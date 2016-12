Les médicaments radiopharmaceutiques dans le diagnostic des syndromes parkinsoniens en pratique courante

Dr Philippe Tellier1, Dr Patrick Le Coz2

1. Centre de Médecine Nucléaire de l’Artois, Espace Artois Santé, 62 000 Arras

2. Service de Neurologie, Centre Hospitalier, 62 000 Arras

Les progrès récents de l’imagerie structurelle et moléculaire ont conduit à des avancées considérables dans la compréhension de la physiologie des noyaux gris centraux, mais aussi dans l’approche pathogénique et diagnostique des syndromes parkinsoniens. Le dysfonctionnement dopaminergique présynaptique qui caractérise autant la maladie de Parkinson idiopathique (MPI) que les autres syndromes parkinsoniens est accessible à plusieurs médicaments radiopharmaceutiques (MRP) dont deux sont effectivement utilisables en pratique courante :

• d’une part, l’un des transporteurs de la dopamine, celui marqué par l’iode 123, émetteur monophotonique gamma, accessible aux gamma-caméras tomographiques dites conventionnelles : c’est la tomographie d’émission monophotonique (TEMP) au DaTSCAN

• d’autre part, un précurseur de la dopamine, en l’occurrence la DOPA, marquée par le fluor 18, émetteur de positons, les systèmes de détection étant, dans ce cas, les caméras à positons : c’est la tomographie par émission de positons (TEP) à la fluorodopa

C’est l’occasion de faire le point sur ce que sont les MRP actuels et les techniques qui les utilisent, leur méthodologie et les critères de leur choix. Un éclairage utile et synthétique sur des actes d’imagerie qui méritent d’être mieux connus pour être mieux utilisés.

Les médicaments radiopharmaceutiques en bref

Les médicaments radiopharmaceutiques (MRP) sont des médicaments utilisables à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. En imagerie moléculaire, c’est la dimension diagnostique qui est recherchée au travers des radiotraceurs, composés d’un vecteur et d’un marqueur radioactif. Le vecteur est une molécule destinée à explorer la fonction ou le métabolisme d’un organe donné, le cerveau par exemple et son choix est dicté par une pathologie sous-jacente qu’il convient de diagnostiquer ou de suivre. Le marqueur radioactif va être fixé sur le vecteur par une réaction chimique qui doit respecter les propriétés biologiques de ce dernier : c’est la base même de la méthode des traceurs en biologie et en physiologie. Le marqueur doit être détectable, autrement dit produire des signaux radioactifs, en l’occurrence des photons gamma (ou même X) captés par les systèmes de détection utilisables en imagerie moléculaire in vivo qui sont de deux types : (1) les gamma-caméras dites conventionnelles au travers de la tomographie d’émission monophotonique (TEMP) ; (2) les caméras à positions au travers de la tomographie par émission de positons (TEP) couplée ou non à la tomodensitométrie (TDM). Ces deux techniques relèvent des centres de médecine nucléaire qui réalisent des explorations scintigraphiques répondant à la demande des cliniciens.

C’est in fine le médecin spécialiste de médecine nucléaire qui se doit de choisir le bon radiotraceur, celui qui répond le plus spécifiquement possible aux besoins cliniques. Il n’est pas sans intérêt pour le clinicien de connaître les critères qui vont guider ce choix, car c’est une excellente introduction à des techniques relativement complexes qui se distinguent de celles de l’imagerie morphologique par des méthodes et des contraintes spécifiques. C’est l’occasion de pénétrer dans un domaine un peu hermétique et de mieux comprendre le rationnel de l’imagerie moléculaire in vivo.

En pratique, pour explorer une maladie donnée, il faut connaître certains traits de sa pathogénie ou au moins l’un de ses mécanismes moléculaires pour développer des radiotraceurs qui vont les emprunter et la rendre ainsi accessible aux méthodes de détection. Cette phase qui relève de la pharmacologie moléculaire est souvent longue et semée d’embûches, comme pour tout médicament et les MRP ne font pas exception. Pour ces derniers, il y a une étape supplémentaire qui est celle du marquage par un atome radioactif et le choix s’avère en pratique limité, en fait effectué selon une véritable optimisation sous contraintes multiples : peu d’atomes radioactifs acceptables pour une foule de molécules d’intérêt biologique. Le principe essentiel de ce marquage est d’altérer le moins possible la structure moléculaire d’origine pour lui conserver ses propriétés fonctionnelles, de sorte qu’elle reste le traceur de la voie métabolique, biologique ou pathologique étudiée, dans le respect de l’intégrité du système étudié.





Les MRP destinés à l’étude des fonctions cérébrales : un cahier des charges lourd (1) marquage du vecteur par un atome radioactif de période physique relativement brève (de quelques minutes à quelques heures)

(2) émetteur de photons gamma idéalement de 140 keV (technétium 99m) ou 160 keV (iode 123) détectables par la TEMP

(3) ou encore émetteur de positons (électrons positifs) (carbone 11 ou fluor 18, par exemple) qui donnent naissance dans la matière à des photons d’annihilation de 511 keV détectables par TEP

(4) injection intraveineuse de faibles doses du vecteur (pg ou ng) sans la moindre toxicité chimique et passage obligatoire de la barrière hémato-encéphalique

(5) Captation spécifique du MRP par un processus physiologique ou moléculaire représentatif de la fonction cérébrale étudiée (ou d’une pathologie donnée) : neurotransmission dopaminergique, métabolisme cérébral du glucose, dépôt de plaques amyloïdes, à titre d’exemples

(6) Performances diagnostiques validées par études contrôlées

(7) Coût raisonnable

(8) Contrôles de qualité rapides (quelques minutes) dans le cas des émetteurs de positons produits par des cyclotrons dédiés

L'exemple de la dopamine et des syndromes parkinsoniens

L’exemple des MRP utilisables dans le diagnostic des syndromes parkinsoniens est, à cet égard édifiant, car il met en lumière les pratiques actuelles en termes de performances, de limites et de perspectives. Il illustre aussi le rôle croissant des explorations scintigraphiques dans des maladies neurodégénératives dont la maladie de Parkinson est un représentant majeur, derrière la maladie d’Alzheimer en termes de prévalence et d’incidence (Zhu, 2014).

Ce que l’on sait des syndromes parkinsoniens incluant la MPI qui en est la principale cause (75 %) s’est avéré nécessaire et suffisant pour lui consacrer des MRP dès les années 90, avec un analogue de la DOPA marqué par le fluor 18. Le diagnostic de la MPI a longtemps été considéré comme relativement facile, l’examen clinique étant considéré comme fiable, jusqu’à une époque assez récente où une prise de conscience a conduit à reconsidérer le problème : la constatation d’erreurs diagnostiques par excès ou par défaut dans 10 à 25 % des cas, selon les séries publiées, a incité à développer d’autres MRP au début des années 2000, au travers notamment des marqueurs les transporteurs de la dopamine.

La dopamine

La dopamine est un neurotransmetteur ubiquitaire au sein du système nerveux central, mais sa distribution varie considérablement d’une région à l’autre. Ce neurotransmetteur a ses propres voies de signalisation, à l’instar de la noradrénaline, qui sont au nombre de quatre, si l’on ne considère que les principales : mésolimbique, mésorticale, nigrostriée et tubéro-infundibulaire.

La voie mésolimbique naît dans l’aire tegmentale ventrale (ATV) et innerve le striatum ventral connue aussi sous le nom de nucleus accumbens : elle est impliquée dans la récompense et la sensation de plaisir. La voie mésocorticale a également son origine dans l’ATV mais elle se projette vers les lobes frontaux, particulièrement le cortex préfrontal : elle est impliquée dans les processus cognitifs et émotionnels. La voie nigrostriée est composée de neurones dont les corps naissent dans la substance noire ou locus niger, les axones aboutissant au striatum dorsal : cette voie est impliquée dans le mouvement et sa dégénérescence est à l’origine de la MPI. Les neurones de la voie tubéro-infundibulaire interviennent dans le contrôle de la sécrétion de prolactine.

La synapse dopaminergique

La dopamine, précurseur de la noradrénaline, est synthétisée au terme d’une série de réactions enzymatiques débutant avec l’hydroxylation de la tyrosine qui aboutit à la L-DOPA. Cette dernière subit l’action d’une décarboxylase pour donner naissance à la dopamine qui est stockée dans des vésicules synaptiques par un transporteur spécifique dit VMAT2 (vesicular monoamine transporter 2) avant d’être libérée dans la fente synaptique à partir des terminaisons nerveuses après stimulation (Figure 1) (Zhu, 2014).

Figure 1 : la synapse dopaminergique (d’après Zhu, 2014)

Une fois libérée, la dopamine interagit avec les récepteurs post-synaptiques, puis elle est reprise par un transporteur, le DAT (dopamine transporter) qui la réintroduit dans le neurone présynaptique où elle est soit recyclée soit catabolisée. La dopamine est produite par les neurones dopaminergiques présynaptiques et stockée dans des vésicules situées dans les corps neuronaux où elle est protégée de l’oxydation reposant sur une enzyme dite mono-amine oxydase (MAO). L’arrivée d’un signal approprié, en règle un potentiel d’action dans le neurone présynaptique provoque la libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique et son interaction avec les récepteurs post-synaptiques des neurones du striatum. La régulation de ses concentrations synaptiques repose sur les transporteurs de la dopamine (Encadré "Les transporteurs de la dopamine") qui jouent un rôle stratégique dans l’homéostasie de la transmission dopaminergique présynaptique (Lohr, 2016).





Les transporteurs de la dopamine Plusieurs facteurs modulent la neurotransmission dopaminergique : (1) la quantité de dopamine synthétisée et libérée ; (2) le nombre de récepteurs dopaminergiques au niveau de la synapse ; (3) le temps passé par la dopamine dans la synapse ; (4) l’action et l’efficacité biologique des transporteurs de la dopamine. Le DAT et le VMAT2 régulent finement l’homéostasie de la transmission dopaminergique présynaptique (Lohr, 2016), car ils agissent de concert pour déplacer le neurotransmetteur au sein des neurones et les protéger de ses effets neurotoxiques potentiels. En effet, son accumulation dans le cytosol pourrait amorcer un stress oxydant, comme le suggèrent les résultats obtenus sur des modèles de souris transgéniques. Situé dans la membrane présynaptique, le DAT assure une recapture rapide de la dopamine libérée et contrôle ainsi avec une grande précision sa concentration synaptique, à la fois dans le temps et dans l’espace, plus que le VMTA2. Son rôle est illustré par les effets psychiques et comportementaux impressionnants de certaines substances qui inhibent son activité : c’est le cas des amphétamines et de la cocaïne. Le DAT a été cloné et ses caractéristiques ont été approchées dès le début des années 1990. La délétion du gène codant pour le DAT chez des souris transgéniques a révélé la diversité de ses fonctions tant d’un point de vue physiologique que pathogénique.

La maladie de Parkinson idiopathique se caractérise sur le plan neuropathologique par la dégénérescence de la pars compacta de la substance noire et la formation de corps de Lewy (Kalia, 2015). Ces processus aboutissent à une déplétion en DaT, mais aussi à une downregulation de la formation des transporteurs en question. Les taux de dopamine dans le striatum vont diminuer jusqu’à un seuil de déplétion critique (50 à 75 %) qui conduit à l’apparition des signes moteurs de la MP, qu’il s’agisse du tremblement de repos, de la rigidité dite en tuyau de plomb ou encore de la bradykinésie aboutissant à l’akinésie. La dégénérescence nigrostriée est asymétrique dans la plupart des cas, au point que les signes en question sont longtemps unilatéraux, en fait controlatéraux à l’atteinte neuropathologique initiale. Les signes moteurs sont précédés de longue date par des signes non moteurs non spécifiques qui font intervenir d’autres neurotransmetteurs, de sorte que la MPI est sur le plan pathogénique plus complexe qu’il n’y paraît (Kalia, 2015).

Les MRP des syndromes parkinsoniens

En théorie, il est possible de marquer les divers intervenants de la synapse dopaminergique, de la synthèse de la dopamine aux récepteurs post-synaptiques (Figure 1). En pratique, s’il existe de nombreuses molécules dans le pipe-line de l’industrie radiopharmaceutique ou dans les centres de recherche, seules deux d’entre elles ont été développées en imagerie nucléaire clinique.

L’imagerie des transporteurs de la dopamine en tomographie d’émission monophotonique (TEMP) au moyen de radiotraceurs spécifiques permet d’évaluer l’altération de la transmission dopaminergique présynaptique. Les études post-mortem ont mis en évidence une réduction marquée de la densité des récepteurs dopaminergiques présynaptiques à la cocaïne chez les patients atteints d’une MPI. Cette découverte a conduit au développement d’une classe de radiopharmaceutiques, les analogues de la cocaïne dont l’un a connu un succès qui ne s’est pas démenti au fil du temps. Il s’agit de l’123I-ioflupane (N-ω-fluoropropyl-β CIT; or FP-CIT) ou 123I-FP-CIT (DaTSCAN; GE Healthcare) qui a reçu son AMM européenne dès l’an 2000 et son agrément par la FDA, plus tardivement, en 2011 (Figure 2).

Figure 2 : tomoscintigrahie au DaTSCAN normale

La 6-[18F] fluoro-L-3,4-dihydroxyphenylalanine (18 [18F]-DOPA) ou fluorodopa est un autre radiopharmaceutique marqué, pour sa part, par un radionucléide émett eur de positons, le fluor 18 qui permet le diagnostic des syndromes parkinsoniens par une autre voie biologique, bien différente de la précédente. En effet, ce biomarqueur donne une information indirecte sur le dysfonctionnement dopaminergique présynaptique caractéristique au travers de l’évaluation de l’activité de la dopa-décarboxylase et du stockage intravésiculaire de la dopamine. En tant qu’analogue de la L-DOPA, la 18F-DOPA emprunte les mêmes voies métaboliques qu’elle, que ce soit dans l’organisme entier ou dans le cerveau. Son passage au travers de la barrière hémato-encéphalique repose sur l’intervention de deux transporteurs des acides aminés du type L, en l’occurrence LAT1 et LAT2. La 18F-DOPA est transformée en fluorodopamine dans le cerveau par une enzyme de la famille des décarboxylases.

Figure 3 : tomoscintigraphie au DaTSCAN anormale. Maladie de Parkinson idiopathique débutante. Amputation du putamen droit

Il est préférable de s’abstenir, pendant les 24 heures qui précèdent la TEP, des médicaments susceptibles d’interférer avec la captation de la fluorodopa par les noyaux gris centraux, tels la levodopa ou encore l’halopéridol, à titre d’exemples. La progression de la dégénérescence de la voie nigrostriée se traduit par une déplétion dopaminergique présynaptique croissante corrélée à la sévérité du tableau clinique et visualisée au moyen d’une caméra à positons. En TEP, d’autres techniques sont potentiellement utilisables pour étudier la densité des récepteurs post-synaptiques des striatums, mais leur apport clinique demeure restreint (Zhu, 2014). La 18F-FDG-TEP, pour sa part, permet d’évaluer le métabolisme régional du glucose au sein des striatums mais les résultats sont difficiles à interpréter à l’heure actuelle, en l’absence d’intervalles de normalité clairement définis, exception faire des rares cas de syndrome parkinsonien d’origine vasculaire (Figures 4-7).

Figure 4. Tomoscintigraphie au DaTSCAN : amputation du putamen droit et hypofixation sylvienne droite dessinant les contours de l’AVC. Le noyau caudé droit est réduit à un point

Ci dessus : figure 5-6-7 : visualisation de l’AVC sylvien droit grâce à la TEP réalisée après injection de FDG (fluorodéoxyglucose) expliquant l’aspect de la figure 4. Déficit hémisphérique droit centré sur la vallée sylvienne et la capsule interne (TEP) avec en TDM une zone hypodense étendue traduisant l’infarctus cérébral. Par ailleurs, en TEP amputation du putamen droit et hypométabolisme sévère de la moitié droite du thalamus. Striatum gauche normal.

La DaTSCAN-TEMP

Depuis son AMM en 2000, l’ioflupane a été à l’origine d’une multitude de travaux et de publications qui témoignent d’un vif intérêt clinique. La TEMP réalisée 4 heures après l’administration intraveineuse du DaTSCAN est un bon exemple de l’apport de l’imagerie moléculaire dans la pratique clinique courante où la maladie de Parkinson, le plus fréquent des syndromes parkinsoniens, souffre d’un diagnostic inexact dans 6 % à 25 % des cas, selon les séries. C’est dans les situations cliniques d’incertitude que cet examen s’avère utile, car il améliore l’exactitude du diagnostic notamment dans les formes précoces de la maladie (Figure 3). Nombreuses sont les études qui ont établi cette notion cruciale, même si le gold standard a toujours été l’évolution clinique, et non les données neuropathologiques. A l’heure actuelle, la TEMP au DaTSCAN s’est imposée comme une technique de référence dans la détection précoce de la dégénérescence de la voie nigrostriée (Arena, 2016), à la fois en raison de son exactitude diagnostique et de la simplicité de sa réalisation, le radiopharmaceutique étant conditionné pour être prêt à l’emploi, avec le recours de gamma-caméras tomographiques conventionnelles. La technique est indéniablement plus légère que la TEP où les contraintes liées à l’usage des émetteurs de positons ne doivent pas être sous-estimées, qu’il s’agisse de leur période physique brève ou encore de la haute énergie des photons gamma émis qui exige des mesures de radioprotection draconiennes pour le personnel paramédical.

Une méta-analyse récente (Suwijn, 2015) donne une idée des performances diagnostiques de la technique dans les syndromes parkinsoniens. Ont été retenues les études qui répondaient aux critères suivants : (1) inclusion de patients adultes avec un diagnostic clinique de MPI ou de syndrome parkinsonien mal établi ; (2) données originales disponibles ; (3) au moins une TEMP au DaTSCAN réalisée et un diagnostic neuropathologique in fine ; (4) ou à défaut du critère précédent : au moins deux TEMP au DaTSCAN réalisées à au moins deux années d’intervalle, le suivi clinique servant alors de gold standard par défaut. La consultation des bases de données a retrouvé 1649 articles, mais seules huit études ont été finalement retenues pour la méta-analyse, dont une seule incluant des patients en situation d’incertitude diagnostique. La sensibilité et la spécificité de l’examen dans la détection de la dégénérescence nigrostriée ont été estimées à 98 % pour ce qui est de cette étude. Dans les autres études où le diagnostic de MPI était certain, la sensibilité a été de 100%. D’une manière générale, la valeur prédictive négative de l’examen est très élevée, proche de 100 %, ce qui le rend particulièrement utile dans les syndromes extrapyramidaux d’origine iatrogène ou encore dans le tremblement essentiel. Cette méta-analyse n’a pour but que de souligner l’engouement justifié pour cette technique dont la validation clinique large avec un recul de 15 années est un gage de sa robustesse dans les conditions de la pratique courante. Il est clair qu’elle ne préjuge pas de ses indications privilégiées qui restent l’aide au diagnostic quand besoin est. Face à une MPI certaine, l’apport de l’examen est a priori nul et le suivi de la maladie doit rester essentiellement clinique, sauf exception (Arena, 2016).

La 18F-DOPA-TEP

La 18F-DOPA-TEP est considérée comme une technique performante dans le diagnostic et le suivi des syndromes parkinsoniens (Calabria, 2016) et les études accumulées depuis son introduction en imagerie nucléaire dès les années 80 témoignent de ses performances, même si elles n’ont pas fait l’objet d’une méta-analyse exhaustive. La TEP a initialement été utilisée pour comprendre la neurobiologie et la pathogénie de la MPI, tout autant que les mécanismes expliquant les dyskinésies induites par la levodopa (Pavese, 2012). Par la suite, elle a largement contribué à évaluer in vivo la sévérité du dysfonctionnement dopaminergique nigrostrié et sa traduction clinique au travers des troubles moteurs. Il a été abondamment démontré que la diminution de la captation de la fluorodopa au sein des striatums était étroitement corrélée aux divers stades de la MPI et à son expression symptomatique, notamment à la bradykinésie et au tremblement (Pavese, 2012). Une revue de la littérature internationale, publiée en 2009, dans un journal de médecine nucléaire espagnol (Puñal-Riobóo J, 2009) a permis de sélectionner 13 articles qui démontrent l’intérêt de la fluorodopa-TEP dans le diagnostic et le suivi de la progression des syndromes parkinsoniens, dont la MPI, sans pour autant donner d’estimation de ses performances diagnostiques, notamment par rapport aux données neuropathologiques. Son apport dans le diagnostic des formes débutantes de la maladie n’a pas été précisé de manière exhaustive, loin s’en faut.

Aucun de ces deux MRP ne permet le diagnostic étiologique des syndromes parkinsoniens, autrement dit de faire la part entre une MPI et une autre pathologique, qu’il s’agisse de l’atrophie multisystémique, de la dégénérescence corticobasale ou encore de l’ophtalmoplégie supranucléaire progressive. Il en est de même pour la démence à corps de Lewy qui n’a aucune traduction scintigraphique spécifique, notamment par rapport à la MPI, mais aussi versus les autres syndromes parkinsoniens.

Comparaison entre les deux MRP

Le choix d’une technique d’imagerie moléculaire est conditionné par ses performances, sa disponibilité, son degré de complexité, autant de paramètres qui reposent en grande partie sur les radiopharmaceutiques utilisables, autrement dit agréés par les agences du médicament. En pratique, le choix est limité, même s’il existe potentiellement de nombreuses molécules qui n’ont pas franchi la barre de l’agrément ou sont en développement.

Le DaTSCAN et la fluorodopa sont les deux radiopharmaceutiques qui s’offrent au choix du clinicien, auxquels on peut ajouter, pour être exhaustif, le FDG qui visualise les striatums au travers de leur métabolisme du glucose (Figures 4-7). Indépendamment de tout autre facteur, il faudrait, pour faciliter le choix, disposer d’études comparant les concurrents chez les mêmes patients en grand nombre.

Tel n’est pas le cas et, à l’heure actuelle, rares sont les études qui ont comparé fluorodopa et DatSCAN dans les conditions énoncées (Ishikawa, 1996 ; Eshuis, 2006, 2009). Les effectifs sont très restreints et, de ce fait, ils ne sauraient être représentatifs du large spectre des syndromes parkinsoniens et de la MPI, notamment dans leurs formes débutantes. Rien ne prouve que les radiopharmaceutiques en question soient rigoureusement identiques en termes de performances diagnostiques, d’autant que leurs propriétés biologiques et leur profil pharmacologique sont radicalement différents. La captation neuronale de la fluorodopa dépend de l’activité d’une enzyme spécifique, la DOPA-décarboxylase : une étape à part entière dans la synthèse de la dopamine. Pour sa part, la captation de l’ioflupane tient à l’activité d’un transporteur membranaire, le DAT qui joue un rôle complexe et stratégique dans l’homéostasie de la synapse dopaminergique. De plus, des mécanismes biologiques complexes pourraient intervenir au début de ces maladies pour compenser le déficit dopaminergique présynaptique en activant la DOPA-décarboxylase dans diverses régions du cerveau, notamment de la voie nigrostriée (Ribeiro, 2002), ce qui pourrait diminuer la sensibilité de la 18F-DOPA-TEP. Ce MRP évalue plus le turn-over de la dopamine que la densité des terminaisons dopaminergiques présynaptique au sein des striatums. Dans les formes précoces de la maladie, la réduction de la captation d’un ligand du DAT (76Br-FE-CBT) au sein des putamens serait plus marquée que celle de la DOPA, du fait d’une augmentation compensatrice de la synthèse de cette dernière dans les terminaisons nerveuses intactes (Ribeiro, 2002), mais l’étude a porté sur un petit effectif (n=18), ce qui en limite la portée. De tels phénomènes de compensation n’entreraient pas en ligne en compte avec les ligands des transporteurs de la dopamine peut-être plus adaptés à l’évaluation de la densité des récepteurs dopaminergiques et ipso facto à la détection des formes débutantes de ces maladies.

Ces nuances biologiques méritent que des études comparatives soient menées pour préciser les performances respectives des deux MRP, idéalement chez les mêmes patients, selon le principe de la comparaison dite head to head. Une complémentarité entre les deux MRP avait d’ailleurs déjà été évoquée dès le début des années 2000 (Ribeiro, 2002) et cette hypothèse mérite certainement d’être approfondie.

Conclusion

Le choix entre les deux MRP dépend de critères multiples qui tiennent aux spécificités des centres de médecine nucléaire et aux habitudes des spécialistes y exerçant.

Le DaTSCAN a gagné une large popularité depuis le début des années 2000, en raison de sa disponibilité et de sa réalisation aisée, grâce à la large diffusion des gamma-caméras tomographiques qui équipent tous les centres. Ce MRP, marqué à l’iode 123, est prêt à l’emploi et, même si son coût est élevé, il est facile à utiliser dans la pratique courante.

La fluorodopa, marquée par le fluor 18, nécessite le recours à une caméra à positons, dans une unité TEP où les règles de la radioprotection sont plus contraignantes, mais il est des centres où ce MRP est utilisé de façon routinière, à la place du DaTSCAN, car les images sont d’une qualité supérieure, notamment en termes de résolution spatiale. Leur interprétation peut être plus facile, voire plus reproductible, mais tout est une question d’expérience, en imagerie moléculaire comme ailleurs. En pratique, le clinicien, dans le contexte actuel, a le droit d’avoir ses préférences pour tel ou tel MRP (ou tel ou tel centre), en fonction de son expérience et il lui appartient de diriger son patient là où il trouve la réponse la plus appropriée à sa demande.

