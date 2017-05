Les nouveaux antiagrégants plaquettaires, aussi sûrs et efficaces chez l’homme que chez la femme

Les recommandations actuelles préconisent l’emploi des nouveaux et puissants antiagrégants plaquettaires (AAP) dans le traitement des syndromes coronaire aigus.

Les femmes étant souvent moins représentées que les hommes dans les essais cliniques, l’efficacité et la sécurité d’emploi de ces nouveaux agents sont moins bien établies chez ces dernières. C’est la raison pour laquelle ES Lau et coll. ont jugé intéressant de réaliser une méta-analyse des essais randomisés de phase III ou IV, menés chez des coronariens, afin de déterminer l’efficacité et la sécurité d’emploi de ces nouveaux AAP en fonction du genre des patients.

L’analyse a porté sur 7 études regroupant au total 24 494 femmes et 63 346 hommes. Le critère principal était la survenue d’événements cardiovasculaires majeurs (dont la définition variait légèrement d’une étude à l’autre). Les inhibiteurs du récepteur P2Y12 ont réduit significativement le risque d’événements cardiovasculaires majeurs, de 14 % chez les femmes (hazard ratio [HR]=0,86 ; intervalle de confiance à 95 % [IC95 %]=0,78 à 0,94), et de 15 % chez les hommes (HR=0,85 ; IC95 %=0,80 à 0,90 ; p pour l’interaction=0,93).

Le traitement a réduit le risque d’infarctus du myocarde, de 13 % chez les femmes (HR=0,87 ; IC95 %=0,78 à 0,96) et de 16 % chez les hommes (HR=0,84 ; IC95 % =0,77 à 0,91] ; p pour l’interaction=0,65) ; il a diminué également le risque de thrombose de stent, de 51 % chez les femmes (HR=0,49 ; IC95 %=0,37 à 0,65), et de 41 % chez les hommes (HR=0,59 ; IC95 %=0,42 à 0,84 ; p pour l’interaction=0,85). De même, il a réduit le risque de décès d’origine cardiovasculaire, de 13 % chez les femmes (HR=0,87 ; IC=95 %=0,76 à 1,01), et de 15 % chez les hommes (HR=0,85 ; IC95 %=0,77 à 0,95 ; p pour l’interaction=0,86).

Parallèlement, ces molécules ont augmenté l’incidence des saignements majeurs, tant chez les femmes (HR=1,28 ; IC95 %=0,87 à 1,88) que chez les hommes (HR=1,52 ; IC95 %=1,12 à 2,07 ; p pour l’interaction=0,62).

En conclusion, les données issues des essais cliniques randomisés montrent que, chez les coronariens, l’efficacité et la sécurité d’emploi des nouveaux inhibiteurs du récepteur P2Y12 sont comparables chez les hommes et chez les femmes. En conséquence, le genre du patient ne devrait pas influencer sa mise sous l’un ou l’autre de ces puissants inhibiteurs du récepteur P2Y12.

Dr Robert Haïat