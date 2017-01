Les grands débats de société de 2016 préfigurent-ils ceux de 2017 ?

Paris, le mardi 3 janvier 2017 – Tristement, des drames semblables à ceux qui avaient endeuillé 2015 ont traversé l’année qui vient de s’écouler. Le 14 juillet dernier, les professionnels de santé niçois étaient les premiers à faire front face à la répétition de la barbarie. Comme en novembre 2013 à Paris, les équipes ont su faire face à l’afflux des blessés, se mobilisant immédiatement rendant là encore presque inutile le déclenchement du plan blanc. Outre le traitement des blessures physiques, la prise en charge des traumatismes psychologiques a également été assurée, avec un renforcement annoncé en septembre par le ministère de la Santé via le remboursement de 10 séances conduites par un psychologue pour toutes les victimes ou témoins d’attentats. Des mesures qui n’ont cependant pas empêché quelques critiques de s’élever sur le manque de moyens des structures concernées pour faire face au nombre accru de patients.

Des scandales d’un genre particulier

Autre répétition : celles des scandales. Deux affaires ont particulièrement défrayé la chronique. La mort au tout début de l’année d’un participant à un essai clinique de phase I destiné à tester un inhibiteur d’une enzyme de dégradation d’un endo-cannabinoïde endogène (la molécule BIA 10-2474) développé par le laboratoire portugais Bial a donné lieu à de très nombreuses investigations, qui n’ont pas permis des conclusions définitives. Si certains médias ont jeté la suspicion sur le travail de contrôle réalisé par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) en amont de l’autorisation de l’essai, d’autres ont préféré s’interroger sur les conditions générales de ces essais et sur leur transparence. Ces réflexions ont même conduit à l’adoption de multiples dispositifs destinés à renforcer la sécurité des participants. Par ailleurs, dans la lignée des nombreux médicaments incriminés ces dernières années, le valproate de sodium aura été au centre de l’attention en 2016. Si l’affaire s’éloigne de certains précédents (notamment le cas du Médiator), elle est cependant considérée par beaucoup comme un "scandale". Il faut dire que les premières investigations conduites (notamment par l’Inspection générale des affaires sociales) confirment une nouvelle fois les dysfonctionnements et les retards de l’ANSM, notamment dans la transmission des nouvelles informations. De nouveaux rebondissements, notamment judiciaires (depuis le dépôt d’une « class action ») sont attendus.

Dépistage du cancer du sein et vaccination : deux concertations de haute volée

Au-delà de la répétition des désastres, l’année 2016 a été marquée par l’ouverture de débats prégnants et nécessitant depuis longtemps une réflexion profonde. Sous l’égide du gouvernement, deux concertations ont en effet été conduites, concernant pour l’une le programme de dépistage systématique et organisé du cancer du sein et pour l’autre l’obligation vaccinale. Mobilisant la population et des experts, ces débats ont été riches et ont abouti à des conclusions à contre courant de ce qui semblait être la doxa gouvernementale.

Ainsi, concernant le dépistage du cancer du sein, la concertation a abouti à recommander une refonte en profondeur du programme, permettant notamment de mieux mettre à jour les défauts du dépistage. La réception faite par l’Institut national du cancer (INCA) de cette préconisation laisse supposer que les autorités ne s’inscriront pas dans l’évolution recommandée au grand dam de beaucoup, qui après avoir montré une certaine distance vis-à-vis de la concertation dont ils redoutaient des conclusions écrites à l’avance, se sont satisfaits de l’indépendance de son rapport.

Concernant la concertation sur l’obligation vaccinale, une situation assez différente a prévalu. Le rapport final va à certains égards lui aussi à l’encontre de ce qui paraissait être la voie "programmée". Plutôt en effet que de recommander la fin de l’obligation vaccinale, la concertation a en effet appelé à la renforcer, tout au moins jusqu’à ce que la confiance dans la vaccination soit rétablie durablement au sein de notre société ! Alors que ces préconisations s’éloignent de celles que paraissaient suggérer certains grands spécialistes de la vaccination (au sein par exemple du Haut conseil de la santé publique), l’indépendance des auteurs du rapport n’a guère été retenue. Les conclusions ont au contraire été fortement contestées et pour l’heure le ministère n’a pas indiqué dans quelle mesure elles seraient suivies.

Des sujets toujours brûlants (ou qui le sont redevenus)

Sans être l’objet de concertation organisée, d’autres débats ont jalonné 2016 et promettent pour certains d’être au cœur de la future campagne électorale. La question du prix des médicaments innovants a ainsi été régulièrement abordée, à travers notamment la mobilisation de nombreux spécialistes. La modification de la liste en sus, conduisant à des restrictions de prise en charge de certains anti cancéreux, a notamment nourri l’inquiétude des oncologues qui n’ont cependant pas pu faire entendre leurs voix auprès du ministre, qui au-delà des déclarations d’intention n’a pas offert de réponse concrète à la problématique du coût des médicaments. Beaucoup espèrent aujourd’hui qu’ils trouveront une plus grande attention auprès des candidats à l’élection présidentielle.

Sur ce sujet, le spectre des conflits d’intérêt plane sans nuance. Dans d’autres domaines, également, la suspicion est forte, comme dans le cas de l’adoption d’un étiquetage unique sur la qualité nutritionnelle des aliments. En 2016, les controverses autour de ce dispositif ont été nourries et le récent test en conditions réelles n’a pas été de nature à apaiser ceux qui redoutent la mainmise de l’industrie agro-alimentaire sur ce système d’information. Là encore, le ministre n’aura pas joué le rôle d’arbitre espéré, en jugeant finalement nécessaire une expérimentation que beaucoup estimaient pourtant inutile et seulement destinée à répondre au souhait de l’industrie.

Le retour du cannabis

Mais les débats autour du prix des médicaments et de l’étiquetage nutritionnel pourraient être éclipsés par d’autres controverses plus que déjà présentes en 2016 autour de la dépénalisation du cannabis. Les recommandations de dépénalisation du produit se sont en effet multipliées ces derniers mois, faisant toujours face à la même hostilité de ceux qui s’inquiètent d’une possible banalisation d’une substance loin d’être anodine. Chez les professionnels de santé, le refus de la dépénalisation reste la position majoritaire (57 % y sont opposés selon un sondage réalisé ce printemps sur le JIM). Si les discussions autour du cannabis sont persistantes, les déchirements autour de l’IVG s’étaient longtemps tus mais pourraient resurgir durant la campagne si l’on en juge par les polémiques de l’année écoulée. L’examen d’un texte de loi visant à renforcer le délit d’entrave à l’information sur l’IVG à internet pourrait en effet alimenter certains des échanges entre les candidats dans quelques semaines.

Hépatite C, salle de shoot, fin de vie : les avancées de 2016

Si sur ces différentes sujets, la polémique ne paraît pas s’éteindre, d’autres semblent avoir connu en 2016 des avancées si non définitives tout au moins significatives. La loi ouvrant de nouveaux droits aux personnes en fin de vie a ainsi été adoptée au printemps et a été accompagnée de dispositions réglementaires sur les directives anticipées et d’une campagne de sensibilisation à l’attention des professionnels de santé cet hiver. Donnant droit à chacun de demander une sédation profonde et prolongée et dotant les directives anticipées d’une force contraignante, ces nouvelles dispositions font consensus sans cependant satisfaire ceux qui continuent à militer pour l’accès à l’euthanasie active.

Alors que la législation sur la fin de vie est le fruit d’initiatives parlementaires, c’est au ministre seul que l’on doit des avancées significatives concernant l’accès des patients souffrant d’hépatite C aux médicaments innovants. Après de longs mois d’attente, le ministre de la Santé, Marisol Touraine a levé un à un les obstacles à un accès universel. Plus controversée, l’ouverture de la première salle d’injection à moindre risque cet automne à Paris met cependant un terme (durable ?) à des années d’atermoiements et permettra à la France de mieux mesurer l’impact de ce dispositif destiné à la réduction des risques.

La santé, star de l’élection présidentielle ?

Ainsi, l’année 2016 offre-t-elle un aperçu des discussions qui émailleront la campagne électorale, si celle-ci accepte de faire de la santé l’un de ses points forts. Alors que d’aucuns doutaient que cela puisse être le cas, la primaire de la droite et du centre leur aura offert une contradiction sur ce point, en faisant de la question de la prise en charge des dépenses de santé un débat finalement crucial. Si une levée de boucliers a conduit François Fillon à revenir sur une réforme qui s’annonçait révolutionnaire concernant la redéfinition des soins pris en charge par la Sécurité sociale, il est cependant probable que les discussions ne soient pas définitivement closes.

