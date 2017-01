Les infirmières françaises à la conquête de l’eldorado suisse

Paris, le mercredi 25 janvier 2017 – Appelées une nouvelle fois à manifester hier pour dénoncer leurs difficiles conditions de travail, les infirmières ont été très peu nombreuses à répondre à l’appel de quinze organisations syndicales et associatives. La défection de quelques organisations et l’absence de participation des centrales syndicales générales expliquent en partie cet échec : deux cent personnes ont défilé dans les rues hier contre plus d’un millier au mois de novembre. On ne peut également exclure chez les professionnelles une forme de lassitude face à l’absence de réponse du ministère de la Santé. Mas, il existe également chez les infirmières la tentation de l’ailleurs.

Une situation qui perdure

Des résultats présentés la semaine dernière par l’Observatoire transfrontalier des personnels de santé créé par l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne Rhône Alpes et le département de l’emploi, des affaires sociales et la santé du canton de Genève démontrent en effet la forte attractivité exercée par les hôpitaux suisses sur les infirmières françaises. Le problème n’est pas nouveau : régulièrement l’alerte a été lancée au cours des deux dernières décennies. Cependant, les mesures mises en œuvre, incitatives (notamment du côté français) ou plus contraignantes (avec l’adoption récemment en Suisse de mesures visant à assurer une "préférence" aux ressortissants nationaux) n’ont pas eu d’impact significatif sur la situation. Il est probable que l’actuelle dégradation des conditions de travail en France et la réticence de Genève de consacrer des fonds toujours plus élevés à la formation des professionnels contribuent à maintenir durablement cet état de fait.

Un turn over massif en Haute Savoie

Créé il y a un an, avec pour objectif de faire progresser la concertation transfrontalière, l’Observatoire bénéficie de la participation des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et de sept établissements de santé français : le centre hospitalier (CH) Annecy-Genevois à Metz-Tessy, le CH Alpes Léman à Contamine-sur-Avre, l'établissement public de santé mentale de La Roche-sur-Foron et le CH de Reignier en Haute-Savoie, ainsi que le CH du Pays de Gex dans l'Ain. Les chiffres de l’Observatoire mettent tout d’abord en évidence une différence nette entre les Hôpitaux universitaire de Genève et les établissements de Haute Savoie concernant la mobilité des effectifs d’infirmiers et d’aides-soignants. Le turn over atteint en effet 25 % pour le CH Annecy Genevois ou 21 % pour le CH Alpes Léman, quand il ne dépasse pas les 4 % pour les HUG ! De même, c’est le quasi plein emploi qui prévaut en Suisse, quand les postes vacants sont nombreux en France. « Les établissements français connaissent un taux important de postes vacants avec une grande proportion de faisant-fonction sur les postes d'infirmiers spécialisés et d'aides-soignants » note l’Observatoire. La situation ne semble guère en voie d’amélioration en ce qui concerne les infirmières : le nombre de recrutements a été inférieur à celui des départs (le solde est de -14). Au total en 2015, 20 % des infirmiers et 19 % des aides-soignants sont partis.

Des écarts de salaire abyssaux

Où vont ces infirmières qui quittent les établissements savoyards (ou qui ne s’y engagent pas) ? Parfois dans d’autres régions françaises, mais également fréquemment juste au-delà de la frontière où les infirmières françaises sont majoritaires. Ainsi, 67 % des infirmières travaillant aux HUG sont d’origine française ainsi que 37 % des aides-soignants (et au total 35 % des diplômés). Dans la majorité des cas, les infirmières qui officient au sein des HUG vivent en Haute Savoie (87 %). La première raison de cette situation est simple : les salaires sont considérablement plus élevés en Suisse. Ainsi, en début de carrière, une infirmière ne peut espérer en France gagner plus de 1476 euros (1 580 francs suisses [FS]), tandis que la fin de carrière plafonne à 2683 euros pour un cadre infirmier (3 064 FS). En Suisse, les mêmes professionnelles perçoivent un salaire qui varie entre 6 091 euros (6 539 FS) et 8 378 euros (8 842 FS). Les rémunérations grimpent même entre 6 412 euros (6 833 FS) et 8 608 euros (9240 FS). Les conditions de travail dans les hôpitaux sont également souvent meilleures à Genève, dont les HUG n’ont pas à faire face à des restrictions budgétaires qui en France obligent parfois à différentes acrobaties pour disposer de certains matériels par exemple.

Collaborations

Difficile de faire face à un tel argument. Cependant, les hôpitaux français et suisses se mobilisent pour faire évoluer la situation. En France, faute de pouvoir rivaliser avec les salaires suisses, on met en place d’autres avantages (telle il y a quatre ans l’ouverture d’une crèche hospitalière au Centre hospitalier Alpes-Léman), on propose une allocation d’études de 800 euros en contrepartie d’une obligation d’exercer pendant deux ans en France : 115 demandes d’allocations ont été recensées en 2014-2015 (ainsi que 13 demandes de rachat). Côté Suisse, des efforts ont été réalisés en ce qui concerne la formation : la filière infirmière de la Haute Ecole de santé comptait ainsi 79 élèves en 2008 contre 160 en 2016 et de nouvelles progressions sont attendues. Par ailleurs, une plus grande collaboration existe entre les hôpitaux. « Si les HUG prévoient de recruter une infirmière française, nous leur avons également demandé de prendre contact avec l’établissement d’origine afin qu’ils conviennent d’une date de départ de l’IDE afin que celui-ci ne soit pas pénalisé », précise Isabelle de Turenne de l’Observatoire sur le site Espace Infirmier.

Une tradition genevoise

Cependant, les HUG ne sont pas prêts de se passer des professionnelles françaises. « Le Canton forme environ 30% du personnel de santé qu’il emploie. Il faut être raisonnable, le but n’est pas l’autosuffisance, mais de moins dépendre d’un personnel formé ailleurs. Nous visons au moins à maintenir ce taux de 30%, ce qui représente déjà un effort, dans un contexte d’accroissement du personnel, puis, si possible, à l’augmenter » précise à la Tribune de Genève Adrien Bron directeur de la Santé à Genève. Et quand le journal l’interroge sur son refus de viser l’autosuffisance, il répond : « Pourquoi créer de tels surcoûts? Genève a toujours recruté à l’étranger, à tous les niveaux de qualification – il y a ainsi toujours eu beaucoup de médecins étrangers – et c’est tant mieux si nous pouvons attirer des talents ».

Aurélie Haroche