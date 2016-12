L’hypercyphose, c’est parfois héréditaire !

Les auteurs concluent que la courbure du rachis thoracique peut être héréditaire et que certains des facteurs génétiques déterminant la courbure du rachis thoracique sont également impliqués dans l'amyotrophie du muscle paraspinal, la baisse de DMO et l’augmentation de la prévalence de fractures vertébrales.

On retrouvait une corrélation « génétique » entre l'angle de cyphose et la surface du muscle paraspinal (-0,46 ; IC95 % -0,67 à 0,26), les fractures vertébrales (0,39, IC95 % 0,18-0,61), la DMO (-0,23, IC 95 % -0,41 à -0,04).

L'objectif était de déterminer l'héritabilité de la courbure du rachis thoracique et de quantifier l'étendue de la variation génétique partagée entre cette courbure et d’autres éléments au niveau du rachis, tels que la présence de fractures vertébrales, la densité minérale osseuse et la taille du muscle paraspinal.

Référence

Yau MS et coll. : Heritability of Thoracic Spine Curvature and Genetic Correlations With Other Spine Traits: The Framingham Study. J Bone Miner Res., 2016; 31: 2077–2084. doi: 10.1002/jbmr.2925.