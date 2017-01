Les pharmacies à usage intérieur à l’ère des GHT

Paris, le mardi 3 janvier 2017 - L’ordonnance du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur (PUI), publiée au Journal officiel du16 décembre, introduit notamment les actions de pharmacie clinique dans leurs missions. Elle adapte la législation sur le droit des PUI afin de garantir une prise en charge pharmaceutique coordonnée et sécurisée des patients au sein des groupements hospitaliers de territoire (GHT) ou des groupements de coopération sanitaire (GCS).

La loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016 avait autorisé le gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre à jour le droit des PUI, et une concertation a été menée pendant l'année 2016 sur un projet de texte.

Quelques précisions gouvernementales

Le compte rendu du conseil des ministres du 14 décembre précise que le texte permet de définir de façon commune les missions des PUI pour l’ensemble des structures autorisées à disposer d’une PUI. La liste de ces structures sera fixée par voie règlementaire.

Les PUI ont notamment pour mission « de mener toute action de pharmacie clinique », définie comme contribuant à la sécurisation, à la pertinence et à l’efficience du recours aux produits de santé et concourant à la qualité des soins, en collaboration avec les autres membres de l’équipe de soins, et en y associant le patient.

L’ordonnance donne la possibilité aux PUI d’organiser des coopérations entre elles, sur l’ensemble de leurs activités, dans un objectif d’efficience et de sécurité optimale. « Ces coopérations devraient permettre un partage optimisé des compétences techniques », juge le gouvernement.

Elle permet aussi de soumettre certaines activités à risque, telles que la préparation de médicaments stériles et radiopharmaceutiques ou la stérilisation de dispositifs médicaux, à une autorisation dont la durée est limitée à 5 ans, indique notamment le ministère de la Santé dans un rapport au président de la République relatif à cette ordonnance, publié simultanément au Journal officiel. La liste de ces activités sera fixée par un décret en Conseil d’Etat.

Le texte permet encore, note le compte rendu, de simplifier la procédure d’autorisation incombant aux agences régionales de santé en soumettant les modifications non substantielles des autorisations de PUI à une déclaration préalable.

Projet de pharmacie

Dans le cadre des GHT, un volet du projet médical partagé, le projet de pharmacie, organise les coopérations relatives aux missions des PUI.

Il peut à ce titre prévoir des modalités de coopération entre les PUI d’un même GHT et avec celles d'établissements non parties au groupement. Le projet de pharmacie peut désigner la PUI responsable de la prise en charge médicamenteuse des personnes prises en charge par les établissements du GHT ne disposant pas d'une PUI.

Le projet de pharmacie peut aussi confier au pôle inter établissement ou à la PUI d'un établissement du GHT, la coordination entre les PUI des établissements parties au groupement.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2017 et un décret en Conseil d’Etat, en cours d’élaboration, devrait être publié avant, au cours du premier semestre 2017.

Pour en savoir plus :

Ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur

Dominique Monnier