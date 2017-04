Les rendez-vous présidentiels du JIM : prévention et liberté au cœur du programme santé de François Fillon

Paris, le samedi 15 avril 2017 – Après avoir présenté dans ces colonnes nos entretiens avec le professeur Alfred Spira (pour Benoît Hamon), Marine Le Pen et Nicolas Brault (pour Jean-Luc Mélenchon), nous vous proposons de retrouver l’interview que nous a accordée le professeur Alain Milon, sénateur Les Républicains, soutien de François Fillon. Alors que les premières propositions du candidat de la droite et du centre concernant la distinction entre petits et gros risques ont fait couler beaucoup d’encre, Alain Milon dessine ici un programme inspiré par la volonté de garantir à tous la liberté: de soigner pour les professionnels de santé et de pouvoir choisir son praticien sans obstacle pour les patients. Cette liberté devrait également s’étendre aux établissements hospitaliers auxquels François Fillon souhaite accorder davantage d’autonomie, tandis qu’elle guide également les mesures en matière de santé publique. Après ces quatre « Rendez-vous », vous découvrirez la semaine prochaine les réponses d’un proche d’Emmanuel Macron.



JIM.fr : Que proposez-vous en ce qui concerne le numerus clausus ?

Alain Milon : Nous ne sommes pas convaincus qu’une modification du numerus clausus entraînera une amélioration immédiate de la situation. Si on augmente le numerus clausus, les effets ne se font en effet ressentir que dix ans plus tard. Nous sommes favorables en tout état de cause à une adaptation régionale du numerus clausus, en fonction des besoins anticipés pour les années à venir.



JIM.fr : Quelle mesure doit selon vous être adoptée pour renforcer l’attractivité de l’exercice libéral auprès des jeunes praticiens ?



Alain Milon : Il y en a beaucoup. D’abord obliger les étudiants en médecine à réaliser pendant leur cursus un stage chez un médecin libéral, généraliste ou spécialiste, afin qu’ils connaissent la médecine libérale, très différente de la médecine hospitalière. Ce stage leur permettra souvent d’être rassurés sur l’exercice de la médecine libérale. Deuxièmement, faciliter l’implantation de maisons de santé pluridisciplinaires, en permettant aux praticiens hospitaliers de faire des consultations avancées au sein de ces maisons. Cela contribuera à mettre en place un parcours de soins plus cohérent.

Les GHT remplacés par les groupements de santé de territoire

Par ailleurs, nous voulons transformer les groupements hospitaliers de territoire en groupement de santé de territoire, c'est-à-dire mettre en place un programme santé territorial qui inclut les médecins hospitaliers et les médecins libéraux, de manière à ce que ce projet territorial de santé soit le projet de tout le monde sur un territoire donné.



JIM.fr : Préconisez-vous des mesures contraignantes pour harmoniser la répartition des médecins libéraux sur le territoire ?



Alain Milon : Surtout pas. La philosophie du projet c’est la liberté des praticiens de s’installer, de travailler et la liberté du patient de choisir son médecin. Nous souhaitons également garantir la liberté de prescription du médecin.



JIM.fr : Etes-vous favorable au maintien en l’état, à l’élargissement ou au contraire à la suppression d’un secteur à honoraires libres ?



Alain Milon : Nous souhaitons le maintenir et supprimer par ailleurs la réforme du contrat responsable. Lorsqu'on aura réussi à revenir à un équilibre des comptes de la Sécurité sociale, nous voulons reconnaître l’exacte valeur de l’acte médical qui n’est pas reconnue actuellement. Honnêtement, est-ce que vous trouvez normal de payer seulement 25 euros une consultation?



JIM.fr : Quelle est votre position concernant la carte hospitalière ? Un moratoire sur la fermeture des établissements de proximité devrait-il être décidé ?



Alain Milon : Un moratoire sur la fermeture de lits n’est pas souhaitable. Par contre, dans le cadre des GST, de la réorganisation hospitalière sur un territoire, nous souhaitons réorganiser les plateaux techniques afin qu’ils assurent la sécurité du patient et permettre aux établissements qui ne disposent pas de ces plateaux techniques de faire du pré et du post soins.



JIM.fr : Quelles mesures défendez-vous pour lutter contre la souffrance des professionnels de santé ?



Alain Milon : Je suis en train de finaliser un rapport sur cette question. Notre préconisation est qu'il n'y ait plus à l'hôpital qu'un seul patron. Il faut que le directeur d’hôpital soit obligé de travailler en bonne coordination et bonne concertation avec la CME (ce qui aujourd’hui est déjà fréquemment le cas) et avec les représentants des personnels hospitaliers. Il faut éviter la direction unique et favoriser une direction partagée. Ensuite, il est nécessaire de donner plus d’autonomie aux hôpitaux y compris dans la reconnaissance par les salaires.

JIM.fr : Il pourrait y avoir des différences en fonction des établissements ?

Alain Milon : En fonction des établissements, de la qualité des agents, en fonction de la reconnaissance de la qualité, de la reconnaissance du travail ect. Je ne vois pas pourquoi un hôpital comme Avignon, exemple que je connais bien, ne pourrait pas se permettre de recruter un type génial en néphrologie par exemple. Nous souhaitons donner aux hôpitaux un statut qui soit proche de celui des Etablissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC).



JIM.fr : Etes-vous favorable à ce que les directeurs d’hôpitaux soient des médecins ?



Alain Milon : Exclusivement non. Mais s’il y a des médecins qui veulent devenir directeurs d’hôpitaux, pourquoi pas, au contraire. Ce qui est nécessaire selon nous c’est l’autonomie, le travail en concertation obligatoire des médecins et des personnels hospitaliers avec la direction et un statut proche du statut des ESPIC.



JIM.fr : Sans revenir sur les polémiques autour des petits et grands risques, pouvez-vous nous préciser les contours de l'Autorité de régulation que souhaite mette en place François Fillon ?



Alain Milon : L’Autorité de régulation est un endroit où se retrouveront le ministère de la santé, les caisses de sécurité sociale, les organismes complémentaires, les médecins et les associations de patients. Il s'agit de leur permettre de discuter ensemble de la régulation des soins : qui prend en charge quoi et comment on le prend en charge. On se rend compte quand on discute avec la Sécurité sociale, qu'elle a des objectifs précis qui sont louables.

Les mutuelles ne doivent plus être des payeurs aveugles

Quand on discute avec les organismes de mutuelle, apparaissent également des objectifs précis, majoritairement louables, mais ces entités ne se rencontrent jamais. Les mutuelles se disent être des payeurs aveugles. On voudrait que ces payeurs ne soient plus aveugles, même s’ils n’ont pas le pouvoir de décision.

JIM.fr : Maintiendrez-vous la réforme du contrat responsable en dépit de l’augmentation des restes à charge qu’elle semble entraîner ?

Alain Milon : Nous sommes pour une suppression complète du contrat responsable.

JIM.fr : Cependant, le contrat responsable a tenté de répondre aux problématiques de la prise en charge des soins d’optique ou dentaires ?

Alain Milon : Ce sera le travail de l’autorité de régulation de discuter ces questions. Aujourd’hui, on dit souvent que la Sécurité sociale n’intervient pas. Ce n’est pas vrai. Elle prend en charge de manière congrue ces soins. Est-ce que c’est nécessaire qu’elle intervienne de manière plus forte par exemple en ce qui concerne les enfants ? Sur ce point, vous savez que François Fillon propose la gratuité des lunettes pour les enfants. Et parallèlement, dans d’autres situations, les mutuelles pourraient être davantage sollicitées, avec des tarifs contrôlés. Le but de tout ça c’est d’avoir des tarifs contrôlés pour des offres similaires.



JIM.fr : Quelle position défendez-vous face à la prise en charge de soins dont l’efficacité thérapeutique est remise en question (homéopathie, cures thermales, médecine parallèle, médicaments de confort) ?



Alain Milon : Monsieur Fillon propose la mise en place d’états généraux de la santé. C’est à ce niveau là qu’il faudra que nous en parlions. Je pense qu’il faut reconnaître l’efficacité possible de tel ou tel produit, de telle ou telle façon de traiter, et outre la reconnaissance de cette efficacité d’en déterminer le niveau.

Il ne faut surtout pas empêcher l’arrivée des médicaments innovants

Dans les années à venir, le vieillissement de la population va engendrer de plus en plus de dépenses. À cela s'ajoutent les prix élevés des médicaments innovants. Ces deux facteurs là vont entraîner des dépenses supplémentaires considérables. Et il ne s’agit surtout pas d'empêcher l'arrivée des médicaments innovants. En contrepartie, des médicaments moins performants doivent être pris en charge autrement, sachant que les Etats généraux et l’Autorité de régulation doivent en la matière se pencher sur les participations des uns et des autres.



JIM.fr : Quelle mesure proposez-vous pour faire face aux coûts des médicaments innovants ?



Alain Milon : Si leur efficacité est prouvée, une discussion directe avec le CEPS pour la mise en place de l’AMM le plus rapidement possible. Nous voulons également mettre en place des contrats avec les laboratoires pharmaceutiques, contrats quinquennaux grâce auxquels il y aura une visibilité financière pour ces laboratoires, dans de bonnes conditions. Nous mettrons fin également au taux W qui est appliqué n’importe quand et qui au bout du compte sanctionne l’industrie pharmaceutique, qui est l’un des fleurons de l’industrie française. Notre schéma repose donc sur des discussions plus directes et des conventions mises en place pour les cinq années à venir ce qui permet aux organismes de sécurité sociale de savoir quelles seront leurs dépenses et permet aux industriels de prévoir quels seront leurs impôts. C’est plus que nécessaire. Il sera peut-être également utile de revoir un peu la loi sur les cellules souches. Nous avons un laboratoire français, le LFB qui fait des travaux considérables sur les organismes génétiquement modifiés, et qui ne peut pas les développer, à cause de la loi sur les OGM qui mélange tout. Aussi faudra-t-il peut-être faire en sorte que la loi sur les OGM soit un peu modifiée en ce qui concerne les traitements des maladies, pour permettre un développement plus large de ce type de médicaments.



JIM.fr : Soutenez-vous une augmentation significative (au moins 10 % en une seule fois) du prix du tabac ?



Alain Milon : François Fillon souhaite la mise en place d’une véritable médecine préventive. Il souhaite notamment intervenir dès l’école primaire pour avoir une médecine préventive efficace, en particulier sur l’alimentation et les pratiques addictives.

Restaurer la confiance des Français dans la vaccination est une priorité

Cette prévention s’appuiera notamment sur des visites obligatoires, à tous les moments de la scolarité et de la vie, créant une prévention totale. Sur le tabac, l’augmentation du prix n’entraînerait pas forcément de diminution de la consommation en raison du risque de marchés parallèles. Aussi, je souhaite qu’il y ait un travail important qui soit fait entre les services douaniers, les services de police et le ministère de la Santé. La lutte contre le tabagisme est plus compliquée qu’une augmentation pure et simple du prix du tabac. Nous préférons la prévention et l’information. Et on ne reviendra pas sur le paquet neutre.



JIM.fr : Souhaitez-vous une réforme du dépistage systématique organisé du cancer du sein ?



Alain Milon : Le dépistage organisé du cancer du sein, nous y sommes favorable à la condition qu’il soit adossé à une campagne d’information sur tous les aspects du dépistage (même si on sait que ces campagnes coûteuses n’ont parfois que de faibles résultats).



JIM.fr : Etes-vous favorable, comme l’a suggéré la concertation sur la vaccination, à un élargissement des obligations vaccinales afin d’améliorer la couverture des Français et de restaurer leur confiance ?



Alain Milon : J’y suis personnellement très favorable, quitte à ce que les vaccins ne soient pas uniquement prodigués par les médecins mais aussi par les infirmières et par les pharmaciens (par exemple pour ces derniers l’administration du vaccin contre la grippe). Il faut à tout prix qu’on restaure la confiance des Français dans la vaccination. C’est une obligation majeure de santé publique.



JIM.fr : Outre la lutte contre le tabac et le renforcement de la vaccination, quel enjeu de santé publique retient le plus votre attention ?



Alain Milon : Nous sommes très attentifs à la lutte contre l’alcool et le syndrome d’alcoolisation fœtale. C’est un point extrêmement important. Il faut faire une bonne information sur les dangers de l’alcool chez la femme enceinte et revoir un petit peu le logo.

JIM.fr : Cette lutte contre l’alcool pourrait-elle passer par un rétablissement de la loi Evin ?

Alain Milon : Nous souhaitons surtout nous concentrer sur la prévention et l’information dès l’école. Honnêtement, il ne s’agit plus de multiplier les interdictions ou les astreintes. En matière de contraintes, nous avons largement les dispositifs nécessaires, de même qu’en ce qui concerne les tarifs. C’est sur l’information qu’il faut agir. Les femmes enceintes doivent savoir qu’elles ne doivent pas boire, si non elles jouent à la roulette russe. Il faut que les jeunes sachent qu’ils ne doivent pas boire jusqu’à un certain âge ou fumer du cannabis parce que c’est dangereux pour leur cerveau. C’est une éducation aux risques. Ce sera un point fort du quinquennat de François Fillon s’il est élu président.

Claeys-Leonetti : une loi excellente



JIM.fr : Quelle est votre position vis-à-vis de l’accompagnement des personnes en fin de vie ? Considérez-vous qu’une place plus importante devrait être accordée à la volonté des familles dans le cas des sujets incapables de s’exprimer ?

Alain Milon : La dernière loi Claeys-Leonetti est excellente. Il suffit de la mettre en application. La loi est faite pour le général. La loi Leonetti était déjà satisfaisante, la loi Claeys-Leonetti l’a renforcée en matière d’information et en ce qui concerne les directives anticipées. A mon avis, il suffit d’informer les médecins et tous les soignants afin qu’ils informent eux-mêmes les patients, afin qu’ils rédigent leur directive anticipée. Il faudrait que ce soit quelque chose d’assez direct. La loi Claeys-Leonetti, à laquelle j’ai beaucoup travaillée, est à mes yeux parfaite, à moins que dans l’avenir le peuple veuille aller vers le suicide assisté ou la véritable euthanasie.

JIM.fr : Etes-vous favorable à l’accès des couples de femmes à la procréation médicalement assistée ?

Alain Milon : François Fillon y est défavorable ainsi qu’à la Gestation pour autrui.

JIM.fr : Etes-vous favorable à la possibilité de réaliser un dépistage des anomalies chromosomiques des embryons avant implantation ?

Alain Milon : Oui, dans le cadre strict d’une FIV, nous y sommes favorables.

JIM.fr : Les mesures prises pour accroître la transparence quant aux liens d’intérêts entre les professionnels de santé et l’industrie pharmacie vous semblent-elles suffisantes ?

Alain Milon : La loi Bertrand devrait être revue. Il faudrait mieux déterminer si un lien entre un expert et un laboratoire entraîne obligatoirement un conflit. Beaucoup de voix s’élèvent pour souligner le risque de devoir s’appuyer sur des experts sans aucune expérience et sur des chercheurs sans expertise. Il faut revoir la loi sur ce point précis et cela est une nécessité si l’on veut conserver en France de la recherche de qualité, qui ne peut pas être financée uniquement que par l’Etat. Il faut revoir la différence entre lien et conflit. Une définition parfaite est extrêmement difficile à trouver.

JIM.fr : Quelle est votre position en ce qui concerne la recherche sur l’embryon ?

Alain Milon : François Fillon s’en remet à la loi de bioéthique actuelle, qui devrait être prochainement révisée.

JIM.fr : Souhaitez-vous le rétablissement du délai de réflexion avant une IVG ?

Alain Milon : Nous souhaitons le rétablissement de ce délai, à condition qu’il ne soit pas obligatoire. Il faut qu’il soit proposé systématiquement mais pas obligatoire.

Souhaitez-vous réformer la législation sur le cannabis ?

Alain Milon : Nous sommes contre la légalisation, en raison des dangers très importants du cannabis pour le cerveau en particulier. Mais nous pourrions être favorables à une réforme de la pénalisation pour les usagers. Encore, une fois, dans ce domaine, l’essentiel est la prévention.

JIM.fr : Etes-vous favorable à l’expérimentation des salles d’injection à moindre risque ?

Alain Milon : Nous ne reviendrons pas là-dessus.