L’histiocytose céphalique est une forme rare d’histiocytose non langerhansienne, cutanée et bénigne, apparaissant dans les premières années de la vie. Cette forme n’est classiquement pas associée à une atteinte systémique ; un bilan d’extension peut être discuté en fonction de la présentation clinique.

Diagnostic clinique

L’histiocytose céphalique bénigne (HCB) fait partie du spectre des histiocytoses non langerhansiennes (HNL), incluant également le xanthogranulome juvénile (XGJ), l’histiocytose éruptive généralisée (HEG) et le xanthoma disseminatum (XD). Il s’agit d’une forme cutanée rare d’HNL. Elle a été décrite en 1971 par Gianotti et coll. sous la dénomination « histiocytose infantile à cellules contenant des particules vermiformes intracytoplasmiques et sans granules de Birbeck ».

Les 4 critères diagnostiques initiaux(1) étaient les suivants :

– apparition de la dermatose avant 3 ans,

– localisation des lésions sur l’extrémité céphalique, absence de lésion au niveau palmoplantaire, muqueux ou viscéral,

– rémission complète spontanée,

– infiltrat monomorphe d’histiocytes avec absence d’immunomarquage S100 et CD1a.

Description clinique

Cliniquement, l’HCB se présente sous la forme d’une éruption initialement localisée sur l’extrémité céphalique (joues : figure 1), constituée de petites macules et papules de 2 à 8 mm, rouges ou marron, parfois jaune-orangées en leur centre, asymptomatiques. D’autres localisations sont possibles, telles que le cou, le tronc et les membres inférieurs. En revanche, les muqueuses, les paumes et les plantes sont épargnées. Cette forme d’histiocytose apparaît classiquement dans la première année de vie bien qu’elle puisse survenir jusqu’à l’âge de 3 ans. La revue de la littérature en 2014 fait état de 55 cas d’HCB(2) avec un délai d’apparition de 13 mois. Il existe une faible prédominance masculine (sex ratio de 1,75). Dans cette étude, les lésions décrites sont, pour la majorité, des papules (67 %) jaune-rouges ou jaune-brunes, des maculopapules (22 %) et rarement des nodules (2 %). Les lésions surviennent initialement sur le visage (83 % des cas). Elles s’étendent secondairement sur la partie supérieure du corps (65 %) avant une phase de régression moyenne de 44 mois.

Diagnostics différentiels

Selon la présentation clinique, plusieurs diagnostics différentiels peuvent être discutés. L’histologie peut constituer une aide précieuse, notamment pour différencier le groupe des HNL d’autres pathologies.

• Autres types d’histiocytoses

– Histiocytose langerhansienne (HL) : formes cliniques (lésions étendues papulo-nodulaires ou pustuleuses, croûteuses localisées préférentiellement sur le cuir chevelu, les grands plis, éventuellement signes généraux en cas d’atteinte viscérale) et histologiques généralement différentes de l’HCB (voir paragraphe histologie).

– Autres entités du groupe HNL :

– Xanthogranulome juvénile (XGJ) : variante micronodulaire, avec des lésions jaune-orangées. L’extrémité céphalique est une localisation fréquente des XGJ. L’atteinte muqueuse, l’association avec des troubles métaboliques ou une atteinte ophtalmologique diffèrent de l’HCB.

Certaines formes de XGJ peuvent être associées à une atteinte viscérale ou à une neurofibromatose de type 1.

– Histiocytome éruptif généralisé ou histiocytose éruptive généralisée (HEG) : affection cutanée (plutôt décrite chez l’adulte) ayant de nombreux points communs anatomocliniques avec l’HCB. L’éruption est, en revanche, rapidement extensive avec les lésions regroupées en plaques symétriques sur la face, le tronc et la racine des membres. Il n’a pas été mis en évidence d’association avec des lésions viscérales.

– Xanthoma disseminatum (XD) : forme plutôt observée chez l’adulte avec papulonodules regroupés sur les plis, les muqueuses (buccale et pharyngée, parfois trachéobronchique), un diabète insipide et rarement des lésions viscérales (poumon, cœur, vaisseaux, reins, rate, foie et glandes surrénales).

• Mastocytose

Dans sa forme nodulaire ; le signe de Darier (apparition d’érythème et de lésion urticarienne après friction de la lésion initiale) n’étant pas suffisant pour établir le diagnostic, une confirmation histologique est demandée.

• Verrues planes (figure 2)

• Autres

Nævus de Spitz (forme agminée), cicatrices (varicelle), éruption paravirale (syndrome de Gianotti-Crosti), acné, etc.

Traitement

Aucun traitement local ou systémique n’a été décrit pour l’HCB car l’évolution tend vers la régression spontanée des lésions (évolution comparable à celle des autres entités à prédominance cutanée telles que le XGJ ou l’HEG). La phase de régression peut être longue et débute en moyenne après 4 ans d’évolution (3). Des régressions partielles, des séquelles à type de trouble pigmentaire (hypo- ou hyperpigmentation post-inflammatoire) ou d’atrophie cutanée sont fréquentes (4). L’abstention thérapeutique doit bien évidemment n’être envisagée qu’après confirmation diagnostique par un examen histologique et un suivi clinique excluant la survenue d’anomalie extracutanée. Le problème principal est donc l’impact esthétique de cette HNL avec un fort retentissement psycho-social pour les parents ou l’enfant en âge scolaire, notamment dans les formes profuses.

Histologie : éliminer les diagnostics différentiels

Le diagnostic d’HNL type HBC vient de la confrontation entre la clinique et l’histologie d’une lésion, même si elle n’est pas toujours effectuée en première intention chez les patients paucisymptomatiques (5). En microscopie optique, il existe sous un épiderme sans particularité, une prolifération cellulaire dermique superficielle et moyenne, bien circonscrite, majoritairement constituée d’histiocytes. Ces histiocytes ont un abondant cytoplasme clair contenant des inclusions de particules membraneuses vermiformes, sans granules de Birbeck (contrairement à l’histiocytose langerhansienne). Au sein de l’infiltrat, on peut également observer des lymphocytes et des polynucléaires éosinophiles épars.

Par ailleurs, il n’est pas visualisé de cellules géantes ou d’histiocytes spumeux (appelés cellules de Touton, présents dans les XGJ).

L’immunomarquage est commun aux HNL (figures 3 a-b-c) :

– négativité des 3 marqueurs d’histiocytose langerhansienne : CD1a-, Protéine S100-, langérine-,

– positivité : CD68+, fascine+, facteur XIIIa+. Les histologies d’HCB et d’HEG peuvent être sensiblement identiques, et certaines formes restent inclassables au sein du groupe des histiocytoses non langerhansiennes. La présence d’un contingent de cellules CD1a+ n’exclut pas le diagnostic d’HNL, mais peut faire évoquer une forme frontière entre HNL et HL. En résumé, l’histologie de l’HCB n’est pas spécifique mais entre dans le spectre des HNL. Elle constitue un argument diagnostique fort et permet d’éliminer la plupart des diagnostics différentiels.

Exploration des pathologies associés

Comme décrit dans les critères de Gianotti et coll., l’HCB n’est classiquement pas associée à une atteinte viscérale ou muqueuse. Toutefois, un examen clinique minutieux devra être pratiqué devant toute suspicion d’histiocytose, à la recherche de signe d’appel extra-cutané (altération de l’état général, fièvre, adénopathie, hépato-splénomégalie, douleur osseuse, trouble respiratoire, etc.). Le bilan d’extension ne doit pas être systématique. Dans le cas où l’on suspecte une forme de chevauchement (figure 4), un bilan d’extension peut être discuté au cas par cas :

– bilan ophtalmologique en cas de doute sur une variante micronodulaire de XGJ (recherche de nodules iriens ou conjonctivaux, de glaucome, d’uvéite, d’hétérochromie…), anomalies ophtalmologiques observées dans 0,4 % des XGJ avant 2 ans(4) ;

– bilan plus détaillé en cas de diagnostic incertain, clinique atypique, signe d’appel extracutané (1) : biologie avec hémogramme, fonctions rénale et hépatique, recherche de trouble métabolique (notamment dyslipidémie et diabète), bilan hormonal sur l’axe hypothalamo-hypophysaire. Discuter de l’imagerie : échographie abdominale, radiographie thoracique et du squelette, imagerie cérébrale selon le signe d’appel.

Dans la littérature, un cas de diabète insipide a été rapporté chez un patient ayant une HBC. Sachant que le diabète insipide (dû dans ce cas à une infiltration xanthomateuse de la post-hypophyse) est fréquemment associé au XD et que les lésions cutanées étaient apparues tardivement vers l’âge de 4 ans, il pourrait s’agir d’une forme frontière entre XD et HCB(6). Un cas de diabète insulinodépendant a également été décrit chez un patient HCB : présence d’un trouble métabolique associé (comme décrit dans les XGJ) ou simple association fortuite ?

Pathogénie

Une forte relation anatomoclinique existe entre les entités du groupe des histiocytoses non langerhansiennes (type XGJ, HCB et HEG), mais s’agit-il réellement de pathologies distinctes ? Plusieurs hypothèses pourraient être envisagées pour ces formes à expression cutanée majoritaire : correspondent-elles à différentes phases d’une même pathologie, avec évolution morphologique dans le temps (exemples d’évolution d’HCB à XGJ), ou sont-elles des formes limitées et diffuses d’une même entité (7) ? Ces pathologies cutanées ont une évolution similaire vers la régression spontanée, ce qui serait un argument clinique supplémentaire. En ce qui concerne l’histologie au sein du groupe des HNL, il n’existe pas de marqueur pathognomonique d’une entité spécifique (5) et certaines histologies restent inclassables. Les variations histologiques sont-elles en rapport avec différents stades de la maladie ? À noter que le rôle de certains superantigènes ou agents infectieux (virus VZV dans un cas de transformation HCB en XGJ ?) a été évoqué comme modifiant la morphologie clinique et histologique (8).

En conclusion

L’histiocytose céphalique bénigne est une pathologie cutanée rare de l’enfant, appartenant au groupe des HNL. Des formes de chevauchement existent, posant la question d’une seule et même entité, incluant notamment l’HCB, l’HEG et le XGJ. Un bilan d’extension n’est pas systématique mais doit être orienté en fonction de signes d’appel. Le suivi est capital pour évaluer les modifications morphologiques et l’apparition de signes extracutanés (formes de chevauchement entre HNL ou formes indéterminées).

