Levothyrox : le numéro vert pris d’assaut

Paris, le lundi 28 août 2017 – A la demande de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), la formulation du Levothyrox (thyroxine) commercialisé par les laboratoires Merck a été modifiée récemment afin d’améliorer la stabilité du médicament : des fluctuations de posologie non négligeables pouvaient en effet exister d’une boîte à l’autre. Pourtant, depuis plusieurs mois, certains patients se plaignent d’effets secondaires qu’ils imputent au nouveau Levothyrox. Fatigue, perte de cheveux, vertiges : de nombreux symptômes rapportés sont évocateurs de dysfonctionnements thyroïdiens. Aujourd’hui, un grand nombre de malades réclament le retour à l’ancienne formule ou la coexistence des deux : plus de 124 000 personnes ont signé une pétition dans ce sens.

70 000 appels en trois jours !

Face à cette situation inattendue, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a tenu à se montrer rassurante. Tout en rappelant les situations dans lesquelles un bilan sanguin est nécessaire pour contrôler l’effet du médicament sur la TSH, l'agence a insisté sur le fait que les études de bioéquivalence réalisées étaient parfaitement conformes. Mais ces messages n’ont pas suffi à apaiser les craintes et critiques. Aussi, un numéro vert a été mis en place mercredi dernier. Selon le Parisien, ce dernier a été littéralement pris d’assaut. En trois jours, il a en effet reçu 70 000 appels ! L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) n’avait, semble-t-il, pas anticipé un tel engorgement puisque seules 15 personnes avaient été initialement prévues pour répondre aux questions ! Résultat : le numéro vert a vite été saturé. La situation s’est progressivement améliorée avec l’arrivée rapide de renforts : vendredi soir, 90 personnes étaient sur le pont pour prendre les appels.

Dans la majorité des cas, selon l’ANSM, les patients qui téléphonent ne présentent pas d’effets secondaires, mais ont « besoin d’être rassurés ». Cependant, certains appelants évoquent pour leur part une liste de troubles, tandis que les témoignages abondent également dans la presse. De plus en plus, un retour à l’ancienne formule est "exigé". Face à cette fronde, l’ANSM exhorte : « Il y a un risque vital à arrêter le traitement. Les personnes ayant des désagréments doivent consulter leur médecin » insiste-t-elle.

Le spectre du furosémide

Compte tenu de l’ampleur du phénomène, il est probable que l’ANSM devra conduire de nouveaux tests pour confirmer (ou infirmer) la bonne stabilité du médicament et le caractère non significatif du nombre d’effets secondaires rapportés (il n’est pas anormal, compte tenu des trois millions de personnes traitées par Levothyrox qu’un certain nombre de patients connaisse des périodes de perturbation de leur fonction thyroïdienne). De tels travaux pourraient en outre ne pas être suffisants pour apaiser les patients, dans une affaire qui à certains égards rappelle l’emballement autour du furosémide : les signalements s’étaient multipliés après qu’une vieille dame ait retrouvé un comprimé de zopiclone dans sa boîte de furosémide. Une inversion dont elle était en réalité responsable et dont la médiatisation a entraîné une gestion de crise et l’interruption des chaines de production du laboratoire !

Aurélie Haroche