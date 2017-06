Les gynécologues du CNGOF défendent toujours le dépistage organisé du cancer du sein

Paris, le jeudi 22 juin 2017 – Chez les défenseurs du dépistage organisé du cancer du sein, certains ont déjà mis en garde contre la distillation de doutes dans la population dont l’ampleur pourrait s’avérer (selon eux) contre-productive pour la santé des femmes. Pour ces partisans du dépistage organisé, s’il peut être critiquable sur certains aspects, il permet cependant un suivi régulier des femmes, notamment celles éloignées des services de soins (même si elles ne sont pas les plus nombreuses à participer au programme) et offre la promesse de la détection plus précoce d’un grand nombre de cancers. La pertinence de leurs craintes semble aujourd’hui se confirmer.

Des réserves amplifiées et déformées

La participation au dépistage organisé du cancer du sein qui stagnait depuis plusieurs années connaîtrait en effet depuis six mois une baisse "historique" selon le président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) qui organisait une conférence de presse sur le sujet hier. L’exemple de l’Alsace est marquant : « Dans le Bas-Rhin, on est passé de 60 % de participation en 2013 à 52 % en 2016 » déplorait hier le professeur Carole Mathelin, chef du service de sénologie du CHU de Strasbourg. Pour ces spécialistes, cette tendance s’explique par une amplification des messages "décortiquant" les limites du dépistage organisé. Ainsi, de plus en plus, sur les réseaux sociaux notamment, les femmes s’inquiètent des risques associés à la mammographie. « Le discours ambiant, c’est que la mammographie représente un danger. Avant, on n’était jamais confronté à ça », relève le docteur Marc Espié, responsable du centre des maladies du sein de l’hôpital Saint-Louis à Paris. Surtout, les réserves sur les bénéfices collectifs du dépistage, il est vrai appuyées sur des arguments statistiques complexes, auraient été mal comprises et déformées. D’une mise en garde contre l’absence d’effets positifs réels du dépistage sur la mortalité à l’échelon global (peut-être parce que la diminution du nombre de décès est aussi en grande partie liée à l'amélioration des traitements), le discours s’est parfois transformé en une remise en cause de l’utilité de tout dépistage, même en cas de symptômes inquiétants. « On observe une augmentation de la taille des cancers chez les femmes de moins de 50 ans et celles de plus de 74 ans, qui ne sont pourtant pas concernées par le dépistage mais qui attendent pour consulter car elles ont entendu parler de sur-diagnostic et de sur-traitement » indique le professeur Mathelin. D’autres évoquent des situations qui n’étaient plus observées depuis de nombreuses années, telles des femmes consultant avec des seins visiblement très abîmés par une tumeur.

Le CNGOF persiste et signe

Face à ce phénomène, inquiets, les gynécologues du CNGOF ont décidé de défendre vigoureusement le dépistage organisé, quitte à répéter qu’il diminue la mortalité de 20 % (dans la tranche d’âge 50/74 ans). « Le dépistage organisé sauve des vies ; si certains en doutent, nous, société savante, nous n’en doutons pas » a encore martelé Israël Nisand. Pour le CNGOF, la défiance vis-à-vis de la mammographie et du dépistage organisé est comparable à celle qui touche aujourd’hui les vaccins. Le CNGOF s’est même fait un défenseur du programme officiel, regrettant qu’un nombre encore important de femmes préfèrent le dépistage individuel. « La deuxième lecture rattrape environ 6 % des cancers non vus à la première lecture, soit environ 2 200 cancers par vague de deux ans » indique le docteur Jean-Yves Seror, radio-sénologue… Le fait que certains de ces cancers non détectés initialement relèvent peut-être de "sur diagnostics" déploré par une partie des opposants au dépistage n’est cependant pas discuté.

Similitude avec les vaccins

Cet appel de gynécologues, assorti d’une campagne d’incitation au dépistage, illustre le caractère particulièrement délicat de la communication sur de tels sujets. L’émission de critiques ou de réserves s’accompagne effectivement de risques non négligeables et il est probablement essentiel que la diffusion de tels messages soit associée à un travail de pédagogie sur les notions de risques individuels et collectifs.

Mais il n’est également pas impossible (comme pour les vaccins…) que ce soit les messages sans nuance, ne supportant aucune critique, et pas nécessairement exempts de "liens d’intérêts", qui aient fini par alerter certaines femmes et susciter un réflexe de rejet. Les gynécologues qui s’exprimaient hier n’ont semble-t-il pas retenu cette hypothèse, ni considéré qu’en cette période particulière de préférence pour les vérités alternatives, leur défense du dépistage pourrait ne pas avoir nécessairement l’effet escompté.

Aurélie Haroche