Liberté d’installation et permanence des soins : la FHF déterre la hache de guerre !

Paris, le jeudi 31 août 2017 - Frédéric Valletoux, président de la Fédération Hospitalière de France (FHF) a présenté sa feuille de route pour la rentrée et rappelé certaines des positions de son organisation. Il a notamment estimé que les médecins libéraux devaient de nouveau prendre part à l'obligation de la continuité des soins les soirs et week-ends (obligation supprimée en 2002). Il a aussi renouvelé sa proposition de supprimer la liberté d'installation des médecins libéraux en secteur 2 dans les zones sur-dotées tout en préservant cette liberté pour ceux en secteur 1.

Le SML (Syndicat des médecins libéraux) a été le premier à réagir à ces déclarations. Il observe « que cette fois-ci la FHF ne s’embarrasse plus de précautions et ne dissimule rien de ses funestes objectifs ».

Il explique : « quelle incohérence de prétendre agir contre les prétendus déserts médicaux en promettant le « bagne » des gardes 24h/24 et 7j/7 (comme c’était le cas avant 2002) aux futurs installés. A moins qu’en voulant faire de l’exercice libéral un enfer, les hôpitaux, pas toujours formidablement bien organisés, n’essaient de passer pour un Eden aux yeux de jeunes médecins qu’ils ne parviennent pas à fidéliser malgré la création de primes multiples… ». « Tout ceci est bien évidemment grotesque » s’emporte le SML.

Et au syndicat de douter de la crédibilité « de la FHF lorsqu’elle prétend vouloir « mener une réflexion conjointe aves les représentants de la médecine de ville ». On ne peut pas vouloir travailler avec les médecins libéraux et multiplier les provocations à leur égard ».

Xavier Bataille