Les pharmacies québécoises se recentrent sur… la santé, pour plus de cohérence !

Montréal, le mercredi 23 août 2017 - Pour qui passe pour la première fois le pas d’une pharmacie en Amérique du Nord et n’a pas été averti préalablement, la surprise est souvent de taille. Il n’est d’ailleurs pas rare d’en voir certains faire quelques pas en arrière pour ressortir du magasin et vérifier l’enseigne avec un air dubitatif. Il est vrai que si nous sommes habitués aux rayonnages de parapharmacie plus ou moins fournis dans nos officines hexagonales, rien ne nous prépare à tomber sur un rayon de sodas et un autre de gâteaux et confiseries dans ce qui est, dans notre esprit, un lieu dédié à la santé et à l’hygiène de manière plus générale.

Or voici que deux des principaux groupements de pharmacies du Québec viennent de décider, coup sur coup, de s’éloigner progressivement du modèle originel pour « prendre le virage santé », ainsi que l’écrit à propos de l’enseigne Uniprix le journal en ligne québécois, La Presse. Cette initiative vient 5 mois après celle de son concurrent Familiprix, précurseur d’un mouvement qui tend à voir les officines de cette Province canadienne se recentrer sur leur mission première de service sanitaire et abandonner l’activité de type « supermarché de proximité », fustigée par de plus en plus d’acteurs canadiens du monde de la santé.

Plus de 3 000 produits retirés des linéaires

Suivant cette tendance, Corinne Voyer, la directrice et porte-parole de la Coalition Poids, une association québécoise qui lutte contre l’obésité, estime que ces annonces sont « une excellente nouvelle », puisque, « après tout, il est illogique de vendre dans un même endroit des boissons sucrées, associées au diabète, et des médicaments pour soigner cette maladie ». Selon elle, « toutes les pharmacies devraient être des milieux promoteurs de santé, comme le sont les centres hospitaliers » et il est évident que « la vente de malbouffe entre en conflit avec la mission des professionnels de la santé que sont les pharmaciens ».

Chez Uniprix, on annonce que tout ce qui n'est pas relié à la santé ne sera pas sorti des pharmacies d'un coup, à l'instar de ce qu’a pratiqué Familiprix dans ses deux succursales pilotes. S’il est d’ores et déjà question de retirer plus du tiers des 10 000 produits référencés dans les pharmacies de l’enseigne, l’objectif est de les remplacer progressivement, en 5 à 7 ans, par de nouveaux services gratuits et payants (conférences de professionnels et de spécialistes, ateliers, écrans informatifs…). Le directeur général d’Uniprix, Philippe Duval, a ainsi pour ambition que les pharmacies cessent d'attirer principalement les malades ayant besoin de traitements, pour devenir des lieux « axés sur le bien-être et la prévention ». Il ne cache d’ailleurs pas que le plus grand défi sera de convaincre les pharmaciens de changer de rôle, bien que selon lui, « 35 à 40 % d’entre eux ont déjà accepté l’idée ».

Benoît Thelliez