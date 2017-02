Les vibrations du corps entier font-elles trembler la spasticité ?

Deux cent soixante-six sujets ont été étudiés qui avaient participé à 9 essais (3 sur la paralysie cérébrale, un sur la sclérose en plaques, un sur l’ataxie spinocérébelleuse et 4 sur l’AVC). Concernant le niveau de preuve, une étude était de niveau 1b (PEDro ⩾ 6 et taille de l'échantillon > 50) et 8 étaient de niveau 2b (PEDro < 6 ou taille de l'échantillon ⩽ 50). Les trois essais sur la paralysie cérébrale (niveau 2b) ont rapporté des effets bénéfiques de la vibration du corps entier sur la réduction de la spasticité au niveau des membres inférieurs, mais le protocole optimal n'a pu être identifié. Pour autant, les résultats ne révèlent aucun bénéfice constant sur la spasticité dans les autres affections neurologiques étudiées. En outre, il y a peu de preuves que le changement de l’intensité de la spasticité ait été liée à une modification dans la performance fonctionnelle. De nombreuses études examinées étaient limitées par la faiblesse de la méthodologie et de la qualité des rapports, néanmoins les événements indésirables étaient mineurs et rares.

Meizhen Huang et coll. : Effects of whole body vibration on muscle spasticity for people with central nervous system disorders: a systematic review. Clin Rehab., 2017; 31: 23-33.