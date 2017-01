Les prothèses synthétiques ou biologiques sont-elles utiles dans la chirurgie du prolapsus ?

L'utilisation de tissus prothétiques (bandelettes synthétiques ou greffes biologiques) dans la chirurgie du prolapsus est controversée. Publiée en 2016, une méta-analyse de 37 essais concluait qu'avec l'utilisation de bandelettes synthétiques, les patientes présentaient moins de symptômes en lien avec le prolapsus, et qu'une seconde intervention était moins souvent nécessaire que sans prothèse. Un nombre important d'études particulières ont été menées concernant les prothèses, mais trop hétérogènes et toujours trop limitées pour en tirer des conclusions solides, en particulier en termes de qualité de vie.

Le but de la présente étude était de comparer les résultats de la chirurgie du prolapsus de première intention avec ou sans recours à une prothèse synthétique ou biologique.

Cette étude randomisée concernait 35 centres hospitaliers du Royaume-Uni entre 2010 et 2013. Ont été incluses les patientes bénéficiant d'un premier traitement chirurgical de prolapsus utérin. Les interventions ont été réalisées par 65 gynécologues. Deux comparaisons ont été menées : un premier groupe de réparation sans tissu prothétique (P0-1) vs le groupe avec prothèse synthétique (PS), et un deuxième groupe sans prothèse (P0-2)

vs les interventions avec prothèse biologique (PB).

Les patientes ont été suivies pendant deux ans après l'intervention. Le résultat principal, mesuré à un an et à deux ans, était la symptomatologie décrite par la patiente (Pelvic Organ Prolapse Symptom Score POP-SS) ainsi que le score de qualité de vie.

Pas d'amélioration des résultats à deux ans…

Au total 1 348 femmes ont été incluses dans l'analyse : les comparaisons ont porté, d'une part sur un échantillon de 865 femmes, 430 P0-1 vs 435 PS, et d'autre part une population de 735 patientes, 367 P0-2 vs 368 PB.

À un an, les comparaisons ne donnent aucun résultat significatif. Concernant les symptômes, le score est de 5,4 dans le groupe P0-1 contre 5,5 dans le groupe PS (différence moyenne DM = 0,00 ; intervalle de confiance à 95 % IC95 : -0,70- 0,71 ; p = 0,99). Il en est de même entre le groupe P0-2, score de 5,5, et le groupe PB, score de 5,6 (DM = -0,15 ; IC95 : -0,93 – 0,63 ; p = 0,71). En ce qui concerne la qualité de vie à un an, pas de différence non plus: P0-1 = 2,0 vs PS = 2,2 (DM = 0,13 ; IC95 : -0,25 – 0,51 ; p = 0,50) et P0-2 = 2,2 vs PV = 2,4 (DM = 0,13 ; IC95 : -0,30 – 0,56 ; p = 0,54).

À deux ans, les scores moyens étaient les suivants : P0-1 = 4,9 vs PS = 5,3 (DM = 0,32 ; IC95 : -0,39 –1,03 ; p = 0,37) et P0-2 = 4,9 vs PB = 5,5 (DM = 0,32 ; IC95 : -0,48 – 1,12 ; p = 0,43).Les scores de qualité de vie étaient : P0-1 = 1,9 vs PS = 2,2 (DM = 0,15 ; IC95 : -0,23 – 0,54 ; p = 0,44) et P0-2 = 2,0 vs PB = 2,2 (DM = 0,10 ; IC95 : -0,33 – 0,52 ; p = 0,66).

Les complications (infection, rétention urinaire, dyspareunie ou autres douleurs), en excluant celles dues spécifiquement à la prothèse, ont été observées avec la même fréquence dans un délai d'un an, aussi bien avec les prothèses synthétiques que biologiques. Après deux ans, le nombre cumulatif de complications dues aux prothèses synthétiques est de 51, soit 12 %.

Mais ne concluons pas trop vite !

Ainsi, l'utilisation de prothèses synthétiques ou biologiques n'améliorerait pas les résultats des interventions en termes d'efficacité, de qualité de vie, d'effets indésirables à court terme. En outre, plus d'une femme sur dix présente une complication due à la prothèse synthétique dans un délai de deux ans.

Les auteurs concluent qu'un suivi à long terme est indispensable pour évaluer les bénéfices et les effets indésirables de l'utilisation de tissu prothétique dans la chirurgie du prolapsus. En effet, selon eux, l'indication d'une nouvelle intervention ne se manifesterait qu'après 12 ans en moyenne.

Les techniques chirurgicales de traitement des prolapsus sont variées. L'éventail des situations cliniques également et la stratégie opératoire en dépend. Certaines équipes proposent de n'avoir recours aux prothèses que lors des interventions de deuxième intention. L'interprétation des résultats de la présente étude exige un recul suffisant et une grande prudence avant de conclure.

Dr Charles Vangeenderhuysen