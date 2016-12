L’hyperuricémie peut-elle être considérée comme un facteur de risque cardio-vasculaire ?

Certains travaux ont attiré l’attention sur un possible lien entre l’hyperuricémie et l’hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux et les pathologies cardiaques. Les études expérimentales montrent que les cristaux d’urate de sodium peuvent se déposer sur la paroi des vaisseaux, y compris des coronaires, et sont à l’origine d’une altération de la fonction endothéliale, de stress oxydatif, d’une inflammation et d’une activation plaquettaire. Toutefois rien ne permet encore d’affirmer que l’hyperuricémie soit un facteur de risque indépendant de pathologie cardio-vasculaire et, qu’à ce titre, il soit nécessaire de la traiter. Pour le savoir, une équipe australienne a réalisé une analyse prospective considérant le taux d’uricémie initial de plus de 4 000 participants et leur devenir cardio-vasculaire au cours d ‘un suivi de 15 ans.

Le premier élément frappant est la prévalence élevée de l’hyperuricémie dans cette cohorte, constituée en partie de patients sans antécédent cardio-vasculaire (n = 3475) et de patients avec antécédents cardio-vasculaires (n = 698), de 48 ans de moyenne d’âge pour les premiers et 62 ans pour les seconds. L’hyperuricémie touche en effet 10,7 % de la totalité des personnes incluses. Après ajustement pour l’âge et le genre, il apparaît que chaque élévation de l’uricémie de 0,1 mmol/l est associée à une augmentation de la mortalité totale (HR [Hazard Ratio] = 1,19 ; intervalle de confiance à 95 % de 1,04 à 1,36), de la mortalité cardio-vasculaire (1,27 ; 1,03 à 1,57) et du risque de survenue d’un premier accident cardio-vasculaire (1,28 ; 1,13 à 1,44).

Mais ce n’est pas si simple, puisque l’ajustement sur le mode de vie et les autres facteurs de risque cardio-vasculaire vient tempérer cet effet qui ne demeure significatif que pour les patients qui avaient, dès le démarrage de l’étude, des antécédents de goutte ou de pathologie cardio-vasculaire.

Ces résultats suggèrent que l’hyperuricémie ne constitue pas un facteur indépendant de risque cardio-vasculaire. Son impact cardio-vasculaire semble varier au cours du développement de la maladie cardio-vasculaire. Traiter préventivement une hyperuricémie paraît inutile pour les individus asymptomatiques. En revanche, le traitement hypo-uricémiant peut bénéficier aux individus suivis pour une pathologie cardio-vasculaire et qui présentent des signes cliniques de goutte.

Dr Roseline Péluchon