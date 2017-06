Libéraux : une solution pour éviter le burn-out !

Besançon, le jeudi 15 juin 2017 – Les résultats d’une enquête nationale sur l’épuisement professionnel chez les infirmières libérales, conduite par Didier Truchot, professeur de psychologie sociale à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté et son élève doctorante Mathilde Duboz viennent d’être publiés dans L’Infirmière libérale magazine.

Leurs conclusions pourraient également bénéficier à la prévention de ce syndrome chez l’ensemble des professionnels libéraux.

Une « grande étude »

Cette étude déclarative a porté sur 1678 infirmières libérales.

88 % des répondants sont des femmes et la moyenne d’âge est de 44 ans. Ces travaux cherchaient à déceler les causes et le niveau de burn-out dans cette population, au sein de laquelle la prévalence de l’épuisement professionnel, on le sait, est élevée.

Cette recherche s’est ainsi employée à mettre en évidence les diverses situations de tension rencontrées (baptisées « stresseurs ») et à les noter de 0 à 6 en fonction de leur implication dans le développement de symptômes associés au burn out.

Empêchés et débordés, les libéraux sont épuisés !

Les situations qui apparaissent les plus susceptibles de mener au burn out sont celles qui donnent le sentiment d’être débordé par son travail, comme une amplitude horaire importante (notée 5,22 sur 6, la moyenne étant de 48 heures par semaine), des services exigés « qui ne relèvent pas du ressort » de l'infirmière (5,18 sur 6) ou le manque de temps pour se reposer (4,84 sur 6).

Le deuxième facteur de stress le plus important est « le travail empêché », notion qui regroupe les relations conflictuelles avec des patients ou avec les collègues, un environnement de travail contraignant, le fait d’exercer dans des logements peu adaptés, avec un manque de matériel (4,57 sur 6) ou encore le fait de réaliser des soins dans des logements sales ou vétustes (4,12 sur 6). Viennent enfin, comme facteur important, les inquiétudes financières et la difficulté à trouver la bonne distance face aux malades.

En revanche, le fait d'éprouver des affects, des sentiments et de la compassion vis-à-vis du patient, semble « protéger de l'épuisement et de la dépersonnalisation, car ce ressenti donne du sens au travail des infirmières libérales » soulignent les auteurs.

Cabinet de groupe : la solution contre le burn-out ?

Cette publication révèle aussi que le burn-out est plus élevé chez celles travaillant seules que chez celles qui sont associées. « Il y a donc un effet net du type d’environnement de travail à prendre en compte dans les préconisations car la différence est énorme en termes d’heures de travail. Ainsi, celles qui exercent seules travaillent en moyenne 53 heures par semaine et le chiffre tombe à 38 heures pour celles qui sont associées (…) La voie royale pour diminuer le burn-out peut donc être le cabinet de groupe qui protège de la charge de travail » analyse Didier Truchot.

Des conclusions qui pourraient vraisemblablement s’étendre notamment aux médecins généralistes libéraux, qui connaissent, eux aussi, une "épidémie" de ce syndrome…

Frédéric Haroche