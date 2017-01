L’importance d’un dépistage précoce des troubles anxieux et thymiques

Le cinquième sujet de ce « best of » pour 2016 concerne une étude que nous avions déjà évoquée en juin dernier (cf. La dépression en héritage). L’éditorialiste de The American Journal of Psychiatry résume la leçon de cette enquête longitudinale (d’une trentaine d’années) en comparant l’histoire (dépressive) familiale à un « GPS » pour le repérage (et le traitement) des troubles anxieux et thymiques. Rappelons que cette recherche confirme l’élévation importante du risque dépressif chez les enfants de parent(s) lui (eux)-même(s) dépressif(s), risque environ triplé, comparativement aux sujets-témoins, et montre que la surmorbidité et la surmortalité imputables au contexte familial peuvent « persister jusqu’à la quarantaine. »

Nécessité d’améliorer la prise en charge des patients déments

Du fait de leur fréquence et de leur impact dramatique sur les personnes concernées et leur famille, les pathologies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer constituent un vrai défi thérapeutique. Elles représentent un grave problème de société impliquant de développer de meilleures stratégies pour améliorer concrètement la prise en charge des patients déments, notamment en matière de troubles du comportement où il serait « judicieux de proposer des interventions non pharmacologiques », comme l’interaction sociale ou l’exercice physique. Intérêt particulier de ces interventions : permettre de « réduire l’utilisation des neuroleptiques » ou offrir du moins une alternative à des posologies trop importantes de médicaments psychotropes.

Mieux repérer l’apparition d’une psychose

Dans une population à risque, un dépistage plus précoce de l’apparition d’une psychose permettrait vraisemblablement de proposer une meilleure prise en charge. Or cette identification anticipée des troubles psychotiques a « franchi une nouvelle étape » avec l’étude North American Prodrome Longitudinal Study (NAPLS-2) visant à développer un « calculateur de risque. » Cet outil a fait l’objet d’une récente évaluation externe [1] indiquant que certains critères (comme « des pensées inhabituelles, une mauvaise mémoire verbale, une faible vitesse de traitement des informations, un jeune âge et une socialisation médiocre ») constituent un ensemble de « facteurs prédictifs » pour quantifier de façon fiable le risque de « conversion clinique vers une psychose. »

La psychopathologie des réfugiés LGBT

Ce dernier thème vient « boucler la boucle », puisque les auteurs évoquent à nouveau la question des réfugiés (aux États-Unis), mais cette fois-ci sous l’angle des « 3,8 % à 10 % » de sujets LGBT (Lesbiennes, Gays, Bi et Trans). L’accumulation de « persécutions et traumatismes liés à leur identité » (y compris tout « facteur de stress » avant l’exil) contribue à accroître la vulnérabilité particulière des intéressés aux maladies mentales. Et l’on constate que la problématique des patients ayant accès à des « ressources communautaires et à des activités de groupe » présente une « meilleure évolution que chez les malades isolés. »

Dr Alain Cohen