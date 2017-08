Les patients atteints de myopathie adressent un dernier sourire à Jerry Lewis

Las Vegas, le lundi 21 août 2017 – Les fondateurs de l’Association française contre les myopathies (AFM) ont souvent évoqué leur étonnement, presque incrédule, face au Téléthon organisé aux Etats-Unis depuis le milieu des années soixante. Quand les maladies neuromusculaires et plus encore la myopathie de Duchenne étaient des pathologies quasiment inconnues du grand public en France (et parfois des médecins) au début des années quatre-vingts, elles faisaient l’objet tous les ans d’une émission de plus de trente-heures outre-Atlantique bénéficiant de la mobilisation des plus grandes stars. Plus encore, alors que dans notre pays les enfants handicapés demeuraient éloignés de tous les regards, les Américains n’hésitaient pas à les mettre sur le devant de la scène. Bernard Barataud et Pierre Birambeau deux pères de jeunes garçons atteints de myopathie de Duchenne, venus aux Etats-Unis pour étudier les rouages de ce succès, avaient rapidement compris que l’engagement de l’immense comédien Jerry Lewis était une composante importante de cette réussite. Non pas seulement en raison de sa notoriété, mais également grâce à la sincérité de l’acteur. Comment parvenir en France au même résultat ? Assez simplement : en obtenant que Jerry Lewis parraine la première édition du Téléthon.

Aventure collective

Ainsi, il était là le 4 décembre 1987, quand Antenne 2 diffusa, un peu inquiète et maladroite, le premier Téléthon français. Il insuffla un véritable dynamisme à cette émission et sut convaincre les Français de l’importance de la cause, mais plus encore des dimensions cachées du don. Il sut rappeler combien le fait de participer au Téléthon permettait aux donateurs de s’inscrire dans une aventure collective. « Je veux dire à tous les Français que pour la première fois dans l’histoire de la France et de cette maladie, le peuple français a donné de l’espoir. Soyez fiers d’avoir apporté de l’espoir à ces enfants. Nous espérons vous revoir l’année prochaine », avait-il ainsi lancé à la fin du premier Téléhon, comme s’en souvient aujourd’hui l’Association française contre les myopathies (AFM) qui salue « le premier ambassadeur du combat des familles contre la maladie », qui vient de disparaître à l’âge de 91 ans.

Bons sentiments

Outre son soutien aux initiatives étrangères, le père du Téléthon américain a continué jusqu’en 2011 à présider la Muscular Dystrophy Associatiuon (MDA) qu’il contribua à fonder. Cet engagement lui avait valu quelques critiques de ses détracteurs, qui lui reprochaient de ne pas hésiter à exploiter les bons sentiments. Certains jugeaient encore que le Téléthon avait permis à Jerry Lewis de relancer une carrière qui connaissait quelques difficultés à la fin des années soixante. Celui qui avait lui-même connu les affres de la maladie dans sa jeunesse (mais ses troubles pulmonaires lui ont permis d’échapper à la mobilisation en 1944) et qui n’hésitait pas à mettre en scène ses infirmités, n’en avait cure. La longueur de son engagement auprès de la MDA était une réponse sans appel à ses détracteurs. Ce n’est que la maladie qui devait l’emporter ce week-end qui mit fin en effet à son travail au côté de l’association.

Aurélie Haroche