Les troubles bipolaires en progression

Paris, le mercredi 19 avril 2017 – Les Centres de contrôle des maladies américains rendaient publiques hier des statistiques concernant la fréquence des troubles anxieux et dépressifs au sein de la population américaine, mettant en évidence que 3,4 % des Américains sont concernés par un trouble psychologique grave. En France, une étude publiée par le Bulletin épidémiologique hebdomadaire permet d’évaluer la progression des troubles bipolaires (TB) et des troubles dépressifs.

Un fardeau majeur

Conduite à partir de la base nationale de Recueil d’information médicalisée en psychiatrie (RIM-P) cette étude ne permet pas de déterminer parfaitement la prévalence de ces troubles, puisqu’elle exclut les patients non pris en charge dans des établissements de santé ayant une activité autorisée en psychiatrie. Cependant, ces travaux offrent des données importantes et utiles : très peu d’investigations épidémiologiques ont en effet « exploité les données du RIM-P sur les troubles de l’humeur pris en charge dans les établissements ayant une activité autorisée en psychiatrie ». Il apparaît ainsi qu’entre 2010 et 2014, 1 684 663 et 446 867 patients ont été pris en charge, respectivement, pour troubles dépressifs (TD) et TB dans ces structures. Si le taux de malades admis pour trouble dépressif est demeuré stable, une augmentation annuelle de 2,6 % chez les hommes et de 3,4 % chez les femmes est constatée en ce qui concerne les troubles bipolaires, ce qui pourrait s’expliquer par un meilleur diagnostic des pathologies, grâce une sensibilisation accrue. L’enquête met par ailleurs en évidence, des taux plus importants de manière marquée dans certaines régions. Pour les auteurs, ces chiffres confirment le poids majeur que représentent pour la santé publique ces troubles dépressifs et bipolaires. Aussi, estiment-ils essentiel de poursuivre la surveillance épidémiologique. Favoriser les actions de détection et de prise en charge précoce paraît également essentiel, pour éviter « la chronicisation et le passage à l’acte suicidaire » insistent-ils encore.

Léa Crébat