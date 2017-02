Les ophtalmos veulent voir les candidats à l’élection présidentielle s’engager

Paris, le mercredi 1er février 2017 – La diminution du reste à charge lors de l’achat de lunettes a été identifiée par un grand nombre de candidats à l’élection présidentielle comme une priorité, quelles que soient les solutions proposées par chacun. Plus rarement ont été abordées les difficultés rencontrées par la majorité des Français pour obtenir un rendez-vous dans un cabinet d’ophtalmologie. Or, on le sait, les ophtalmologues sont les praticiens qui connaissent les délais d’attente les plus élevés. En moyenne, il faut patienter 85 jours pour obtenir un rendez-vous auprès d’un praticien et les disparités sont importantes en fonction des territoires.

Ainsi, les délais ne dépassent pas les 20 jours dans les Alpes-Maritimes contre plus de 168 jours dans le Finistère (selon des chiffres tirés de l’enquête Point Vision édition 2016).

Des mesures positives mais insuffisantes

Cette situation n’a pas été ignorée par les pouvoirs publics. Des mesures ont notamment été prises d’abord pour allonger la durée de validité d’une ordonnance de renouvellement de lunettes et ensuite pour renforcer la collaboration entre les orthoptistes et les ophtalmologues. Ainsi, depuis quelques mois, les premiers, lorsqu’ils exercent au sein d’un cabinet d’ophtalmologie, peuvent réaliser eux-mêmes des bilans visuels, ce qui permet d’alléger les missions des praticiens. Si cette mesure a été saluée par le Syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF) qui la prônait depuis de longues années, elle ne pourra atteindre tous ses effets en l’absence de mesures parallèles. L’organisation insiste notamment sur la nécessité d’une meilleure répartition des postes d’orthoptistes sur le territoire et d’une généralisation des stages d’étudiants en orthoptie dans les cabinets d’ophtalmologie.

100 postes d’ophtalmologie en plus : un engagement présidentiel ?

Mais surtout, les mesures mises en place ont méconnu un élément central participant à la situation : l’érosion constante du nombre d’ophtalmologues. Les départs à la retraite ne sont nullement compensés par les nouveaux diplômés : ainsi 250 praticiens cesseront leur activité en 2017, mais le nombre de poste ouvert à l’internat dans cette spécialité atteint 150. Les conséquences de cet écart sont évidentes pour le SNOF qui appelle les candidats à l’élection présidentielle à s’engager à prendre une mesure simple : augmenter de 100 le nombre de places ouvert en ophtalmologie. Cette mesure aurait en outre le mérite de satisfaire un grand nombre d’étudiants qui sont déçus de ne pouvoir choisir cette spécialité très attractive (notamment en raison du petit nombre de postes, il est vrai). A travers une campagne répondant au slogan : « Objectif zéro délai d’attente en 2022 » et une pétition postée sur le site change.org, les ophtalmologues espèrent créer une véritable dynamique.

A voir.

Aurélie Haroche