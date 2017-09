Les maladies de peau, eh oui ça fait mal !

Mille cinq cent soixante-cinq patients adultes consultant dans 7 centres français de dermatologie ont rempli un questionnaire visant à connaître et évaluer un ressenti douloureux. Tous diagnostics confondus, 36,4 % des patients se plaignent de douleurs cutanées, de façon chronique dans un quart des cas. L’intensité moyenne des douleurs est évaluée à 4,7 sur une échelle de 0 à 10, mais 22,6 % des patients rapportant des douleurs ont indiqué une intensité supérieure à 7. Des caractéristiques de douleur neuropathique sont fréquemment présentes. D’autres sensations déplaisantes sont souvent associées, comme des brûlures, des piqûres, et un prurit.

Dans cet échantillon, les dermatoses les plus douloureuses sont les ulcères de jambe (67,6 % de douleurs exprimées), la dermatite atopique (54,7 %) la peau réactive (54,2 %), le psoriasis (51,9 %). Des dermatoses plus rares ne sont pas citées, mais on sait que les dermatoses bulleuses, les lymphomes, certaines tumeurs, notamment, sont également génératrices de douleurs. Globalement, les patients âgés se plaignent plus de douleurs que les jeunes.

On conclut sur la nécessité d’interroger les patients sur leurs sensations, et de les prendre en compte, même si l’approche thérapeutique est complexe. Dans le cas du psoriasis par exemple, toutes les enquêtes ont montré la très grande fréquence du prurit et aussi des douleurs, alors que les traités classiques sont souvent muets sur ces symptômes qui préoccupent nos patients. Le fait simplement de s’y intéresser est un élément important qui intervient dans la satisfaction des patients sur leur prise en charge.

Dr Daniel Wallach