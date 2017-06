Les infirmières puéricultrices en congrès fêtent leurs 70 ans et regardent vers l’avenir

Paris, le vendredi 16 juin 2017 - Les 42èmes Journées Nationales d'Etudes des Puéricultrices réunissent 1 200 professionnels jusqu’à ce vendredi à Issy-les-Moulineaux. Elles coïncident avec les 70 ans de la création du diplôme d’état d'infirmière puéricultrice (institué le 13 aout 1947). Ces décennies auront vu la vision hygiéniste de l'enfance se transformer en une approche, plus globale, des besoins de l'enfant et de sa famille.

Ce congrès a principalement pour objectif de favoriser la réingénierie de la formation, la masterisation (qui permettrait, notamment, de favoriser la recherche), le développement de la pratique avancée et la valorisation de l'exercice libéral. Il s’intéresse également aux problématiques de la protection de l'enfance, des neurosciences, des troubles de l'alimentation…

A la clôture de la première journée des débats, leur ministre de tutelle, Agnès Buzyn, a fait une première prise de contact remarquée avec la profession, à propos de laquelle elle n’a pas tari d’éloges : « Quoi de plus essentiel en effet que de mettre au monde et de faire grandir nos enfants ? Quoi de plus important que de prendre soin et de protéger ? Quoi de plus précieux que l'enfance pour chacun d'entre nous et pour l'avenir de notre société ? Vous êtes un des visages de cette mission : soigner et éduquer, et quelques semaines après ma nomination, je voulais être là pour vous le dire et pour vous rendre hommage ». Elle a également fait le point sur les grands chantiers à venir et a notamment promis le grade master tant attendu…avant d’être littéralement acclamée par les congressistes.



F.H.