Les pneumopathies sont rares après une fracture de côte

Ces résultats confirment le faible risque de pneumopathie après une fracture de côte, mais devraient sensibiliser les praticiens sur la nécessité d’une surveillance pour les patients les plus âgés et ceux fragilisés par une broncho-pneumopathie chronique obstructive.

Pour expliquer ce lien, les auteurs évoquent la douleur secondaire à la fracture de côte, qui pourrait limiter l’efficacité de la toux et gêner l’expectoration, et finalement être à l’origine d’atélectasies puis de pneumopathie. Ils évoquent aussi une possible contusion pulmonaire, dont la fréquence pourrait être sous-estimée au cours des traumatismes thoraciques, sans que toutefois cette hypothèse puisse être vérifiée chez les patients inclus dans cette étude.

L’incidence des pneumopathies après une fracture isolée de côte est certes faible (1,6 % dans cette étude), mais un lien apparaît toutefois entre les deux événements. Les patients présentant une fracture ont en effet 9 fois plus de risque de présenter une pneumopathie dans les 30 jours (Hazard Ratio 8,94 ; intervalle de confiance à 95 % 3,79 à 21,09). Deux facteurs de risque supplémentaires ont été identifiés, il s’agit d’un âge supérieur à 65 ans et une bronchopneumopathie chronique obstructive.

