Levothyrox : risque de pénurie de la formule pédiatrique de la thyroxine

Paris, le vendredi 1er septembre 2017 – Le changement de formulation du Levothyrox a entraîné le signalement d’effets secondaires chez de nombreux patients (évocateurs d’un déséquilibre thyroïdien) conduisant certains d’entre eux à réclamer et à rechercher l’ancienne composition. Faute de l’obtenir, un nombre croissant se reportent sur la forme pédiatrique de la thyroxine, la L-Thyroxine Serb (suspension buvable). Face aux demandes de leurs patients, certains praticiens ont accepté de prescrire cette présentation à des adultes. Résultat : « La délivrance quotidienne de forme buvable (…) est de trois à quatre fois supérieure à la délivrance antérieure » alerte l’Ordre des médecins. Le risque de pénurie est réel, ce qui pourrait représenter une menace pour la continuité de la prise en charge des plus jeunes.

Réserver la forme buvable aux enfants et aux personnes présentant des troubles de la déglutition

Aussi, l’Ordre des médecins et l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) lancent l’alerte. « Le report vers les gouttes à la place du Lévothyrox nouvelle formule, tout à fait sûre et de meilleure qualité que l’ancienne formule, risque de priver des enfants d’un traitement indispensable » martèle le patron de l’ANSM, Dominique Martin qui insiste pour que tous les professionnels de santé et notamment les pharmaciens, ainsi que les patients se mobilisent « pour que cela n’arrive pas ». Ainsi, est-il demandé aux praticiens « de prescrire la L-Thyroxine Serb en priorité aux enfants de moins de huit ans et aux personnes ayant des troubles de la déglutition » et aux pharmaciens de « délivrer la L-Thyroxine Serb en priorité à ces populations qui ne disposent pas d’alternative. Les autres patients présentant une ordonnance de L-thyroxine Serb doivent être invités à consulter à nouveau leur médecin ».

Mea culpa mesuré de l’ANSM

Parallèlement à cette mise au point, Dominique Martin reconnaît dans les colonnes du Quotidien du médecin et du Monde que la communication autour du changement de formule a probablement été insuffisante. « Nous sommes conscients que l’information n’est manifestement pas arrivée jusqu’aux patients. Nous considérons que la meilleure information est celle qui passe par le dialogue entre le professionnel de santé (médecin/pharmacien) et le patient » indique le patron de l’ANSM au Quotidien du médecin, tandis qu’il explique au Monde : « Il y a eu un défaut d’information aux patients, nous en sommes conscients et ne nions pas leurs difficultés ». Cependant, Dominique Martin rappelle que différentes actions ont été mises en place et insiste sur le fait qu’ « aucun cas grave n’a à ce jour pas été signalé ».

Première action en justice

Cette appréciation de la situation est très éloignée de celle de nombreux commentateurs et patients. Ainsi, sur France Inter, hier, le docteur Dominique Dupagne considérait que : « Le principal fautif dans cette affaire reste l’Agence du médicament qui ne parvient toujours pas à communiquer correctement avec le public ». Le praticien estime par ailleurs que l’ANSM aurait dû réaliser une étude complémentaire, chez les patients, pour bien évaluer l’impact de la nouvelle composition.

De telles critiques ne peuvent que conforter certains patients dans leur volonté d’une action frontale contre ceux qu’ils pensent responsables de leur souffrance, l’ANSM et les laboratoires. Ainsi, hier, une habitante des Alpes-Maritimes, avocate au barreau d’Ajaccio, a déposé plainte contre le laboratoire Merck pour « mise en danger de la vie d’autrui ».

Accalmie ?

Cependant, l’affaire pourrait connaître une accalmie si l’on en juge par la tendance à la baisse du nombre de signalements à l’ANSM et d’appels au numéro vert. Ainsi, l’ANSM a reçu à ce jour 5 000 déclarations d’effets secondaires, avec un pic de 1 000 à 1 200 les 23 et 24 août. Mais « cela décroît depuis le 27 août » indique l’Agence citée par Le Monde. De même si les standards du numéro vert ont quasiment explosé lors de son ouverture, avec 100 000 appels en deux jours, le rythme a fortement diminué avec actuellement 2 500 coups de fil quotidiens. Concernant les signalements, une minorité (765) a été transférée aux centres régionaux de pharmacovigilance très occupés, tandis que le nombre de dossiers complets est très limité, tout au plus une trentaine selon Dominique Martin, « dont 25 » sont des hypo ou hyperthyroïdies. Parallèlement à cette analyse des déclarations par les centres de pharmacovigilance, une enquête, lancée en mars est en cours, dont les résultats seront dévoilés en octobre. L’affaire pourrait d’ici là connaître d’autres rebondissements, tandis que de nombreuses analyses et réflexions ont déjà été produites dont vous pourrez découvrir un aperçu ce samedi dans les colonnes de JIM +.

Aurélie Haroche