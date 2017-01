Limiter le recours à la dissection lymphatique axillaire lorsque le ganglion sentinelle est négatif

Améliorer la qualité de vie des patientes souffrant d’un cancer du sein est une des ambitions majeures des oncologues. C’est dans ce sens que Jean-Marc Classe (Institut de Cancérologie de l’Ouest René Gauducheau à Nantes) a recueilli avec son équipe les données concernant 590 patientes avec cancer du sein opérable sans évidence de dissémination au niveau ganglionnaire à l’échographie ou à la ponction à l’aiguille fine. Après chimiothérapie néoadjuvante, ces femmes ont eu une chirurgie avec analyse du ganglion sentinelle qui était atteint chez 139 d’entre elles. Ces patientes ont ainsi subi une dissection lymphatique axillaire, ce qui n’a pas été le cas des autres. Chez les 416 patientes dont les données étaient disponibles après un suivi moyen de 35,8 mois, la survie sans récidive était de 94,8 % avec une survie globale de 98,7 %, comparable à ce que l’on observe « historiquement » chez les femmes qui subissent une dissection lymphatique axillaire dans les mêmes conditions. Il semble donc possible d’éviter ce geste chirurgical relativement invasif lorsque la mise au point préopératoire est rassurante et le ganglion sentinelle négatif.

Référence

Classe JM et coll.: Sentinel node detection after neoadjuvant chemotherapy in patient without previous axillary node involvement (GANEA 2 trial): follow-up of a prospective multi-institutional cohort. San Antonio Breast Cancer Symposium (Texas, Etats-unis): 6-10 décembre 2016.