances, des banques, des mutuelles ou de tout autre organisme ayant intérêt à récupérer des données statistiques sur la santé de certaines catégories de la population » sont à envisager et que la possibilité de voir émerger « des conclusions hâtives et généralistes d'études portant sur des données à caractère uniquement médical » n’est pas non plus à écarter. Le syndicat présidé par Jean Paul Hamon réaffirme enfin sa préférence envers un système « facilitant les échanges de point à point entre les professionnels via des messages cryptés, plutôt que pour la création de containers de données dont la pertinence pour les patients reste à démontrer ».

Benoît Thelliez