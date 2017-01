Les femmes médecins meilleures que les hommes pour soigner les patients âgés hospitalisés ?

Les modalités d’exercice de la médecine pourraient différer selon le sexe des praticiens. Les médecins femme adhéreraient ainsi plus volontiers aux recommandations de bonne pratique et à celles de la médecine basée sur des preuves, seraient plus tournées vers la prévention et auraient un mode de communication plus axé vers leurs patients. Elles pratiqueraient aussi des examens cliniques de qualité égale, voire supérieure, à ceux de leurs confrères masculins et intégreraient une dimension psychosociale plus conséquente dans leurs relations avec leurs malades. A l’inverse, leur carrière est plus souvent interrompue pour cause de grossesse ; elles exercent plus volontiers à temps partiel et doivent assumer, dans le même temps, responsabilités professionnelles et familiales. A ce jour, les femmes représentent environ le tiers du corps médical US et constituent la moitié des diplômés des écoles de médecine US. Cependant, peu de données existent, concernant le devenir des patients en fonction du sexe de leur praticien.

Près de 60 000 médecins et plus de 1 million 500 000 patients

D’où l’intérêt de cette vaste étude qui a été menée à partir d’un échantillon aléatoire de 20 % des patients de 65 ans ou plus, bénéficiaires de Medicare, hospitalisés dans une structure de soins aigues, pour motif médical, et traités par un médecin interniste polyvalent, homme ou femme. La période couverte a été du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. L’analyse porta sur le taux de mortalité hospitalière, dans les 30 jours suivant l’admission et sur celui des réadmissions, dans les 30 jours suivant la sortie, en fonction du sexe du praticien en charge du patient et après divers ajustements liés aux caractéristiques propres du malade, du médecin et de l’établissement hospitalier. Ne furent pas concernées les hospitalisations programmées ou celles avec sortie contre avis médical. Le médecin inclus dans l’étude était, par définition, celui qui avait généré la plus grande part des dépenses de type B de Medicare durant l’hospitalisation (en moyenne 51,1 % du coût total). Il devait s’agir d’un interniste polyvalent.

Pour chaque patient furent recueillies divers renseignements : âge (pouvant aller jusqu’à 95 ans), sexe, origine ethnique, diagnostic primaire et sévérité de l’affection ayant conduit à l’hospitalisation, principales co morbidités. Le profil du médecin fut également analysé : âge (70 ans maximum), faculté d’origine et mode d’exercice (allopathie vs ostéopathie). Il fut aussi précisé les caractéristiques de l’établissement hospitalier, la durée de séjour, les types de soins administrés, le devenir après hospitalisation… Plusieurs analyses de sensibilité furent conduites en fonction du diagnostic primaire ou de la sévérité de la maladie en cause ou après exclusion des établissements hospitaliers comportant une ou des structures de soins intensifs.

Un tiers de médecins féminins et des patients de 80 ans d’âge moyen

Durant la période retenue, 58 344 médecins des 2 sexes traitèrent au moins un bénéficiaire de Medicare lors de son séjour à l’hôpital. 32,1 % (18 751) étaient des femmes. Celles-ci étaient, dans l’ensemble, plus jeunes (moyenne d’âge, SD, de 42,8 (9,2) ans vs 47,8 (11,4) ans chez les médecins homme. Elles avaient plus souvent reçu une formation d’ostéopathie (8,4 vs 7,1 %), prenaient en charge moins de patients annuellement (131,9 vs 180 ,5). Elles étaient amenées à traiter une proportion plus grande de femmes que d’hommes (62,2 vs 60,2 %) et exerçaient plus volontiers dans un établissement hospitalier important, universitaire, à but non lucratif, et situé dans la région nord-est des USA. L’échantillon portant sur la mortalité hospitalière était composé de 1 583 026 hospitalisés (621 412 hommes et de 961 616 femmes). L’âge moyen était de 80,2 (8,5) ans. Ils furent traités durant leur hospitalisation par 57 896 praticiens.

Une mortalité et des taux de réadmission moindre

On déplora 179 162 décès (11,32 %). A 30 jours, la mortalité des patients soignés par des médecins de sexe féminin fut moindre que celle des patients traités par des médecins homme. Après ajustement, elle était de 11,07 % vs 11,49 %, soit une différence de risque ajustée de – 0,43 % (intervalle de confiance à 95 % [IC95] de -0,57 à – 0,28 ; p < 0,001 ; nombre nécessaire à traiter (NNT) pour prévenir un décès : 233). On nota aussi un taux moindre de réadmissions à 30 jours : 15,02 % pour les femmes médecin vs 15,57 % pour leurs collègues homme, soit une différence ajustée de risque de -0,55 % (IC95 de -0,71 à -0,39 ; p < 0,001 et NNT pour prévenir une réadmission à 182).

Ces résultats ne furent pas modifiés après prise en compte de facteurs propres liés aux malades, aux praticiens ou aux structures hospitalières. La différence du taux de mortalité ne fut pas non plus affectée par la nature du diagnostic primaire de l’affection ayant mené à l’hospitalisation.

En cas de sepsis, les taux de décès furent respectivement de 23,05 vs 25,09 % ; ils étaient de 10,11 vs 11, 03 % en cas de pneumonie, de 12,54 vs 13,30 % dans les insuffisances rénales aigues et de 5,08 vs 6,02 % dans les arythmies cardiaques. A l’inverse, aucune différence significative n’apparut, entre médecins des 2 sexes, dans la prise en charge des défaillances cardiaques congestives, des infections du tractus urinaire ou encore des hémorragies gastro- intestinales.

Dans la plupart des groupes, de même, les différences entre taux respectifs de mortalité et de réadmission selon le sexe du praticien ne furent pas modifiées après prise en compte de la sévérité de la maladie causale, la durée d’hospitalisation, l’âge des praticiens ou leur nombre d’années d’exercice. Des analyses de sensibilité n’intégrant que les médecins hospitaliers (représentant 42,2 % de l’ensemble de la cohorte de médecins) aboutirent à des résultats identiques. Enfin, l’utilisation d’un modèle de régression logistique multi variables confirma un risque moindre de mortalité quand le médecin avait été une femme, à 0,95 par rapport au risque associé à un médecin homme (IC95 de 0,93- 0,97 ; p < 0,001). Ce rapport se situa à 0,96 pour les taux de réadmission (IC95 de 0,95- 0,97 ; p < 0,001).

Des modes de pratique médicale qui différent

Ce travail démontre donc que, chez des patients âgés hospitalisés, la prise en charge par un médecin de sexe féminin est corrélée à des pourcentages plus faibles de mortalité intra hospitalière et de réadmissions que ceux observés avec des médecins homme, ceci quels que soient le diagnostic initial ou la sévérité de la maladie ayant causé l’hospitalisation non programmée. Il semble, de fait, exister des modes de pratique médicale différents entre praticiens des 2 sexes, dont, chez les femmes, un suivi plus rigoureux des recommandations de bonne pratique et de la médecine basée sur des preuves, des examens cliniques de qualité égale, voire supérieure, des soins plus centrés sur le patient, moins de recours aux services d’urgence… Ces différences sont loin d’être négligeables, de l’ordre de 4 % pour la mortalité, soit concernant 32 000 patients pour une année. Il faut toutefois garder à l’esprit que ce travail, malgré son ampleur, n’a été qu’une étude observationnelle, qu’il a pu donc exister des facteurs confondants non mesurés, qu’il y a pu aussi avoir des erreurs de classification et que n’ont été concernés que des bénéficiaires de Medicare, âgés, hospitalisés et traités par un médecin interniste polyvalent.

Des implications cliniques sur le devenir des patients

En conclusion, l’analyse d’un échantillon national de malades âgés bénéficiaires de Medicare révèle que la prise en charge médicale par un praticien de sexe féminin est associée à un taux plus faible de mortalité hospitalière et de réadmission, comparativement à ceux des médecins masculins. Il semble donc exister des différences de pratique médicale entre hommes et femmes, différences pouvant avoir des implications cliniques notables sur le devenir des patients et pouvant être à l’origine d’amélioration, indépendamment de la nature finale du prestataire des soins.

