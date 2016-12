Les privés de thèse reprennent espoir

Paris, le mercredi 21 décembre 2016 – Des enfants à élever, une maladie grave, une vie personnelle et professionnelle trépidante : puisque la loi semblait le leur permettre, une poignée de médecins a laissé filer les années avant de songer à passer leur thèse. Ce qui paraissait représenter une « formalité » a été renvoyé à une date toujours repoussée. Christian Gauchet, âgé de 47 ans, qui a enchaîné pendant dix-sept ans et trois mois des postes de faisant fonction d’interne (FFI) au Samu a ainsi résumé pour l’Obs, le mois dernier la mécanique qui longtemps s’est imposée : « J’ai vécu douze ans comme ça, je ne suis plus à deux mois près ».

Passé ce délai…

Et un jour Christian Gauchet et d’autres ont voulu régulariser leur situation. Reprendre leur vie professionnelle une fois les enfants grandis ou la maladie soignée, ou se mettre en conformité avec les réglementations afin de s’installer ou de bénéficier d’un vrai poste. Ils ont fait leurs recherches, écrit leur thèse et se sont rendus dans leur université. Et ils ont trouvé la porte incompréhensiblement fermée. « Tout s’est arrêté en 2012, quand j’ai envoyé ma demande de renouvellement de licence, qui m’a été refusée pour la première fois car je n’avais pas passé mon doctorat. Je me suis alors empressé de commencer un sujet de thèse. J’ai fait tout mon travail de recherche en 2013, mais un problème s’est posé lorsque j’ai demandé un dossier de soutenance en 2014. Un doyen de la faculté a refusé, et c’est là que j’ai appris, grâce à lui, l’existence du fameux décret » décrit Mohamed Bouamama (45 ans).

Une centaine de praticiens potentiellement concernés

Le fameux décret a été publié en 2004 et s’intéresse aux résidents de médecine générale. Aucun délai ne s’imposait auparavant à ces résidents pour passer leur thèse, quand les internes de médecine générale doivent au plus tard soutenir leur thèse dans les trois ans suivant l’obtention du diplôme d’études spécialisées (DES). Effectuer des remplacements ou occuper des postes de faisant fonction d’interne était ainsi accessible sans difficulté à ces praticiens auxquels seul le sésame de la thèse faisait défaut. Afin d’harmoniser les situations, le texte de 2004 leur fixait la fin de l’année universitaire 2011-2012 pour « valider l’intégralité de la formation théorique et pratique » et présenter leur thèse indique le Syndicat national des jeunes médecins généralistes (SNJMG). Le décret a été publié, mais les premiers intéressés n’ont pas toujours été informés, entraînant des situations ubuesques. Il pourrait être une centaine selon le SNJMG qui a recueilli les signalements d’une quarantaine de praticiens (l’Ordre a pour sa part reçu 27 dossiers) à ne plus pouvoir exercer la médecine, en dépit parfois d’années de pratiques, en raison de ce couperet réglementaire largement méconnu.

Reconversions difficiles

Si certains doyens ont tenté d’accorder quelques dérogations, l’Education nationale s’est longtemps montrée moins indulgente. L’impossibilité de se réinscrire en troisième cycle (solution préconisée par le Conseil national de l’Ordre) et l’irrégularité des dérogations sont régulièrement rappelées. Cependant, la mobilisation du SNJMG et de l’Ordre pourrait avoir enfin payé. Après près de trois ans d’interventions auprès du ministre, quelques campagnes médiatiques et des procédures judiciaires (dont une devant le Conseil d’Etat qui a échoué !), les défenseurs des "privés de thèse" ont enfin été entendus. Dans le cadre de l’examen du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, le gouvernement défend un amendement dessinant une solution qui doit être de nouveau examiné aujourd’hui (après avoir été retoqué une première fois). Les médecins n’ayant pas soutenu leur thèse pourraient sous certaines conditions qui restent à définir être autorisés à s’inscrire de nouveau à l’université afin de la passer après avis d’une commission placée auprès des ministres de la Santé et de l’Enseignement supérieur. Après l’obtention du sésame, les praticiens pourraient avoir à effectuer une remise à niveau et pourraient exercer en zone sous dotée. Si des précisions doivent encore être apportées et si le texte doit franchir les différentes étapes réglementaires, il représente cependant un soulagement pour plusieurs des praticiens concernés, qui ont souvent dû s’engager dans des reconversions difficiles, notamment moralement (les passerelles vers d’autres professions médicales étant généralement inexistantes).

